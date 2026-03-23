Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
science

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Τεχνολογία 23 Μαρτίου 2026, 13:22

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει την εποχή του επαγγελματικού αποπροσανατολισμού: νέοι άνθρωποι που νόμιζαν ότι είχαν πάρει αποφάσεις για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία συνειδητοποιούν ότι πρέπει να το ξανασκεφτούν.

Με τη βιομηχανία τεχνολογίας να τάζει νέα επαγγέλματα που κανείς ως τώρα δεν είχε φανταστεί, και άλλους να προειδοποιούν για μαζικό κύμα ανεργίας, οι συνέπειες της ΑΙ στην αγορά εργασίας παραμένουν για την ώρα αντικείμενο εικασίας ή έρευνας. Παρόλα αυτά, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβουν υπόψη οι νέοι εργαζόμενοι.

Ορισμένοι προσανατολίζονται προς τα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία η νέα τεχνολογία δεν φαίνεται ότι θα αγγίξει σύντομα. Άλλοι φιλοδοξούν να ανοίξουν δική τους επιχείρηση, ελπίζοντας ότι έτσι θα προστατευτούν από τις επιπτώσεις. Άλλοι, πάλι, αγκαλιάζουν την τεχνητή νοημοσύνη και προσπαθούν να μείνουν στην πρώτη γραμμή.

«Οι φοιτητές γνωρίζουν ότι θα έχει συνέπειες, δεν είναι όμως σαφές πόσο σοβαρές θα είναι και πώς θα μοιάζουν», λέει στην Wall Street Journal η Στέισι Γκλίσον, σχολική σύμβουλος στο Νιου Τζέρσι.

 Οι εγγραφές σε κολέγια που δίνουν έμφαση στην τεχνική εκπαίδευση έχουν εκτοξευτεί

Ο Τζάκσον Κέρτις, 28 ετών, πίστευε ότι θα κάνει καριέρα ως ασφαλιστής, στον κλάδο όπου ήδη εργάζεται εδώ και 3,5 χρόνια. Τώρα όμως σκοπεύει να γίνει πυροσβέστης, όπως δήλωσε στην εφημερίδα.

«Ακόμα κι αν βρουν τρόπο να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην κατάσβεση πυρκαγιών, οι άνθρωποι πάντα θα θέλουν τη φροντίδα ενός πραγματικού ανθρώπου που όντως νοιάζεται σε στιγμές κρίσης» είπε.

Αβεβαιότητα

Σε πρόσφατη έρευνα του Χάρβαρντ, το 59% των Αμερικανών μεταξύ 18-29 ετών, και ειδικά οι απόφοιτοι πανεπιστημίου, δήλωσαν πως βλέπουν την ΑΙ ως απειλή για τις επαγγελματικές προοπτικές τους. Και το 41% δήλωσε πως η ΑΙ θα κάνει την εργασία του λιγότερο ουσιαστική.

Μελέτη του Στάνφορντ διαπιστώνει στο μεταξύ ότι, από τα τέλη του 2022 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, η απασχόληση μεταξύ επαγγελματιών 22-25 ετών που είναι εκτεθειμένοι στην ΑΙ –όπως προγραμματιστές και εργαζόμενοι στην εξυπηρέτηση πελατών- μειώθηκε κατά 16% σε σχέση με λιγότερο εκτεθειμένα επαγγέλματα.

Η στροφή στα πρακτικά επαγγέλματα είναι εμφανής: ο Ράιντερ Παρίντις, 22 ετών, άφησε το πανεπιστήμιο στο τρίτο έτος και αντί για προγραμματιστής θέλει τώρα να σπουδάσει ηλεκτρολόγος.

«Στην αρχή βρισκόμουν σε άρνηση» όσον αφορά τις επιπτώσεις της ΑΙ, είπε. «Τελικά όμως έπρεπε να το αντιμετωπίσω».

H τεχνητή νοημοσύνη είναι απίθανο να αντικαταστήσει τους ηλεκτρολόγους στο προσεχές μέλλον

H τεχνητή νοημοσύνη είναι απίθανο να αντικαταστήσει τους ηλεκτρολόγους στο προσεχές μέλλον

Ο Παρίντις δεν είναι ο μόνος: Οι εγγραφές σε κοινοτικά κολέγια που δίνουν έμφαση στην τεχνική εκπαίδευση έχουν εκτοξευτεί κατά σχεδόν 20% από το 2020, σύμφωνα με δεδομένα του National Student Clearinghouse.

Το επαγγελματικό άγχος έχει καταλάβει και τους γονείς, οι οποίοι αναρωτιούνται τι περιμένει τα παιδιά τους στο μέλλον.

«Είχαμε μεγάλη ανησυχία στο τραπέζι του δείπνου» είπε ο Μπάμπιθ Μπουπάλαν, ο οποίος εργαζόταν στη Microsoft πριν ιδρύσει δική του συμβουλευτική εταιρεία.

Το 61% των ερωτηθέντων 18-34 ετών δήλωσε ότι έχει αρνητική γνώμη για την ΑΙ

Για να βοηθήσει την 17χρονη κόρη του, ο Μπουπάλαν δημιούργησε έναν οδηγό καριέρας που με επαγγέλματα που θεωρούνται ανθεκτικά στην τεχνητή νοημοσύνης. Γιατροί και διπλωμάτες ήταν ανάμεσα στα πιο ασφαλή, όμως η κόρη του επέλεξε να σπουδάσει διεθνείς σχέσεις.

Όπως έχουν δείξει και άλλες αναλύσεις, οι θέσεις που απαιτούν επαφή πρόσωπο με πρόσωπο είναι λιγότερο πιθανό να επηρεαστούν. Αυτό διαπίστωνε πρόσφατη έρευνα της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, σύμφωνα με την οποία η γεωργία και οι κατασκευές είναι πιο ασφαλείς κλάδοι, σε αντίθεση με τις θέσεις απασχόλησης για προγραμματιστές ή εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών. Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε περυσινή έρευνα της Microsoft.

Σε δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το 2025 η οργάνωση Jobs for the Future μεταξύ 3.020 Αμερικανών 16 ετών και άνω, η ανησυχία για εκτοπισμό των εργαζομένων από την ΑΙ ήταν εκτεταμένη.

Μεταξύ των συμμετεχόντων 16-34 ετών, το 44% δήλωσε ότι εξετάζει πιθανή αλλαγή καριέρας λόγω της ΑΙ. Για τους 55 και άνω, το ποσοστό ήταν μόλις 4%.

Επένδυση στην ΑΙ

Από την άλλη, υπάρχουν κι αυτοί που ποντάρουν στην τεχνητή νοημοσύνη ως επαγγελματική ευκαιρία. Παράδειγμα ο Βίνταντ Βάιας, 21 ετών, ο οποίος έβαλε στον πάγο τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Γκελφ στον Καναδά για να αφοσιωθεί εταιρεία ΑΙ που ίδρυσε, Opennote. Οι σπουδές στο πανεπιστήμιο, είπε, έμοιαζαν αποσυνδεδεμένες από την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας.

Η ιδέα φαίνεται ότι αποδίδει, αφού η startup έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 4 εκατ. δολαρίων για τη δημιουργία ενός δασκάλου ΑΙ.

«Έχω την ευκαιρία να συμμετέχω στη λήψη αποφάσεων για το τι θα δημιουργήσουμε, ποιον θα ωφελεί και τι είδους επαγγέλματα δημιουργεί» είπε ο Βάιας.

Οι περισσότεροι νέοι, πάντως, δεν βλέπουν την ΑΙ με καλό μάτι. Σε δημοσκόπηση του NBC τον περασμένο μήνα, το 61% των συμμετεχόντων 18-34 ετών δήλωσε ότι έχει αρνητική γνώμη για την τεχνολογία.

Πίσω στην περίπτωση του Κέρτις, του νέου που αποφάσισε να γίνει πυροσβέστης, το μέλλον δείχνει υποσχόμενο.

Το ίδιο λέει και η κοπέλα του, Τζούελ Ρούντολφ, 25 ετών, η οποία νιώθει δικαιωμένη από την απόφασή της να μην πάει στο πανεπιστήμιο, όπως ήθελε η μητέρα της, αλλά να ανοίξει επιχείρηση που πουλά βραζιλιάνικα σνακ σε αγορές παραγωγών.

«Εκεί βρίσκω ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να πάρει αυτό που κάνω» είπε.

Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Παίρνει πίσω ο Τραμπ την απειλή για επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Παίρνει πίσω ο Τραμπ την απειλή για επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απ’ την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του - Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Σύνταξη
Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο πλοίο λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του

Με σεβασμό στον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης του νερού και της συλλογικής δέσμευσης για τη διαφύλαξή του.

Σύνταξη
Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά - Και δεν έχουν σταματήσει μετά από 43 χρόνια

Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον θεωρούνται ένα από τα πιο σταθερά και ευτυχισμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν

Ο Λιονέλ Ζοσπέν, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, άφησε το πολιτικό του αποτύπωμα με τη θέσπιση της 35ωρης εβδομάδας εργασίας, αλλά και με μία από τις πιο ιστορικές ήττες της γαλλικής Αριστεράς

Σύνταξη
Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης – «Τα έκανα θάλασσα»

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Σύνταξη
Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»

Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο σε δεκαετή ποινή φυλάκισης αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Βρετανίας και του Ισραήλ. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Νίκος Δήμου: Ποιος είναι ήρωας

Όσο άμετρο είναι να υπερβάλλουμε και να μεγαλοποιούμε, άλλο τόσο είναι να εξευτελίζουμε και να ισοπεδώνουμε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη - «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά το επίμαχο βίντεο που ο ίδιος είχε ανεβάσει στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο δημοπρατούσε Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745

Σύνταξη
«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έβαλε με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του στο Miami Open απέναντι στον Αρτούρ Φις, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ.

Σύνταξη
Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
