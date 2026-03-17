17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Έκαναν πορεία προς τη Βουλή
Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
AI 17 Μαρτίου 2026, 17:57

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Στο επίκεντρο μιας έντονης και πολωμένης συζήτησης βρίσκεται η OpenAI, καθώς προχωρά σχέδια για την εισαγωγή ερωτικού περιεχομένου στο ChatGPT, προκαλώντας αντιδράσεις ακόμη και από τους ίδιους της τους συμβούλους.

Τον Ιανουάριο, το επιλεγμένο συμβούλιο συμβούλων της εταιρείας για την ευημερία και την τεχνητή νοημοσύνη συναντήθηκε με εκπροσώπους της OpenAI για ενημέρωση σχετικά με το αμφιλεγόμενο «adult mode».

Επικαλούμενος την ανάγκη να «αντιμετωπίζονται οι ενήλικοι χρήστες ως ενήλικοι», ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, είχε από πέρυσι θέσει την ιδέα να επιτραπούν ερωτικές συνομιλίες στο chatbot ChatGPT και να αρθεί η απαγόρευση τέτοιου περιεχομένου.

Το σχέδιο προκάλεσε έντονη εσωτερική αντιπαράθεση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους. Μέλη του συμβουλίου, με υπόβαθρο σε τομείς όπως η ψυχολογία και η γνωστική νευροεπιστήμη, είχαν επίσης εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Στη συνέχεια, η OpenAI προχώρησε σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση: παρά τις ανησυχίες, προχωρά κανονικά με τα σχέδιά της για ερωτικό περιεχόμενο.

Ανησυχίες για την χρήση του

Όταν συγκεντρώθηκαν για τη συνάντηση του Ιανουαρίου, τα μέλη του συμβουλίου ήταν ομόφωνα — και εξοργισμένα. Προειδοποίησαν ότι η ερωτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να ενισχύσει ανθυγιεινές συναισθηματικές εξαρτήσεις από το ChatGPT, ενώ ανήλικοι ενδέχεται να βρουν τρόπους πρόσβασης σε σεξουαλικές συνομιλίες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Τα ίδια άτομα ανέφεραν ότι ένα μέλος του συμβουλίου, επικαλούμενο περιπτώσεις όπου χρήστες του ChatGPT αυτοκτόνησαν αφού ανέπτυξαν έντονους δεσμούς με το σύστημα, υποστήριξε ότι η OpenAI κινδυνεύει να δημιουργήσει έναν «σέξι σύμβουλο αυτοκτονίας».

Ένα από τα ζητήματα που εξετάζει η εταιρεία είναι το νέο σύστημα πρόβλεψης ηλικίας, που στοχεύει να αποτρέπει την πρόσβαση ανηλίκων σε συνομιλίες ενηλίκου περιεχομένου. Σε κάποια φάση, το σύστημα αυτό κατηγοριοποιούσε εσφαλμένα ανηλίκους ως ενήλικες περίπου στο 12% των περιπτώσεων, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει σε εκατομμύρια από τους περίπου 100 εκατομμύρια χρήστες κάτω των 18 ετών κάθε εβδομάδα να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες συνομιλίες.

Η εταιρεία έχει επίσης δυσκολευτεί να άρει τους περιορισμούς στο ερωτικό περιεχόμενο, διατηρώντας παράλληλα απαγορεύσεις σε σενάρια όπως αυτά που περιλαμβάνουν μη συναινετική συμπεριφορά ή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Όταν τελικά κυκλοφορήσει το adult mode, η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει μόνο γραπτές συνομιλίες, περιορίζοντας τη δυνατότητα παραγωγής ερωτικών εικόνων, φωνής ή βίντεο.

Οι κίνδυνοι

Ακόμη και με αυτούς τους περιορισμούς, εργαζόμενοι της OpenAI έχουν εντοπίσει αρκετούς κινδύνους, όπως η καταναγκαστική χρήση, η υπερβολική συναισθηματική εξάρτηση από το chatbot, η τάση προς πιο ακραίο ή ταμπού περιεχόμενο και η υποκατάσταση των διαπροσωπικών και ρομαντικών σχέσεων εκτός διαδικτύου, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε η Wall Street Journal.

Εκπρόσωπος της OpenAI περιέγραψε το σχέδιο ως δυνατότητα δημιουργίας συνομιλιών με ενήλικο περιεχόμενο σε μορφή κειμένου, τονίζοντας ότι πρόκειται περισσότερο για «άσεμνο» υλικό παρά για πορνογραφία. Πρόσθεσε ότι οι αλγόριθμοι πρόβλεψης ηλικίας της εταιρείας έχουν απόδοση παρόμοια με εκείνη του υπόλοιπου κλάδου, αλλά δεν θα είναι ποτέ απολύτως αλάνθαστοι.

Η OpenAI εκπαιδεύει επίσης τα μοντέλα της ώστε να μην ενθαρρύνουν αποκλειστικές σχέσεις με τους χρήστες και να τους υπενθυμίζουν την ανάγκη για σχέσεις στον πραγματικό κόσμο, ανέφερε η ίδια.

Η εταιρεία, η οποία έχει προσλάβει ειδικούς ψυχικής υγείας και έχει δημιουργήσει ομάδα για την ευημερία των νέων, υποστηρίζει ότι διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο παρακολούθησης των πιθανών μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του adult mode, τόσο θετικών όσο και αρνητικών.

Τα σχέδια του Altman να προχωρήσει στην υλοποίηση του adult mode έρχονται σε μια δύσκολη περίοδο για την εταιρεία. Το τεχνολογικό της προβάδισμα έναντι ανταγωνιστών έχει μειωθεί, καθώς προσπαθεί να προσελκύσει χρήστες και χρηματοδότηση. Οι οικονομικές της απώλειες αυξάνονται, ενώ πολλαπλές αγωγές υποστηρίζουν ότι το ChatGPT συνέβαλε σε βλάβες για χρήστες και άλλους.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Κόσμος
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Σύνταξη
«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
Burnout AI 14.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Νατάσα Ρουγγέρη
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
AI Proficiency Assessment 13.03.26

Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο - Πώς αξιολογεί την επάρκεια το νέο εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ελλάδα – Δανία 99-77: H Εθνική Γυναικών προκρίθηκε στη Β’ φάση των προκριματικών του Eurobasket 2027 (vids)
Μπάσκετ 17.03.26

Η Εθνική Γυναικών επικράτησε 99-77 της Δανίας στο «Ιβανώφειο» έκανε το 2/2 στην Θεσσαλονίκη και πήρε την πρόκριση για την Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 17.03.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»
Κόσμος 17.03.26

«Σφίγγουμε τα χέρια με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», λέει ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε ψευδείς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα πρόσφατα βίντεο δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη επειδή έδειχναν τον πρωθυπουργό με πάρα πολλά δάχτυλα.

H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη
Πολιτική 17.03.26

Στο «Κράτος Δικαίου» που πιστεύει ο Αδωνις Γεωργιάδης οι υποκλοπές είναι αναπόφευκτη κανονικότητα! Επιμένει να μιλά για «αδιάφορο θέμα», παρά τη δικαστική απόφαση και την ομολογία Ντίλιαν, ο υπουργός που αν και έγινε στόχος 11 φορές από το Predator δεν πήγε στη δικαιοσύνη τους.... ιδιώτες και δεν θέλησε να μάθει ποιοι και γιατί πήγαν να τον παγιδεύσουν.

Δημήτρης Τερζής
Άρης: Στη διάθεση του Γρηγορίου ο Καντεβέρε
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
ΠΑΣΟΚ 17.03.26

Μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής από πλευράς ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ήταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που, ωστόσο, εξέπεσε λόγω της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα

«Email gate»: Ξεκίνησε η δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων – Στο εδώλιο η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι
Ελλάδα 17.03.26

Στο εδώλιο η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής email αποδήμων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Μίνα Μουστάκα
Ζάκυνθος: Τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μαθητές – Απεγκλωβίστηκε τραυματίας ο οδηγός του ΙΧ
Ελλάδα 17.03.26

Το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ στη Ζάκυνθο με 7 μαθητές και 4 συνοδούς χωρίς να τραυματιστούν - Απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής από σπάζοντας το παράθυρο του οδηγού

Νταβίντ Σίλβα: «Ο Πελεγκρίνι τα πάει καλά, η Μπέτις μπορεί να περάσει τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Ο Νταβίντ Σίλβα μίλησε σε ισπανική εφημερίδα για τον επαναληπτικό αγώνα της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό και εξέφρασε την πίστη του ότι ο Μανουέλ Πελεγκρίνι κάνει καλή δουλειά στους Ανδαλουσιάνους.

Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας “Let’s Move & Donate Food”: Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη
Τα Νέα της Αγοράς 17.03.26

Συμμετέχοντας στην κοινωνική πρωτοβουλία της Technogym «Let’s Move & Donate Food», η καθημερινή σου άσκηση συμβάλλει σε έναν παγκόσμιο σκοπό - την προσφορά σχολικών γευμάτων σε παιδιά που το έχουν ανάγκη

Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου
Κόσμος 17.03.26

Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 17.03.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτό τον πόλεμο» και πως η στάση της είναι καθαρά αμυντική, αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

