To ChatGPT θα μαντεύει την ηλικία των χρηστών πριν δώσει πρόσβαση στη «λειτουργία ενηλίκων»
Η OpenAI ενσωματώνει εργαλείο ελέγχου ηλικίας πριν προσφέρει ερωτικό περιεχόμενο στο ChatGPT.
Η OpenAI ανακοίνωσε ότι λανσάρει λειτουργία πρόβλεψης ηλικίας για να αναγνωρίζει αυτόματα τους ανήλικους χρήστες του ChatGPT, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζεται να επιτρέψει το περιεχόμενο για ενήλικες στο δημοφιλές chatbot.
«Όταν το μοντέλο πρόβλεψης ηλικίας εκτιμά ότι ένας λογαριασμός ενδέχεται να ανήκει σε άτομο κάτω των 18 ετών, το ChatGPT εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα προστασίας για να περιορίσει την έκθεση σε ευαίσθητο περιεχόμενο» ανέφερε η OpenAI.
Οι χρήστες που αναγνωρίζονται εσφαλμένα ως ανήλικοι θα μπορούν να αποκτούν πλήρη πρόσβαση υποβάλλοντας μια φωτογραφία σέλφι στο Pesona, μια online υπηρεσία ταυτοποίησης.
Τον Δεκέμβριο, η διευθύντρια εφαρμογών της OpenAI Φίτζι Σίμο είχε δηλώσει ότι η «λειτουργία ενηλίκων» του ChatGPT θα γίνει πιθανότατα διαθέσιμη το πρώτο τρίμηνο του 2026.
«Καθώς επεκτείνουμε τη λειτουργία ελέγχου ηλικίας […] θα επιτρέψουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, όπως ερωτικό περιεχόμενο για πιστοποιημένους ενήλικες» είχε αναφέρει τον Οκτώβριο ο Άλτμαν.
Η νέα λειτουργία θα επιτρέπει επίσης στους χρήστες να συζητούν ερωτικά και σεξουαλικά θέματα, εξαιρώντας βέβαια τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, τις μη συναινετικές επαφές και γενικά το επιβλαβές περιεχόμενο.
Το ChatGPT έχει σήμερα περίπου 800 εκατομμύρια χρήστες, όμως η OpenAI συνεχίζει να μετρά ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο και πιέζεται να αυξήσει τα έσοδά της.
Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να πειραματίζεται στην προβολή διαφημίσεων στην αμερικανική αγορά.
