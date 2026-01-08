Το ChatGPT λανσάρει υπηρεσία υγείας, καλεί τους χρήστες να ανεβάσουν τους ιατρικούς φακέλους τους

Το ChatGPT εμπλουτίζεται με λειτουργία υγείας που απαντά σε ερωτήσεις για ιατρικά θέματα και επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν τα αποτελέσματα εξετάσεων και να συνδέουν εφαρμογές υγείας όπως το Apple Health, ανακοίνωσε την Πέμπτη η OpenAI.

Σύμφωνα με την εταιρεία, περισσότεροι από 230 εκατομμύρια χρήστες υποβάλλουν κάθε μήνα ερωτήσεις για θέματα υγείας και ευζωίας στο chatbot.

To ChatGPT Health δεν είναι σχεδιασμένο να υποκαθιστά τον γιατρό ή να προχωρά σε διαγνώσεις και συστάσεις για θεραπεία, τόνισε η OpenAI σε ανακοίνωσή της.

Μπορεί όμως να εξηγεί τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, να προετοιμάζει τον χρήστη για ιατρικά ραντεβού, να δίνει συμβουλές διατροφής και άσκησης, ή ακόμα και να συγκρίνει ασφαλιστικά προγράμματα με βάση τις ανάγκες του χρήστη.

Οι ειδικοί του χώρου της υγείας είναι πιθανό να υποδεχτούν με επιφύλαξη τη νέα λειτουργία: έρευνα του Στάνφορντ το 2024 διαπίστωνε ότι, μεταξύ 382 ερωτήσεων για θέματα υγείας, το ChatGPT έδινε «ακατάλληλες» απαντήσεις στο 20% των περιπτώσεων.

Η ανακοίνωση δεν κάνει επίσης καμία αναφορά στα θέματα ψυχικής υγείας. Στις ΗΠΑ, βουλευτές και ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για τις αλληλεπιδράσεις ψυχικά πασχόντων με chatbot, τα οποία κατηγορούνται ότι οδήγησαν σε νοσηλείες και θανάτους.

Η OpenAI διαβεβαίωσε ωστόσο τους χρήστες για την ασφάλεια των δεδομένων της, καθώς οι συνομιλίες με το ChatGPT απομονώνονται από άλλες συζητήσεις και υποβάλλονται σε ειδική κρυπτογράφηση.

Επιπλέον, οι συζητήσεις στο Health δεν θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του chatbot.

«Αν αρχίσετε μια συζήτηση που σχετίζεται με την υγεία στο ChatGPT, θα σας προτείνουμε να μεταφερθείτε στο Health για πρόσθετα μέτρα προστασίας» δήλωσε η εταιρεία.

Η OpenAI πάντως δεν είναι η μόνη εταιρεία που πειραματίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο της υγείας.

Τον Οκτώβριο, η Microsoft ανακοίνωσε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ για την εξασφάλιση ιατρικών δεδομένων με τα οποία θα εκπαιδεύει τα δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Σε πρώτη φάση, το ChatGPT Health είναι διαθέσιμο σε περιορισμένο αριθμό χρηστών εκτός της Ευρώπης, αναμένεται όμως να διατεθεί σε όλους τους χρήστες web και iOS τις επόμενες εβδομάδες.