Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο
Οικονομία 01 Μαρτίου 2026, 08:49

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο

Οι εκτιμήσεις για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην απασχόληση δεν είναι ούτε εύκολες , ούτε πάντα ασφαλείς

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης άνοιξε, όπως ήταν φυσικό, τη συζήτηση για τις συνέπειες που αυτή θα έχει στην απασχόληση.

Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που καθηγητές όπως ο David Autor υποστήριξαν πειστικά ότι, όπως και οι προηγούμενες τεχνολογικές αλλαγές, η μηχανοργάνωση απειλεί τις θέσεις εργασίας όπου οι εργαζόμενοι εκτελούν κυρίως εργασίες για την εκπλήρωση συγκεκριμένων προδιαγραφών, αλλά αποτελεί συμπλήρωμα για όσους καθορίζουν τις προδιαγραφές.

Από αυτή την οπτική γωνία, η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να ενέχει μικρότερο κίνδυνο (ή ακόμη και να ωφελήσει) έναν προγραμματιστή λογισμικού που ασκεί σημαντική αυτονομία ως προς το αντικείμενο και τον τρόπο εργασίας του, σε σύγκριση με έναν εργάτη αποθήκης που χάνει τη θέση του από μια νέα γενιά ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη ή έναν πωλητή λιανικής πώλησης του οποίου το κατάστημα κλείνει, καθώς η τεχνολογία απομακρύνει όλο και περισσότερο το εμπόριο από τα φυσικά καταστήματα και το μεταφέρει στο διαδίκτυο.

Τεχνητή νοημοσύνη και επαγγέλματα υγείας

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πλέον να αξιολογούν τις ιατρικές εξετάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια από τους έμπειρους ακτινολόγους, αλλά τα ρυθμιστικά εμπόδια και οι ασφαλιστικές πολιτικές έχουν καταστήσει πρακτικά αδύνατη τη χρήση πλήρως αυτόνομων συστημάτων. Εν τω μεταξύ, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θεσπιστεί νόμοι που απαγορεύουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που «παρέχουν υπηρεσίες που συνιστούν την άσκηση επαγγελματικής ψυχικής ή συμπεριφορικής υγειονομικής περίθαλψης (όπως η θεραπεία)». Όποια και αν είναι η άποψη κάποιου για το σωστό ή το λάθος αυτών των συγκεκριμένων περιπτώσεων, είναι σαφές ότι η ευπάθεια στην απώλεια θέσεων εργασίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται στο ερώτημα «Είναι η τεχνητή νοημοσύνη ικανή να εκτελέσει τις εργασίες που συνιστούν τη δουλειά σας;».

Πολλές από τις θέσεις εργασίας που θεωρούνται πιο εκτεθειμένες (προγραμματιστές λογισμικού, οικονομικοί αναλυτές, ορισμένοι επαγγελματίες του νομικού και υγειονομικού τομέα) έχουν σημαντική αυτονομία ή ρυθμιστική και θεσμική προστασία, ενώ εκείνοι που ενδέχεται να είναι οι πιο ευάλωτοι λόγω του χαμηλότερου επαγγελματικού τους καθεστώτος ή της ασθενέστερης προστασίας της απασχόλησής τους, έχουν χαμηλότερη βαθμολογία στην κατάταξη έκθεσης στην τεχνητή νοημοσύνη, ακριβώς επειδή η εργασία τους θεωρείται λιγότερο απαιτητική ή σύνθετη από γνωστικής άποψης.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια προσδιορισμού του αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας περιλαμβάνει κινδυνους.

Η εκτίμηση των επιπτώσεων σε διάφορους τομείς δεν είναι εύκολη σε κάθε περίπτωση. Οι συνέπειες έχουν άμεση συνάρτηση με τις αποφάσεις των εργοδοτών αλλά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Αυτό ισχύει ακόμη και εντός των επαγγελμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι δύο άτομα με τον ίδιο τίτλο εργασίας μπορεί στην πραγματικότητα να επηρεαστούν πολύ διαφορετικά.

Η ευάλωτη… μακιγιέρ

Στους  Financial Times, για παράδειγμα, υπάρχει μια πολιτική σύμφωνα με την οποία μόνο άνθρωποι επαγγελματίες θα γράφουν τα άρθρα. Ωστόσο, μια εφημερίδα στο Κλίβελαντ πρόσφατα προκάλεσε αίσθηση με την αποκάλυψη ότι οι δημοσιογράφοι της αναμένεται πλέον να αφιερώνουν όλο το χρόνο τους στη συλλογή στοιχείων, ενώ το μέρος της εργασίας που αφορά τη συγγραφή έχει ανατεθεί στην τεχνητή νοημοσύνη !

Ένα άλλο πρόβλημα με αυτές τις αναλύσεις «έκθεσης σε εργασίες» — τουλάχιστον όταν χρησιμοποιούνται ως κάποιο είδος προγνωστικού εργαλείου — είναι ότι ορισμένες θέσεις εργασίας, αν αναλυθούν στις επιμέρους εργασίες που τις συνθέτουν, μπορεί να φαίνονται απρόσβλητες από την αυτοματοποίηση, αλλά εντούτοις να αποδειχθούν ότι επηρεάζονται σοβαρά από τον ευρύτερο αντίκτυπό της.

Το παράδειγμα με τους μακιγέρ που συνεργάζονται με μοντέλα σε εμπορικές φωτογραφήσεις, είναι ενδεικτικό. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη χειρωνακτική εργασία που απαιτεί υψηλό επίπεδο ανθρώπινης επιδεξιότητας. Ένα ρομπότ δεν θα είναι σε θέση να την κάνει στο άμεσο μέλλον. Αλλά τι θα συμβεί αν οι εταιρείες που συνήθιζαν να πληρώνουν μοντέλα για να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για φωτογραφίσεις αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν πολύ φθηνότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης;

Ξαφνικά, η δουλειά του μακιγέρ φαίνεται τελικά ευάλωτη στην τεχνητή νοημοσύνη…

Πηγή: OT

Κόσμος
Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος
ΠΟΕΣΕ 28.02.26

Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος

«Πείτε μου έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση στην εστίαση» αναρωτήθηκε σε ζωντανή εκπομπή ο εκπρόσωπος Τύπου του υπ. Οικονομικών. Ξεχνάει ότι αύξησαν τον ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ, στο 24% από 13%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση
Πανευρωπαϊκή καμπάνια 28.02.26

Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση

Καταναλωτικές ενώσεις από 12 χώρες, ανάμεσά τους η ΕΚΠΟΙΖΩ και το ΚΕΠΚA, ζητάνε να μπει φρένο στο «enshittification», την υποβάθμιση στην ποιότητα των ψηφιακών υπηρεσιών, με στόχο το κέρδος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης – Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου
Συντάξεις 28.02.26

Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης - Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου

Οι πρώτες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής, το οποίο μειώθηκε λόγω της πανδημίας, δεν έχει ανακάμψει, τόσο ώστε να συντρέχει λόγος για να εξεταστούν αλλαγές

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Πώς η δημοσιονομική «εξυγίανση» κοστίζει θέσεις εργασίας και επιδεινώνει την ανισότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 28.02.26

Πώς η δημοσιονομική «εξυγίανση» κοστίζει θέσεις εργασίας και επιδεινώνει την ανισότητα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η δημοσιονομική αυστηρότητα μειώνει την παραγωγή, αυξάνει την ανεργία και διευρύνει το εισοδηματικό χάσμα - ειδικά κατά τη διάρκεια υφέσεων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων – Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά
Πλήγμα σε κλινική 01.03.26

Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν - Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά

Το σχολείο Shajareh Tayyebeh χτυπήθηκε απευθείας κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, προκαλώντας σημαντικό αριθμό θυμάτων μεταξύ των μαθητριών, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης του Ιράν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;
Το δόγμα του σοκ 01.03.26

ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;

Πενήντα χρόνια από την πρεμιέρα του, το εμβληματικό φιλμ των Πάντι Τσάγιεφσκι και Σίντνεϊ Λιούμετ, Network, επιστρέφει ως προφητικό σχόλιο για τα media. Οι δημιουργοί του δεν το είδαν ποτέ ως σάτιρα, αλλά ως «ρεπορτάζ» για την εξουσία της τηλεόρασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»
Πράκτορας 01.03.26

Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»

Η Ρόουζ Μπερν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA και κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα: ποια ταινία από το βιογραφικό της θεωρεί υποτιμημένη και, μαντέψτε. Συμμετέχει και ο Τζέισον Στέιθαμ

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Αναφορές θεάσεων 01.03.26

Πιθανοί, αλλά άφαντοι οι εξωγήινοι

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Κατερίνα Τζαβάρα
Υποκλοπές: Πώς καταρρέει το αφήγημα των «ιδιωτών» του Predator και η ολοφάνερη αμηχανία μιας ολόκληρης κυβέρνησης
Πολιτική 01.03.26

Υποκλοπές: Πώς καταρρέει το αφήγημα των «ιδιωτών» του Predator και η ολοφάνερη αμηχανία μιας ολόκληρης κυβέρνησης

Το αποτέλεσμα της δίκης για τις υποκλοπές φέρνει τόσο τον πρωθυπουργό όσο και αρκετά -παρακολουθούμενα- στελέχη της προ των ευθυνών τους, τις οποίες απέφευγαν επιμελώς από τότε που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Ελλάδα 01.03.26

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τι σηματοδοτεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί θεωρείται Θρίαμβος της πίστης και πώς γιορτάζεται σήμερα. Οι Άγιοι της ημέρας και ποιοι έχουν ονομαστική εορτή 1 Μαρτίου.

Σύνταξη
Εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ υπόσχεται το Ιράν – Για νέα πιο σφοδρά χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 01.03.26 Upd: 08:03

Εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ υπόσχεται το Ιράν – Για νέα πιο σφοδρά χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ

Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ από πλήγματα των ΗΠΑ και Ισραήλ - Η Τεχεράνη υπόσχεται εκδίκηση και εξαπολύει επιθέσεις σε 27 βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα - Δείτε live στο in, όλες τις εξελίξεις

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ
Μέση Ανατολή 01.03.26

Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ

Ποιος ήταν ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ; Ο προστατευόμενος του Χομεϊνί ήταν από το 1989 η πιο ισχυρή προσωπικότητα του Ιράν και αυτός που έδωσε πρόσωπο στο θρησκευτικό καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Επική οργή» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του θεοκρατικού Ιράν – Ένας πόλεμος, πολλά ερωτήματα
Γεωστρατηγικές ακροβασίες 01.03.26

«Επική οργή» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του θεοκρατικού Ιράν – Ένας πόλεμος, πολλά ερωτήματα

Επικαλούμενες αντιστοίχως «άμεση» και «υπαρξιακή απειλή» από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, οι ηγεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο καθεστωτικής αλλαγής στην Τεχεράνη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εκτέλεση στην Καισαριανή: Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών
Εκτέλεση στην Καισαριανή 01.03.26

Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών

Μια ξενάγηση στο «χρηματιστήριο» της ιστορίας και της τέχνης, με αφορμή τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση στην Καισαριανή

Μιχάλης Γελασάκης
Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»
Κόσμος 01.03.26

Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»

Οι πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις της Τεχεράνης, ορκίζονται εκδίκηση και την πιο καταστροφική επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»
Κόσμος 01.03.26

Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»

Σε τηλεφωνικό του σχόλιο αμέσως μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ξέρει ακριβώς τον κατάλληλο υποψήφιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική
Opinion 01.03.26

Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική

Οι πολιτικές μεταβολές έχουν σχεδόν πάψει να προκαλούν ανησυχίες και η παραδοσιακά μετριοπαθής μεσαία τάξη τις ανέχεται και, σε πολλές περιπτώσεις, τις αγκαλιάζει

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»
Κόσμος 01.03.26

Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»

Μια στιχομυθία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετέφερε την πολεμική ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης.

Σύνταξη
Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ. Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να τις ωθήσουν σε αντεπιθέσεις και έτσι ο πόλεμος να κλιμακωθεί.

Σύνταξη
Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις
Κόσμος 01.03.26

Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις

Μια είδηση που αρχικά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση, που αναφέρει πως η κόρη, ο γαμπρός και ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εν τέλει επιβεβαιώθηκε

Σύνταξη
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Είστε γείτονές μας 01.03.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, όχι μόνο καταδίκασε την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά καθησύχασε τους Ιρανούς πολίτες του «Μεγάλου Μήλου» πως θα είναι ασφαλείς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
