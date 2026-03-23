Γιορτή σήμερα 23 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 23 Μαρτίου και το εορτολόγιο είναι περιορισμένο, καθώς δεν υπάρχει κάποιο γνωστό ή ευρέως διαδεδομένο όνομα που να έχει την τιμητική του. Ωστόσο, η ημέρα έχει θρησκευτικό ενδιαφέρον, με την Ορθόδοξη Εκκλησία να τιμά σημαντικούς μάρτυρες.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Μαρτίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει.

Ωστόσο, γιορτάζουν σπανιότερα τα εξής:

Εορτολόγιο 23 Μαρτίου – Ποιοι Άγιοι τιμώνται

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα:

Τον Ιερομάρτυρα Νίκωνα και τους συν αυτώ

Τον Μάρτυρα Δομέτιο

Ιερομάρτυρας Νίκων και οι συν αυτώ

Ο Ιερομάρτυρας Νίκων έζησε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και υπηρέτησε ως ιερέας, διακρινόμενος για την πίστη και το ιεραποστολικό του έργο.

Σύμφωνα με την παράδοση, ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές, κηρύττοντας τον Χριστιανισμό και ενισχύοντας τους πιστούς. Μαζί με τους μαθητές και συνασκητές του συνελήφθη κατά τη διάρκεια διωγμών.

Παρά τα βασανιστήρια, παρέμειναν σταθεροί στην πίστη τους και τελικά μαρτύρησαν, γεγονός που τους κατέταξε στους σημαντικούς μάρτυρες της Εκκλησίας.

Μάρτυρας Δομέτιος

Ο Άγιος Δομέτιος έζησε επίσης στα χρόνια των διωγμών των χριστιανών και ξεχώρισε για τη βαθιά του πίστη.

Σύμφωνα με τις πηγές, αρνήθηκε να αποκηρύξει τον Χριστιανισμό, παρά τις πιέσεις και τα βασανιστήρια που υπέστη. Η στάση του αυτή οδήγησε στο μαρτύριό του.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του ως παράδειγμα θάρρους και αφοσίωσης.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa