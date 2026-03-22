Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
21.03.2026 | 15:52
Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22 Μαρτίου 2026, 18:00

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ήττα της Νιούκαστλ από την Σάντερλαντ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ με 2-1 ίσως είναι η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για την διοίκηση της πρώτης, που καλείται να πάρει άμεσα αποφάσεις.

Λίγες μέρες μετά την συντριβή από την Μπαρτσελόνα με 7-2 για το Champions League, ήρθε η ήττα από την μεγάλη αντίπαλο της Νιούκαστλ με γκολ στο 90’ και η κατάσταση φαίνεται πως έχει φτάσει στο απροχώρητο για τον Έντι Χάου.

Η κόντρα ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι τεράστια και η νίκη που πέτυχαν οι «μαύρες γάτες» στην έδρα της Νιούκαστλ προκάλεσε την οργή των οπαδών των γηπεδούχων.

Ο Άγγλος τεχνικός αισθάνεται μεγάλη πίεση καθώς η πορεία που έχουν κάνει οι «καρακάξες» στην Πρέμιερ Λιγκ μόνο ικανοποιητική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Όλα λοιπόν δείχνουν ότι ο Χάου θα «πληρώσει το μάρμαρο» για τα απογοητευτικά αποτελέσματα της αγγλικής ομάδας, έχοντας στα χέρια του ένα καλό και σίγουρα ακριβό, ρόστερ.

Οι «καρακάξες» βρίσκονται στην δωδέκατη θέση της βαθμολογίας, έχοντας μόλις 42 πόντους και θεωρείται απίθανο να προλάβουν ένα «εισιτήριο» για ευρωπαϊκή διοργάνωση της επόμενης σεζόν.

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με πολλά όνειρα για τη Νιούκαστλ αλλά γρήγορα οι προσδοκίες διαψεύστηκαν, καθώς τα προβλήματα ήταν πολλά. Το κυριότερο όμως είχε να κάνει με την αδυναμία που έδειξαν οι «καρακάξες» ν’ ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις που έχουν Πρέμιερ και Champions League.

Πολλοί οπαδοί του αγγλικού συλλόγου ζητούν από την διοίκηση να προχωρήσει άμεσα στην απομάκρυνση του Έντι Χάου από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και να μην περιμένει το φινάλε της σεζόν για να πάρεις αποφάσεις.

Ακόμα όμως και να μείνει ο 49χρονος τεχνικός στον πάγκο της Νιούκαστλ μέχρι το τέλος της φετινής περιόδου, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως δεν θα καθίσει στον πάγκο της αγγλικής ομάδας την επόμενη σεζόν.

Η φετινή χρονιά ήταν καταστροφική για τη Νιούκαστλ, καθώς οι «καρακάξες» είχαν ξοδέψει πολλά χρήματα για να δημιουργήσουν ένα καλό ρόστερ, αλλά τελικά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα επιθυμούσαν οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου.

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε πως τα αποτελέσματα στα δύο τελευταία παιχνίδια, η συντριβή δηλαδή από την Μπαρτσελόνα και η εντός έδρας ήττα από την Σάντερλαντ, ανέβασαν κατακόρυφα την πίεση για τον Άγγλο προπονητή.

Ήταν δύο αρνητικά αποτελέσματα τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου και τα σχόλια εναντίον του Χάου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν αμέτρητα με τους φίλους της Νιούκαστλ να ζητούν την απόλυσή του.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν υπάρχουν ρεπορτάζ για ονόματα υποψήφιων διαδόχων του 49χρονου τεχνικού στον πάγκο της αγγλικής ομάδας.

Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22.03.26

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Μπαρτσελόνα – Βαγιεκάνο 1-0: Στο +7 οι Καταλανοί με Αραούχο

Με σκόρερ τον Αραούχο η Μπαρτσελόνα νίκησε 1-0 τη Βαγιεκάνο που είχε ευκαιρίες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύθηκε. Στο +7 οι Καταλανοί από τη Ρεάλ», περιμένουν απώλεια από το ντέρμπι της Μαδρίτης το βράδυ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Super Leauge 2: Με «τριάρα» πανηγύρισε ο Ηρακλής στη φιέστα ανόδου (3-1)

Ο Ηρακλής επικράτησε στοn αγώνα - φιέστα με την Αναγέννηση Καρδίτσας με 3-1 και έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 με «τρίποντο». Στη δεύτερη θέση η Νίκη Βόλου, η οποία επικράτησε του Αστέρα Β με 3-0

Αλέξανδρος Κωτάκης
Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
On Field 20.03.26

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Βάιος Μπαλάφας
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
On Field 19.03.26

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Βάιος Μπαλάφας
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Ελληνικές ελπίδες 19.03.26

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα

Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
On Field 18.03.26

Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ

Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Βάιος Μπαλάφας
Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
On Field 18.03.26

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή περίοδο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα
On Field 18.03.26

Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα

Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει νοοτροπία Παγκρήτιου και στο ματς με την Λάρισα κι αυτό θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία
On Field 18.03.26

Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι) τιμώρησε τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) αλλά όχι τον Ματσούκα (Εύβοιας) αν και ο δεύτερος έκανε σοβαρότερο λάθος. Η απόδειξη ότι ξεχωρίζουν τους ρέφερι ανάλογα με τα λάθη

Βάιος Μπαλάφας
Μπαρτσελόνα – Βαγιεκάνο 1-0: Στο +7 οι Καταλανοί με Αραούχο
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Μπαρτσελόνα – Βαγιεκάνο 1-0: Στο +7 οι Καταλανοί με Αραούχο

Με σκόρερ τον Αραούχο η Μπαρτσελόνα νίκησε 1-0 τη Βαγιεκάνο που είχε ευκαιρίες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύθηκε. Στο +7 οι Καταλανοί από τη Ρεάλ», περιμένουν απώλεια από το ντέρμπι της Μαδρίτης το βράδυ.

Σύνταξη
Super Leauge 2: Με «τριάρα» πανηγύρισε ο Ηρακλής στη φιέστα ανόδου (3-1)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Super Leauge 2: Με «τριάρα» πανηγύρισε ο Ηρακλής στη φιέστα ανόδου (3-1)

Ο Ηρακλής επικράτησε στοn αγώνα - φιέστα με την Αναγέννηση Καρδίτσας με 3-1 και έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 με «τρίποντο». Στη δεύτερη θέση η Νίκη Βόλου, η οποία επικράτησε του Αστέρα Β με 3-0

Αλέξανδρος Κωτάκης
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
