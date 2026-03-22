Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Η ήττα της Νιούκαστλ από την Σάντερλαντ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ με 2-1 ίσως είναι η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για την διοίκηση της πρώτης, που καλείται να πάρει άμεσα αποφάσεις.

Λίγες μέρες μετά την συντριβή από την Μπαρτσελόνα με 7-2 για το Champions League, ήρθε η ήττα από την μεγάλη αντίπαλο της Νιούκαστλ με γκολ στο 90’ και η κατάσταση φαίνεται πως έχει φτάσει στο απροχώρητο για τον Έντι Χάου.

Η κόντρα ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι τεράστια και η νίκη που πέτυχαν οι «μαύρες γάτες» στην έδρα της Νιούκαστλ προκάλεσε την οργή των οπαδών των γηπεδούχων.

Ο Άγγλος τεχνικός αισθάνεται μεγάλη πίεση καθώς η πορεία που έχουν κάνει οι «καρακάξες» στην Πρέμιερ Λιγκ μόνο ικανοποιητική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Όλα λοιπόν δείχνουν ότι ο Χάου θα «πληρώσει το μάρμαρο» για τα απογοητευτικά αποτελέσματα της αγγλικής ομάδας, έχοντας στα χέρια του ένα καλό και σίγουρα ακριβό, ρόστερ.

Οι «καρακάξες» βρίσκονται στην δωδέκατη θέση της βαθμολογίας, έχοντας μόλις 42 πόντους και θεωρείται απίθανο να προλάβουν ένα «εισιτήριο» για ευρωπαϊκή διοργάνωση της επόμενης σεζόν.

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με πολλά όνειρα για τη Νιούκαστλ αλλά γρήγορα οι προσδοκίες διαψεύστηκαν, καθώς τα προβλήματα ήταν πολλά. Το κυριότερο όμως είχε να κάνει με την αδυναμία που έδειξαν οι «καρακάξες» ν’ ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις που έχουν Πρέμιερ και Champions League.

Πολλοί οπαδοί του αγγλικού συλλόγου ζητούν από την διοίκηση να προχωρήσει άμεσα στην απομάκρυνση του Έντι Χάου από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και να μην περιμένει το φινάλε της σεζόν για να πάρεις αποφάσεις.

Ακόμα όμως και να μείνει ο 49χρονος τεχνικός στον πάγκο της Νιούκαστλ μέχρι το τέλος της φετινής περιόδου, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως δεν θα καθίσει στον πάγκο της αγγλικής ομάδας την επόμενη σεζόν.

Η φετινή χρονιά ήταν καταστροφική για τη Νιούκαστλ, καθώς οι «καρακάξες» είχαν ξοδέψει πολλά χρήματα για να δημιουργήσουν ένα καλό ρόστερ, αλλά τελικά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα επιθυμούσαν οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου.

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε πως τα αποτελέσματα στα δύο τελευταία παιχνίδια, η συντριβή δηλαδή από την Μπαρτσελόνα και η εντός έδρας ήττα από την Σάντερλαντ, ανέβασαν κατακόρυφα την πίεση για τον Άγγλο προπονητή.

Ήταν δύο αρνητικά αποτελέσματα τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου και τα σχόλια εναντίον του Χάου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν αμέτρητα με τους φίλους της Νιούκαστλ να ζητούν την απόλυσή του.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν υπάρχουν ρεπορτάζ για ονόματα υποψήφιων διαδόχων του 49χρονου τεχνικού στον πάγκο της αγγλικής ομάδας.