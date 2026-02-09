Τα «σενάρια» για Έντι Χάου και η στάση της Νιούκαστλ

Ο Έντι Χάου έγραψε ιστορία πέρυσι με τη Νιούκαστλ, οδηγώντας τις «καρακάξες» στην κατάκτηση του Λιγκ Καπ, καθώς αυτό ήταν το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησε η αγγλική ομάδα τα τελευταία 70 χρόνια.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο 48χρονος τεχνικός είχε μεγάλες βλέψεις για την πορεία της ομάδας του την φετινή σεζόν αλλά οι προσδοκίες του Άγγλου προπονητή δεν δικαιώθηκαν.

Η πορεία της Νιούκαστλ την φετινή σεζόν κάθε άλλο παρά ικανοποιητική μπορεί να χαρακτηριστεί και τα «σύννεφα» έχουν μαζευτεί στον ουρανό του Σεντ Τζέιμς Παρκ.

Ο Έντι Χάου γνωρίζει καλύτερα απ’ τον καθένα, πως η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου περίμενε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και δεν είναι τυχαία η «εμφάνιση» δημοσιευμάτων, που θέλουν τον Άγγλο κόουτς σε δύσκολη θέση.

Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι οι ιθύνοντες της Νιούκαστλ έχουν εξετάσει ακόμα και το ενδεχόμενο απόλυσης του Χάου από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο προπονητής πάντως του αγγλικού συλλόγου συναντήθηκε, μετά την ήττα από την Μπρέντφορντ, με υψηλόβαθμα στελέχη της ομάδας και αυτό που έγινε γνωστό αφορά την στήριξη της διοίκησης στο πρόσωπο του Χάου.

Οι «καρακάξες» αποφάσισαν να στηρίξουν τον προπονητή τους και όλα δείχνουν ότι ο Χάου θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την απόφαση φαίνεται να έπαιξε και η δημόσια στήριξη του Χάου από τον Άλαν Σίρερ, καθώς ο εμβληματικός αρχηγός της Νιούκαστλ τάχθηκε υπέρ της παραμονής του 48χρονου τεχνικού, στον πάγκο της ομάδας.

Ο Σίρερ υποστήριξε πως η αποχώρηση του Αλεξάντερ Ίσακ στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα στο πλάνο του Άγγλου προπονητή, ενώ τόνισε πως οι μεταγραφές που έγιναν δεν έχουν καταφέρει να βοηθήσουν τη Νιούκαστλ.

Πρόσθεσε μάλιστα πως οι άστοχες επιλογές στο μεταγραφικό «παζάρι» δεν ήταν ευθύνη του Έντι Χάου κι αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψιν.

Το τι θα γίνει βέβαια το καλοκαίρι είναι ένα άλλο θέμα, καθώς κανείς αυτή την στιγμή δεν μπορεί να προβλέψει αν ο Χάου θα είναι στον πάγκο της Νιούκαστλ και μετά το τέλος της φετινής σεζόν.