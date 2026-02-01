Λίβερπουλ – Νιουκάστλ 4-1: Τρίποντο με ανατροπή και «ανάσα» για τους Reds
Κάνοντας μια μεγάλη ανατροπή, η Λίβερπουλ επιβλήθηκε της Νιουκάστλ με 4-1 εντός έδρας και συνεχίζει να βρίσκεται στο… κυνήγι της τετράδας.
Επιστροφή στις νίκες με… ανατροπή για τη Λίβερπουλ! Οι «κόκκινοι» κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση της Νιουκάστλ στο «Άνφιλντ» με 4-1, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Premier League και συνεχίζουν να βρίσκονται μια «ανάσα» από την τετράδα.
Η ομάδα του Άρνε Σλοτ μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως με πρωταγωνιστές τους Ούγκο Εκιτικέ, Φλόριαν Βιρτς και Μοχάμεντ Σαλάχ είχε τις λύσεις για να φέρει… τούμπα το ματς και να πανηγυρίσει τη μεγάλη αυτή νίκη. Πλέον οι γηπεδούχοι βρίσκονται στους 39 βαθμούς και την 5η θέση με ματς περισσότερο από τη Μαν. Γιουνάιτεντ, ενώ οι «καρακάξες» έμειναν στους 33 πόντους και τη 10η θέση.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Νιουκάστλ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ψάχνει το γκολ, με τη Λίβερπουλ να ισορροπεί. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που βρήκαν τον τρόπο να προηγηθούν ανοίγοντας το σκορ με τον Άντονι Γκόρντον στο 36′ για το 1-0. Οι «κόκκινοι» όμως απάντησαν άμεσα και με δύο γκολ του Εκιτικέ σε δύο λεπτά (41′, 43′) από ασίστ των Βιρτς και Κέρκεζ έφτασαν στην ανατροπή, κλείνοντας με 2-1 το πρώτο ημίχρονο.
Στο δεύτερο ημίχρονο, και λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα (67′), ο Φλόριαν Βιρτς βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα μετά την πάσα του Σαλάχ, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ σε 3-1 για την ομάδα του Άρνε Σλοτ. Οι «καρακάξες», όπως ήταν λογικό, πίεσαν στο φινάλε για να μπουν ξανά στο ματς, αλλά η Λίβερπουλ ήταν εκείνη που σκόραρε ξανά, με τον Ιμπραχίμα Κονατέ στο 90’+3′ για το 4-1, φτάνοντας έτσι σε ένα πολύτιμο «τρίποντο».
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής:
Λιντς – Άρσεναλ 0-4
Γουλβς – Μπόρνμουθ 0-1
Μπράιτον – Έβερτον 1-1
Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2
Λίβερπουλ – Νιούκαστλ 4-1
1/2 16:00 Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ
1/2 16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
1/2 16:00 Νότιγχαμ – Κρίσταλ Πάλας
1/2 18:30 Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι
2/2 22:00 Σάντερλαντ – Μπέρνλι
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
06/02 22:00 Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ
07/02 14:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ
07/02 17:00 Άρσεναλ – Σάντερλαντ
07/02 17:00 Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα
07/02 17:00 Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ
07/02 17:00 Φούλαμ – Έβερτον
07/02 17:00 Γουλβς – Τσέλσι
07/02 19:30 Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ
08/02 16:00 Μπράιτον – Νιούκαστλ
08/02 18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι
