Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup

Το 2-0 του πρώτου ματς είχε δώσει ήδη πολύ μεγάλο προβάδισμα στη Μάντσεστερ Σίτι. Στη ρεβάνς του «Etihad» η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα επικράτησε με 3-1 της Νιούκαστλ και με δύο νίκες προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό του League Cup όπου στις 22 Μαρτίου (17:00) θα διεκδικήσει την κούπα απέναντι στην Άρσεναλ στο «Wembley».

Τα πάντα τελείωσαν πολύ νωρίς καθώς οι «Πολίτες» πήγαν με 3-0 στο ημίχρονο. Μόλις στο 7′ ο Μαρμούς έκανε το 1-0 από σπόντα σε τετ α τετ που κέρδισε την κόντρα και στο 29′ από κοντά με κεφαλιά έγραψε το 2-0. Στο 33′ ήρθε και το 3-0 από τον Ρέιντερς και το μόνο που κατάφερε η Νιούκαστλ ήταν να μειώσει σε 3-1 με γκολ του Ελάνγκα στο 63′.

Μάντσεστερ Σίτι: Τράφορντ, Ακέ (46’ Αλεΐν), Χουσάνοβ, Νούνες, Αΐτ Νουρί, Ο’Ράιλι (71’ Ρόδρι), Ράιντερς, Σεμένιο (71’ Χάαλαντ), Γκονθάλεθ (83’ Λιούις), Μαρμούς, Φόντεν (72’ Τσερκί).

Νιούκαστλ: Ράμσντεϊλ, Τρίπιερ (76’ Οσούλα), Χολ (46’ Μέρφι), Μπότμαν, Τιαό, Μπερν, Ράμσεϊ, Τονάλι, Γουίλοκ (46’ Ελάνγκα), Γκόρντον (44’ Μπαρνς), Βολτεμάντε (46’ Γουισά).

Τα αποτελέσματα των δεύτερων ημιτελικών του League Cup Αγγλίας έχουν ως εξής (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης) :

Άρσεναλ-Τσέλσι 1-0 (3-2)

Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 3-1 (2-0)