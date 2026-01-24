Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες

Η Μάντσεστερ Σίτι απέδειξε για μία ακόμα φορά πως δεν είναι και στα καλύτερά της αγωνιστικά καθώς νίκησε την Γουλβς με 2-0 στο «Etihad» σε ματς για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Οι «πολίτες» «καθάρισαν» τους «λύκους» από το πρώτο ημίχρονο με γκολ του Μαρμούς στο 6ο λεπτό, έπειτα από πάσα του Νούνιες και του Σεμένιο στο 45+2 έπειτα από ασίστ του Μπερνάρντο Σίλβα. Ο νεοαποκτηθέντας εξτρέμ της Σίτι συνεχίζει τα… μαγικά του και μετά την Μπόρνμουθ και έχει άμεση επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Η Τότεναμ στο «Turf Moor» γλίτωσε από μία ακόμα ήττα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με την Μπέρνλι, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες με 2-2. Το σκορ άνοιξε ο Βαν Ντε Φεν στο 38ο για τους «πετεινούς», με τον Τουανζέμπε να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 45′ Η Μπέρνλι πήρε κεφάλι στο σκορ στο 76ο λεπτό με τον Φόστερ, ενώ την Τότεναμ γλίτωσε από το νέο κάζο ο Ρομέρο που έκανε το τελικό 2-2 με γκολ στο 90′.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Premier League

Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ 3-1

Μπέρνλι – Τότεναμ 2-2

Φούλαμ – Μπράιτον 2-1

Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0

24/1 19:30 Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ

25/1 16:00 Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ

25/1 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι

25/1 16:00 Νιούκαστλ – Άστον Βίλα

25/1 18:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

26/1 22:00 Έβερτον – Λιντς

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική

31/1 17:00 Λιντς – Άρσεναλ

31/1 17:00 Γουλβς – Μπόρνμουθ

31/1 17:00 Μπράιτον – Έβερτον

31/1 19:30 Τσέλσι – Γουέστ Χαμ

31/1 22:00 Λίβερπουλ – Νιούκαστλ

1/2 16:00 Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ

1/2 16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ

1/2 16:00 Νότιγχαμ – Κρίσταλ Πάλας

1/2 18:30 Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι

2/2 22:00 Σάντερλαντ – Μπέρνλι