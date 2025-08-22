Έντι Χάου: «Σύντομα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Ίσακ» (vid)

Ο Αλεξάντερ Ίσακ δεν θα βρίσκεται στην αποστολή της Νιούκαστλ για την αναμέτρηση της Δευτέρας απέναντι στη Λίβερπουλ, καθώς ο Σουηδός επιθετικός πιέζει έντονα για τη μεταγραφή του στους «κόκκινους».

Ο προπονητής της ομάδας, Έντι Χάου, εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει ο παίκτης στο ρόστερ, αλλά αναγνώρισε πως η υπόθεση πλησιάζει στο τέλος της…

Η δήλωση του Έντι Χάου για τον Ίσακ:

«My wish is that he’d be playing with us on Monday night, but he won’t be and that’s regrettable right now.» Eddie Howe says he wants to see Alexander Isak back in a Newcastle shirt. pic.twitter.com/nlDBG0Jozy — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 22, 2025

«Πιστεύω πως το θέμα βαδίζει προς το τέλος του. Προτιμώ αυτά τα πράγματα να μην βγαίνουν δημόσια. Καλύτερα να αντιμετωπίζονται κεκλεισμένων των θυρών. Αλλά ο σύλλογος πρέπει να ενεργεί προς το συμφέρον της Νιούκαστλ. Θα το κάνει αυτό σε κάθε περίπτωση. Ο Ίσακ έχει συμβόλαιο μαζί μας. Είναι παίκτης μας. Η ευχή μου είναι να παίξει τη Δευτέρα. Δεν θα παίξει, και αυτό είναι λυπηρό. Αλλά 100% τον θέλω πίσω με τη φανέλα της Νιούκαστλ».