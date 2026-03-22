Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
21.03.2026 | 15:52
Ταξί: Νέα 24ωρη απεργία από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας
Ένας συμπατριώτης του Κλοπ για τον πάγκο της Λίβερπουλ
On Field 22 Μαρτίου 2026, 17:00

Ένας συμπατριώτης του Κλοπ για τον πάγκο της Λίβερπουλ

Ο προπονητής της Στουτγκάρδης, Σεμπάστιαν Χένες είναι από τις πρώτες επιλογές της διοίκησης των «κόκκινων» γι’ αντικαταστάτης του Σλοτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Το ερώτημα μετά τη νέα ήττα της ΛίΒερπουλ στην Πρέμιερ Λιγκ, αυτή την φορά από την Μπράιτον, δεν είναι αν ο Αρνε Σλοτ θα παραμείνει στον πάγκο των «κόκκινων» και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Ολλανδού στην τεχνική ηγεσία της αγγλικής ομάδας.

Όλοι πλέον θεωρούν δεδομένη την απομάκρυνση του Ολλανδού προπονητή από τον πάγκο της Λίβερπουλ, καθώς η εικόνα της ομάδας του λιμανιού δεν είναι καλή και το κυριότερο, ο Σλοτ δεν πείθει πως μπορεί ν’ αλλάξει την κατάσταση αν μείνει και τρίτη χρονιά στο Άνφιλντ.

Το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο παραμένει στο προσκήνιο για την Λίβερπουλ, αλλά τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν πως ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν είναι η μοναδική επιλογή των ιθυνόντων του αγγλικού συλλόγου.

Πιο συγκεκριμένα, ένας συμπατριώτης του Γιούργκεν Κλοπ βρίσκεται ψηλά στην λίστα που έχουν καταρτίσει οι διοικούντες την ομάδα του λιμανιού κι αυτός είναι ο Σεμπάστιαν Χένες.

Ο προπονητής της Στουτγκάρδης έχει εντυπωσιάσει με την δουλειά του στην γερμανική ομάδα και δεν είναι τυχαίο πως την οδήγησε στο Champions League της σεζόν 2024-2025 και φέτος έδωσε το παρών στο Europa League.

Κι όσο για την πορεία της Στουτγκάρδης στην φετινή Μπουντεσλίγκα; Η ομάδα του Σεμπάστιαν Χένες είναι στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας με 50 βαθμούς (ισοβαθμεί με την Λειψία αλλά έχει ένα ματς λιγότερο) και διεκδικεί την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Αναμφίβολα ο Χένες έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά στην Στουτγκάρδη, καθώς όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας (στις 3 Απριλίου 2023) ο υποβιβασμός των Σουηβών θεωρούνταν… σίγουρος. Πολλοί μάλιστα απόρησαν με την απόφαση του Χένες ν’ αποδεχθεί την πρόταση της Στουτγκάρδης, κάνοντας λόγο για mission impossible.

Ο Χένες όμως τα κατάφερε καθώς εξασφάλισε την παραμονή της Στουργκάρδης στην μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου και πλέον η γερμανική ομάδα διανύει εξαιρετικές μέρες με τον 43χρονο τεχνικό στο «τιμόνι» της.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ έχει ανοιχτά τα «ράνταρ» της για να επιλέξει την καλύτερη δυνατή λύση για τον πάγκο της και ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει πως ο Χένες κάνει «κλικ» στους ιθύνοντες των «κόκκινων».

Κάποιοι μάλιστα το πάνε ακόμα πιο… μακριά, αναφέροντας πως η Λίβερπουλ έχει μιλήσει με τον Γιούργκεν Κλοπ για να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τον προπονητή της Στουτγκάρδης.

Θα πρέπει βέβαια εδώ να σημειωθεί και μια σημαντική παράμετρος της υπόθεσης που έχει να κάνει με το συμβόλαιο που έχει ο Χένες στην Στουτγκάρδη. Ο Γερμανός τεχνικός δεσμεύεται με τους Σουηβούς μέχρι το καλοκαίρι του 2028 κι αυτό σημαίνει πως αν η Λίβερπουλ θελήσει να προσλάβει τον 43χρονο τεχνικό θα πρέπει να δώσει ένα μεγάλο ποσό στην γερμανική ομάδα για να τον δελεάσει.

Εδώ μάλιστα χρήζουν ιδιαίτερης μνείας οι πληροφορίες του γερμανικού Τύπου, που θέλουν τον Σεμπάστιαν Χένες στο «στόχαστρο» κι άλλων ευρωπαϊκών ομάδων, καθώς η δουλειά του Γερμανού προπονητή στην Στουτγκάρδη μόνο απαρατήρητη δεν έχει περάσει.

ΗΠΑ: Το στοίχημα των Αμερικανών τουριστών για την Ελλάδα 

ΗΠΑ: Το στοίχημα των Αμερικανών τουριστών για την Ελλάδα 

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ

LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΠΑΟΚ για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ατρόμητος για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22.03.26

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
On Field 20.03.26

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Βάιος Μπαλάφας
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
On Field 19.03.26

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Βάιος Μπαλάφας
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Ελληνικές ελπίδες 19.03.26

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα

Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
On Field 18.03.26

Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ

Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Βάιος Μπαλάφας
Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
On Field 18.03.26

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή περίοδο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα
On Field 18.03.26

Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα

Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει νοοτροπία Παγκρήτιου και στο ματς με την Λάρισα κι αυτό θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία
On Field 18.03.26

Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι) τιμώρησε τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) αλλά όχι τον Ματσούκα (Εύβοιας) αν και ο δεύτερος έκανε σοβαρότερο λάθος. Η απόδειξη ότι ξεχωρίζουν τους ρέφερι ανάλογα με τα λάθη

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ

LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΠΑΟΚ για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ατρόμητος για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός

LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Παναθηναϊκός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Άρης – ΟΦΗ

LIVE: Άρης – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΟΦΗ για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: ΑΕΚ – Κηφισιά

LIVE: ΑΕΚ – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Κηφισιά για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τέμπη: Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές – Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη
Πλάνα από drone 22.03.26

Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές του τρένου - Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη

Μια ημέρα προτού αρχίσει η πολύκροτη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, το σημείο της τραγωδίας, έξω από τον οικισμό του Ευαγγελισμού, μοιάζει πιο συννεφιασμένο, μουντό και σιωπηλό από ποτέ.

Σύνταξη
Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ

Μιχάλης Γρηγορίου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες Άρης και ΟΦΗ θα αγωνιστούν στο μεταξύ τους παιχνίδι (22/3/19:00) στο Βικελίδης για την 26η αγωνιστική.

Σύνταξη
Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Τεράστια νίκη για τους «ρεντς»!
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Τεράστια νίκη για τους «ρεντς»!

Μια τεράστια νίκη που δίνει… έξι βαθμούς πήρε η Νότιγχαμ Φόρεστ στην έδρα της Τότεναμ (0-3) και ανάσανε βαθμολογικά, ανεβαίνοντας στους 32 και αφήνοντας δύο πίσω της την ομάδα του Τούντορ.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
Carabao Cup 22.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του Carabao Cup. Τηλεοπτικά από Action 24.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο – Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς
Τιμή και δόξα 22.03.26

Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολόγγιου - Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς

Ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε η παρουσία του ιστορικού Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων

Σύνταξη
Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου – Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της
Παιδί της Αγάπης 22.03.26

Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου - Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της

«Από τότε που ήμουν μικρή, η μητέρα μου με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού καταγόταν ο πατέρας μου και από πού προέρχομαι εγώ», λέει η Τζάζμιν Γκριμάλντι, κόρη εκτός γάμου του Αλβέρτου του Μονακό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Serie A: Νίκη (1-0) μετά από τρία ματς για την Αταλάντα και τροχιά Ευρώπης, τρίτη σερί για την Λάτσιο (2-0)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Serie A: Νίκη (1-0) μετά από τρία ματς για την Αταλάντα και τροχιά Ευρώπης, τρίτη σερί για την Λάτσιο (2-0)

Επέστρεψε στις νίκες η Αταλάντα, όμως χωρίς να ικανοποιήσει απέναντι στην ουραγό Βερόνα. Με πρωταγωνιστή τον Τέιλορ (= δυο γκολ) η Λάτσιο πέρασε από την Μπολόνια.

Σύνταξη
Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22.03.26

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Βαγιεκάνο 1-0: Στο +7 οι Καταλανοί με Αραούχο
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Μπαρτσελόνα – Βαγιεκάνο 1-0: Στο +7 οι Καταλανοί με Αραούχο

Με σκόρερ τον Αραούχο η Μπαρτσελόνα νίκησε 1-0 τη Βαγιεκάνο που είχε ευκαιρίες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύθηκε. Στο +7 οι Καταλανοί από τη Ρεάλ», περιμένουν απώλεια από το ντέρμπι της Μαδρίτης το βράδυ.

Σύνταξη
Super Leauge 2: Με «τριάρα» πανηγύρισε ο Ηρακλής στη φιέστα ανόδου (3-1)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Super Leauge 2: Με «τριάρα» πανηγύρισε ο Ηρακλής στη φιέστα ανόδου (3-1)

Ο Ηρακλής επικράτησε στοn αγώνα - φιέστα με την Αναγέννηση Καρδίτσας με 3-1 και έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 με «τρίποντο». Στη δεύτερη θέση η Νίκη Βόλου, η οποία επικράτησε του Αστέρα Β με 3-0

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι ιντερνετικοί επικριτές έχουν κάνει άπλετο κακό στον Μπάρι Κίογκαν
«Απέχω» 22.03.26

Ο Μπάρι Κίογκαν σταμάτησε να βγαίνει εξαιτίας των πικρόχολων επικριτών του διαδικτύου

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», δήλωσε πρόσφατα ο Μπάρι Κίογκαν, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναγιώτης Δουδωνής: Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια»
Νέος σταθμός η Λάρσος 22.03.26

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια» ο Δουδωνής

Ο Παναγιώτης Δουδωνής από τη Λάρσο της Λέσβου εξέπεμψε sos για τον αγροτικό κόσμο σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση επιμένει σε έναν αδιέξοδο δρόμο που οδηγεί την κτηνοτροφία» του νησιού «σε μια τεράστια κρίση επιβίωσης».

Σύνταξη
