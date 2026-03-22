Ένας συμπατριώτης του Κλοπ για τον πάγκο της Λίβερπουλ

Το ερώτημα μετά τη νέα ήττα της ΛίΒερπουλ στην Πρέμιερ Λιγκ, αυτή την φορά από την Μπράιτον, δεν είναι αν ο Αρνε Σλοτ θα παραμείνει στον πάγκο των «κόκκινων» και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Ολλανδού στην τεχνική ηγεσία της αγγλικής ομάδας.

Όλοι πλέον θεωρούν δεδομένη την απομάκρυνση του Ολλανδού προπονητή από τον πάγκο της Λίβερπουλ, καθώς η εικόνα της ομάδας του λιμανιού δεν είναι καλή και το κυριότερο, ο Σλοτ δεν πείθει πως μπορεί ν’ αλλάξει την κατάσταση αν μείνει και τρίτη χρονιά στο Άνφιλντ.

Το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο παραμένει στο προσκήνιο για την Λίβερπουλ, αλλά τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν πως ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν είναι η μοναδική επιλογή των ιθυνόντων του αγγλικού συλλόγου.

Πιο συγκεκριμένα, ένας συμπατριώτης του Γιούργκεν Κλοπ βρίσκεται ψηλά στην λίστα που έχουν καταρτίσει οι διοικούντες την ομάδα του λιμανιού κι αυτός είναι ο Σεμπάστιαν Χένες.

Ο προπονητής της Στουτγκάρδης έχει εντυπωσιάσει με την δουλειά του στην γερμανική ομάδα και δεν είναι τυχαίο πως την οδήγησε στο Champions League της σεζόν 2024-2025 και φέτος έδωσε το παρών στο Europa League.

Κι όσο για την πορεία της Στουτγκάρδης στην φετινή Μπουντεσλίγκα; Η ομάδα του Σεμπάστιαν Χένες είναι στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας με 50 βαθμούς (ισοβαθμεί με την Λειψία αλλά έχει ένα ματς λιγότερο) και διεκδικεί την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Αναμφίβολα ο Χένες έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά στην Στουτγκάρδη, καθώς όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας (στις 3 Απριλίου 2023) ο υποβιβασμός των Σουηβών θεωρούνταν… σίγουρος. Πολλοί μάλιστα απόρησαν με την απόφαση του Χένες ν’ αποδεχθεί την πρόταση της Στουτγκάρδης, κάνοντας λόγο για mission impossible.

Ο Χένες όμως τα κατάφερε καθώς εξασφάλισε την παραμονή της Στουργκάρδης στην μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου και πλέον η γερμανική ομάδα διανύει εξαιρετικές μέρες με τον 43χρονο τεχνικό στο «τιμόνι» της.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ έχει ανοιχτά τα «ράνταρ» της για να επιλέξει την καλύτερη δυνατή λύση για τον πάγκο της και ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει πως ο Χένες κάνει «κλικ» στους ιθύνοντες των «κόκκινων».

Κάποιοι μάλιστα το πάνε ακόμα πιο… μακριά, αναφέροντας πως η Λίβερπουλ έχει μιλήσει με τον Γιούργκεν Κλοπ για να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τον προπονητή της Στουτγκάρδης.

Θα πρέπει βέβαια εδώ να σημειωθεί και μια σημαντική παράμετρος της υπόθεσης που έχει να κάνει με το συμβόλαιο που έχει ο Χένες στην Στουτγκάρδη. Ο Γερμανός τεχνικός δεσμεύεται με τους Σουηβούς μέχρι το καλοκαίρι του 2028 κι αυτό σημαίνει πως αν η Λίβερπουλ θελήσει να προσλάβει τον 43χρονο τεχνικό θα πρέπει να δώσει ένα μεγάλο ποσό στην γερμανική ομάδα για να τον δελεάσει.

Εδώ μάλιστα χρήζουν ιδιαίτερης μνείας οι πληροφορίες του γερμανικού Τύπου, που θέλουν τον Σεμπάστιαν Χένες στο «στόχαστρο» κι άλλων ευρωπαϊκών ομάδων, καθώς η δουλειά του Γερμανού προπονητή στην Στουτγκάρδη μόνο απαρατήρητη δεν έχει περάσει.