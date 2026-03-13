Premier League: Ο Αρνε Σλοτ άνοιξε …παράθυρο χειμερινής διακοπής λόγω Champions League

Ο απολογισμός των Αγγλικών ομάδων στους αγώνες του Champions League πήγε από το κακό στο χειρότερο. Καμία από τις έξι δεν κατάφερε να πανηγυρίσει νίκη στα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «16» του Champions League και στην Αγγλία δεν κρύβουν ότι προβληματίζονται, αν και δεν βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα.

Ξεκινάμε με τον απολογισμό: Η Λίβερπουλ ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Γαλατασαράι, η Αρσεναλ αναδείχθηκε ισόπαλη στο Λεβερκούζεν με την Μπάγερ, η Νιούκαστλ έμεινε στο 1-1 στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, η Τσέλσι ηττήθηκε 5-2 στην έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν, με το ίδιο σκορ έχασε και τη Τότεναμ στη Μαδρίτη από την Ατλέτικο, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε 3-0 στη Μαδρίτη από την Ρεάλ.

Τι φταίει; Ο προπονητής της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ συνιστά ψυχραιμία επειδή «είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα». Όμως, άφησε αιχμές ότι μπορεί να φταίει το γεγονός ότι στην Premier League δεν προβλέπεται χειμερινή διακοπή.

«Το να βγάλουμε συμπέρασμα μετά από μία μόνο αγωνιστική είναι λάθος, γιατί πρόκειται για πολύ μικρό δείγμα. Ίσως μετά την επόμενη εβδομάδα να έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα», τόνισε ο Αρνε Σλοτ. Προφανώς, ποντάρει και στο γεγονός ότι όλοι οι αγώνες ρεβάνς θα είναι εντός έδρας, με εξαίρεση τον αγώνα της Νιούκαστλ με την Μπαρτσελόνα.

Πάντως, ο τεχνικός της Λίβερπουλ δεν απέφυγε να δώσει μια πρόχειρη εξήγηση: «Γενικά, δεν βοηθά τις αγγλικές ομάδες το γεγονός ότι δεν υπάρχει χειμερινή διακοπή στην Premier League. Δεν λέω ότι όλες αυτές οι ομάδες έχασαν επειδή δεν έχουμε χειμερινό διάλειμμα αλλά πρέπει να το δούμε και να του συζυτήσουμε».

Επίσης, ο Σλοτ επικεντρώθηκε και στο γεγονός της δυσκολίας των αγώνων: «Στα νοκ άουτ της Ευρώπης αντιμετωπίζεις πολύ δυνατές ομάδες. Και τέσσερις από τις άλλες πέντε ομάδες έπαιξαν εκτός έδρας. Συνήθως είναι πλεονέκτημα να παίζεις στην έδρα σου και μειονέκτημα να αγωνίζεσαι εκτός. Το να πούμε τώρα ότι φταίει η απουσία χειμερινής διακοπής ή ότι το επίπεδο της Premier League δεν είναι τόσο υψηλό όσο πιστεύαμε, θα ήταν πρόωρο συμπέρασμα αυτή τη στιγμή».