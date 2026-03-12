Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)

Με τα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/3) η πρώτη αγωνιστική για τη φάση των «16» του Champions League, με τις ρεβάνς να είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα. Δείτε όλα τα γκολ της βραδιάς.

Όλα τα γκολ της βραδιάς (11/3)

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1

Η Λεβερκούζεν που στα πλέι οφ απέκλεισε τον Ολυμπιακό άνοιξε το σκορ στο 46′ με τον Άντριχ και φαινόταν να κρατάει την πολύτιμη νίκη στα χέρια της, ωστόσο η Άρσεναλ είχε την τελευταία λέξη, καθώς με πέναλτι του Χάβερτς στο 89′ «έκλεψε» την ισοπαλία και πλέον με τον επαναληπτικό να είναι στο Λονδίνο έχει ένα έστω και ελαφρύ προβάδισμα.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0

Όσοι περίμεναν ντέρμπι και «κλειστό» σκορ σε αυτό το πολύ δυνατό ζευγάρι, μάταια το περίμεναν. Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική από το 20′ έως το 42′ του πρώτου ημιχρόνου και με επικό χατ-τρικ του Βαβέρδε στ0 διάστημα αυτό (20′, 27′, 42′) συνέτριψε τη Μάντσεστερ Σίτι που δεν μπόρεσε να αντιδράσει σε όλο το υπόλοιπο του αγώνα κι ας είχε πολύ χρόνο.

Πλέον η «βασίλισσα» έχει μεγάλο πλεονέκτημα ενόψει του επαναληπτικού αν και με αυτές τις ομάδες δεν μπορείς να είσαι σίγουρος καθώς μπορεί στο Μάντσεστερ να δούμε το ίδιο έργο από την… άλλη!

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2

Τι κι αν ο ισχυρός άνδρας της Παρί Αλ-Κελαϊφί απουσίασε από την αναμέτρηση καθότι εγκλωβισμένος στη Ντόχα λόγω των όσων γίνονται στη Μέση Αναστολή, η ομάδα του ήταν εντυπωσιακή απέναντι στην Τσέλσι επικρατώντας με 5-2 (δύο γκολ ο Κβαρατσκέλια, το 2ο στο 90+4′!) κι έτσι οι Παριζιάνοι έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού στο Λονδίνου.

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισσαβόνας 3-0

Τέλος τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης απέκτησαν οι Νορβηγοί μετά το εμφατικό 3-0 επί της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας των Ιωαννίδη (εκτός λόγω τραυματισμού) και Βαγιαννίδη (ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο 63′) στο πρώτο παιχνίδι.

Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Τρίτης (10/3)

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στους «16»

Πρώτοι αγώνες

Τρίτη 10 Μαρτίου

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0

Αταλάντα – Μπάγερν 1-6

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1

Ατλέτικο – Τότεναμ 5-2

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-0

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισσαβόνας 3-0

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ρεβάνς

Τρίτη 17 Μαρτίου

19:45 Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ

22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

Τετάρτη 18 Μαρτίου

19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ

22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

22:00 Μπάγερν – Αταλάντα

22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο