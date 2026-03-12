Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους οι πρωταθλητές Ευρώπης! (vid)

Μπήκε ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια και… σχόλασε ο γάμος! Ο Γεωργιανός σταρ πέρασε αλλαγή με το σκορ στο 2-2, έδωσε ασίστ, πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν σε θρίαμβο επί της Τσέλσι με 5-2 στο «Παρκ ντε Πρενς» για το πρώτο ματς των «16» του Champions League.

Κατά κάποιον τρόπο και μία εκδίκηση για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε που το καλοκαίρι είχε ηττηθεί με 3-0 από τους «μπλε» στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λίγες μόλις εβδομάδες αφότου είχε στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης απέναντι στην Ίντερ.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για την Παρί που με τη συμπλήρωση 10 λεπτών έκανε το 1-0 με σουτ του Μπαρκολά. Πέντε λεπτά μετά ο Ντεμπελέ είχε δοκάρι με δυνατό σουτ ενώ στο 18′ ο Μέντες κόντεψε να βάλει αυτογκόλ στην προσπάθειά του να διώξει. Τελικά το 1-1 ήρθε στο 28′ με πλασέ του Γκούστο. Πριν την ανάπαυλα και συγκεκριμένα στο 40′ η Παρί πήρε εκ νέου προβάδισμα με υπέροχη ενέργεια του Ντεμπελέ.

Η Τσέλσι όμως είχε και πάλι την απάντηση. Στο 57′ ο Νέτο έκλεψε, έδωσε στον Έντσο και εκείνος τελείωσε τη φάση για το 2-2. Και κάπου εκεί ο Λουίς Ενρίκε έριξε στο ματς τον Κβαρατσχέλια που άλλαξε την ιστορία της αναμέτρησης. Από δική του προσπάθεια και λάθος του Γιόργκενσεν στο 74′ ο Βιτίνια έκανε το 3-2 και στο 79′ ακυρώθηκε ως οφσάιντ ένα γκολ του Ζοάο Πέδρο.

Στο 86′ ο Κβαρατσχέλια με τρομερό σουτ έκανε το 4-2 και στην τελευταία φάση του ματς με πλασέ στην κίνηση ο ίδιος διαμόρφωσε το τελικό 5-2. Με αυτό το σκορ η Τσέλσι καλείται πλέον να κάνει ένα θαύμα στη ρεβάνς για να προκριθεί.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ποιο άλλο θα μπορούσε να είναι το «κλειδί» πέρα από την είσοδο του Κβαρατσέχλια στο ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Με δύο γκολ και μία ασίστ σε περίπου μισή ώρα μέσα, ο Κβαρατσέλια είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Ζοάο Πέδρο ήταν άφαντος στο ματς, αλλά και η άμυνα της Τσέλσι δεν τα πήγε καλύτερα. Μαζί και ο Γιόργκενσεν που βρέθηκε σε κάκιστο βράδυ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε δύσκολο έργο ο Ερνάντες.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η χρήση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μπαρκολά (10’), Ντεμπελέ (40’), Βιτίνια (74’), Κβαρατσχέλια (86’, 90+4’) / Γκούστο (28’), Έντσο (57’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ Εμερί (78’Λ.Ερνταντέζ), Ντουέ (62’Κβαρατσχέλια), Ντεμπελέ (68΄Λι), Μπαρκολά (78’Μαγιουλού).

Τσέλσι: Γιόργκενσεν, Κουκουρέγια, Τσαλόμπα, Φοφανά, Γκουστό (88’Γκαρνάτσο), Καϊσέδο, Τζέιμς, Έντσο Φερνάντες, Πάλμερ (83’Λαβία), Νέτο, Ζοαο Πέδρο (83’Ντέλαπ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 17/3 στις 22:00.