Εγκλωβισμένος στο Κατάρ ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (pic)

Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται (11/3) την Τσέλσι στο πρώτο μεταξύ τους ματς για την φάση των «16» του Champions League.

Ο πρόεδρος των Παριζιάνων, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί θα απουσιάζει από την αναμέτρηση καθώς δεν μπορεί να πετάξει από την Ντόχα στην οποία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες.

Ο ισχυρός άνδρας του γαλλικού συλλόγου έχει εγκλωβιστεί στην πρωτεύουσα του Κατάρ, με την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή να έχει καταστήσει αδύνατη την αποχώρησή του από τη χώρα.

Αν και αρχικά προσπαθούσε να φύγει με ιδιωτική πτήση κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι τέτοιο δεν κατέστη τελικά δυνατό και έτσι παραμένει αποκλεισμένος στο Κατάρ, καθώς υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στην κίνηση εντός εναέριου χώρου.

Έτσι ο Κελαϊφί αναγκάστηκε να παρακολουθήσει το παιχνίδι των Παριζιάνων με τους Λονδρέζους από τη Ντόχα και όχι από το Πακ ντε Πρενς όπως σχεδίαζε.