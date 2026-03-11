Εγκλωβισμένος στο Κατάρ ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (pic)
Ο Αλ-Κελαϊφί σκόπευε να επιστρέψει στο Παρίσι από τη Ντόχα όπου βρίσκεται για να δει από κοντά τον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Τσέλσι, όμως εγκλωβίστηκε λόγω των γεγονότων στη Μ. Ανατολή.
- Το Ιράν απειλεί να πλήξει λιμάνια στη Μέση Ανατολή αν χτυπηθούν οι λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας
- Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
- Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται (11/3) την Τσέλσι στο πρώτο μεταξύ τους ματς για την φάση των «16» του Champions League.
Ο πρόεδρος των Παριζιάνων, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί θα απουσιάζει από την αναμέτρηση καθώς δεν μπορεί να πετάξει από την Ντόχα στην οποία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες.
Ο ισχυρός άνδρας του γαλλικού συλλόγου έχει εγκλωβιστεί στην πρωτεύουσα του Κατάρ, με την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή να έχει καταστήσει αδύνατη την αποχώρησή του από τη χώρα.
Αν και αρχικά προσπαθούσε να φύγει με ιδιωτική πτήση κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι τέτοιο δεν κατέστη τελικά δυνατό και έτσι παραμένει αποκλεισμένος στο Κατάρ, καθώς υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στην κίνηση εντός εναέριου χώρου.
Έτσι ο Κελαϊφί αναγκάστηκε να παρακολουθήσει το παιχνίδι των Παριζιάνων με τους Λονδρέζους από τη Ντόχα και όχι από το Πακ ντε Πρενς όπως σχεδίαζε.
🔴 𝗡𝗔𝗦𝗦𝗘𝗥 𝗔𝗟-𝗞𝗛𝗘𝗟𝗔𝗜𝗙𝗜 𝗘𝗦𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗤𝗨𝗘 𝗔̀ 𝗗𝗢𝗛𝗔 𝗘𝗧 𝗡𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔 𝗣𝗔𝗦 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗔𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗨 𝗣𝗦𝗚 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗖𝗛𝗘𝗟𝗦𝗘𝗔 ! 😬❌ pic.twitter.com/hwmhtTR3lq
— Vibes Foot (@VibesFoot) March 11, 2026
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
- Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους Παριζιάνους!
- Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Με «βασιλικό» χατ-τρικ του Βαλβέρδε! (vid)
- Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα
- Εγκλωβισμένος στο Κατάρ ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (pic)
- Κροατία – Ελλάδα 98-73: Δεύτερη ήττα για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027 (vid)
- Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις