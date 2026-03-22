Ώρα τελικού στην Αγγλία: Άρσεναλ VS Μάντσεστερ Σίτι στο Γουέμπλεϊ

Απόψε (22/3-18:30) θα γίνει γνωστή η ομάδα που κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 στην Αγγλία, καθώς Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι τίθενται αντιμέτωπες στον τελικό του League Cup (Carabao Cup) που διεξάγεται στο Γουέμπλεϊ. «Κανονιέρηδες» και «πολίτες» θα παλέψουν με όλες τις δυνάμεις τους για την κατάκτηση της… δόξας που το τρόπαιο προσφέρει στο νικητή, ωστόσο, μολονότι είναι το ίδιο… καταπονημένες, καθώς έδωσαν την περασμένη Τρίτη (17/3) αγώνα στο Champions League, προσέρχονται στο ματς από διαφορετική ψυχολογική αφετηρία.

Και αυτό γιατί οι Λονδρέζοι έχουν… ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο «Έμιρατς Στέιντιουμ», αποτέλεσμα που, σε συνδυασμό με το 1-1 στη Γερμανία, τους έδωσε την πρόκριση για τα προημιτελικά. Από την πλευρά τους, οι «σίτιζενς» καλούνται να αφήσουν πίσω την απογοήτευση του αποκλεισμού και να… ανασυνταχθούν, καθώς γνώρισαν δεύτερη ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή τη φορά στο «Έτιχαντ Στέιντιουμ» με 2-1, και αποχαιρέτησαν την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα στον τελικό του League Cup, εκτός του ότι θα κρίνει τον τίτλο στη διοργάνωση, θα δώσει στο νικητή και μια ψυχολογική ώθηση ενόψει του τελευταίου «σκέλους» της σεζόν, καθώς Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι μάχονται για τον τίτλο στην Premier League, ενώ απομένουν οκτώ αγωνιστικές ως το τέλος. Οι «κανονιέρηδες» δείχνουν αυτή τη στιγμή να έχουν τον πρώτο λόγο, καθώς είναι επικεφαλής στην κατάταξη με προβάδισμα εννέα βαθμών έναντι της Σίτι, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Όμως, οι «πολίτες» μπορούν να «κλείσουν» τη διαφορά αν πάρουν το εξ αναβολής ματς με την Κρίσταλ Πάλας (το οποίο δεν έχει οριστεί), επικρατήσουν της Άρσεναλ στο Μάντσεστερ για το πρωτάθλημα στις 19 Απριλίου και, γενικώς, αν κάνουν άλλη μια από τις νικηφόρες πορείες τους στο τέλος της σεζόν, οι οποίες έχουν γίνει… διάσημες. Και ενδέχεται ο «καταλύτης» γι’ αυτό να είναι η νίκη επί της πρωτοπόρου του πρωταθλήματος στον τελικό του League Cup, καθώς αυτό το αποτέλεσμα θα δείξει ότι υπάρχει πολύ… μέλλον ακόμη στη σεζόν.

Όσον αφορά τους τίτλους και τις παρουσίες σε τελικό League Cup, η καταληκτική αναμέτρηση για φέτος μοιάζει να είναι… υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι. Και αυτό γιατί οι «πολίτες» προετοιμάζονται για τη δέκατη παρουσία τους στον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας πανηγυρίσει οκτώ φορές το τρόπαιο στις προηγούμενες εννές συμμετοχές τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στη δεύτερη θέση της λίστας με τις πιο επιτυχημένες ομάδες στο θεσμό, πίσω μόνο από την πολυνίκη Λίβερπουλ των δέκα κατακτήσεων. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα ανέβηκε για τελευταία φορά στην… κορυφή του League Cup το 2021, όταν νίκησε 1-0 στον τελικό την Τότεναμ. Η Σίτι «μπήκε» στο εφετινό League Cup από τον 3ο γύρο, ως μια από τις ομάδες της Premier League που είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και ξεπέρασε τα «εμπόδια» των Χάντερσφιλντ, Σουόνσι, Μπρέντφορντ και Νιούκαστλ, προκειμένου να φτάσει στον τελικό.

Από την πλευρά της, η Άρσεναλ μετράει μόλις δύο τίτλους στο League Cup, έχοντας φτάσει άλλες έξι φορές στην καταληκτική αναμέτρηση του θεσμού. Οι Λονδρέζοι «μπήκαν» στο εφετινό League Cup από τον 3ο γύρο, ως μια από τις ομάδες της Premier League που είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και απέκλεισαν κατά σειρά τις Πορτ Βέιλ, Μπράιτον, Κρίσταλ Πάλας και Τσέλσι, προκειμένου να φτάσει στον τελικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ τέθηκαν το 2018 αντιμέτωπες στον τελικό του League Cup, με τους «πολίτες» να επικρατούν με 3-0 (18΄ Αγουέρο, 58΄ Κομπανί, 65΄ Νταβίντ Σίλβα) και να χαρίζουν στον Πεπ Γκουαρντιόλα τον πρώτο τίτλο του στο «τιμόνι» της Σίτι. Ο Καταλανός τεχνικός είχε βοηθό τον νυν προπονητή της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής καριέρας του φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στους «κανονιέρηδες».

Οι νικητές του Carabao Cup – Πόσα έχουν Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι

10 τρόπαια: Λίβερπουλ

8 τρόπαια: Μάντσεστερ Σίτι

6 τρόπαια: Μάντσεστερ Γ.

5 τρόπαια: Άστον Βίλα, Τσέλσι

4 τρόπαια: Τότεναμ, Νότιγχαμ Φόρεστ

3 τρόπαια: Λέστερ

2 τρόπαια: Άρσεναλ, Νόριτς, Μπέρμιγχαμ, Γουλβς

1 τρόπαιο: Νιούκαστλ, Σουόνσι, Γουέστ Μπρομ, Μίντλεσμπρο, Κ.Π.Ρ., Λιντς, Στόουκ Σίτι,

Λούτον, Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Σουϊντον, Όξφορντ, Μπλάκμπερν

* Από το 1967 οι τελικοί είναι μονοί και διεξάγονται στο Γουέμπλεϊ.

* Από το 2001 έως και το 2007, διεξήχθησαν στο «Μιλένιουμ» του Κάρντιφ.

* Έως το 1997 προβλεπόταν επαναληπτικός στους αγώνες που ολοκληρώνονταν ισόπαλοι (και στην παράταση).