Ώρα τελικού στην Αγγλία: Άρσεναλ VS Μάντσεστερ Σίτι στο Γουέμπλεϊ
Ποδόσφαιρο 22 Μαρτίου 2026, 10:34

Ώρα τελικού στην Αγγλία: Άρσεναλ VS Μάντσεστερ Σίτι στο Γουέμπλεϊ

Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι διεκδικούν την κούπα του Carabao Cup στις 18:30 ώρα Ελλάδας – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το μεγάλο ματς

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Απόψε (22/3-18:30) θα γίνει γνωστή η ομάδα που κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 στην Αγγλία, καθώς Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι τίθενται αντιμέτωπες στον τελικό του League Cup (Carabao Cup) που διεξάγεται στο Γουέμπλεϊ. «Κανονιέρηδες» και «πολίτες» θα παλέψουν με όλες τις δυνάμεις τους για την κατάκτηση της… δόξας που το τρόπαιο προσφέρει στο νικητή, ωστόσο, μολονότι είναι το ίδιο… καταπονημένες, καθώς έδωσαν την περασμένη Τρίτη (17/3) αγώνα στο Champions League, προσέρχονται στο ματς από διαφορετική ψυχολογική αφετηρία.

Και αυτό γιατί οι Λονδρέζοι έχουν… ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο «Έμιρατς Στέιντιουμ», αποτέλεσμα που, σε συνδυασμό με το 1-1 στη Γερμανία, τους έδωσε την πρόκριση για τα προημιτελικά. Από την πλευρά τους, οι «σίτιζενς» καλούνται να αφήσουν πίσω την απογοήτευση του αποκλεισμού και να… ανασυνταχθούν, καθώς γνώρισαν δεύτερη ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή τη φορά στο «Έτιχαντ Στέιντιουμ» με 2-1, και αποχαιρέτησαν την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα στον τελικό του League Cup, εκτός του ότι θα κρίνει τον τίτλο στη διοργάνωση, θα δώσει στο νικητή και μια ψυχολογική ώθηση ενόψει του τελευταίου «σκέλους» της σεζόν, καθώς Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι μάχονται για τον τίτλο στην Premier League, ενώ απομένουν οκτώ αγωνιστικές ως το τέλος. Οι «κανονιέρηδες» δείχνουν αυτή τη στιγμή να έχουν τον πρώτο λόγο, καθώς είναι επικεφαλής στην κατάταξη με προβάδισμα εννέα βαθμών έναντι της Σίτι, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Όμως, οι «πολίτες» μπορούν να «κλείσουν» τη διαφορά αν πάρουν το εξ αναβολής ματς με την Κρίσταλ Πάλας (το οποίο δεν έχει οριστεί), επικρατήσουν της Άρσεναλ στο Μάντσεστερ για το πρωτάθλημα στις 19 Απριλίου και, γενικώς, αν κάνουν άλλη μια από τις νικηφόρες πορείες τους στο τέλος της σεζόν, οι οποίες έχουν γίνει… διάσημες. Και ενδέχεται ο «καταλύτης» γι’ αυτό να είναι η νίκη επί της πρωτοπόρου του πρωταθλήματος στον τελικό του League Cup, καθώς αυτό το αποτέλεσμα θα δείξει ότι υπάρχει πολύ… μέλλον ακόμη στη σεζόν.

Όσον αφορά τους τίτλους και τις παρουσίες σε τελικό League Cup, η καταληκτική αναμέτρηση για φέτος μοιάζει να είναι… υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι. Και αυτό γιατί οι «πολίτες» προετοιμάζονται για τη δέκατη παρουσία τους στον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας πανηγυρίσει οκτώ φορές το τρόπαιο στις προηγούμενες εννές συμμετοχές τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στη δεύτερη θέση της λίστας με τις πιο επιτυχημένες ομάδες στο θεσμό, πίσω μόνο από την πολυνίκη Λίβερπουλ των δέκα κατακτήσεων. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα ανέβηκε για τελευταία φορά στην… κορυφή του League Cup το 2021, όταν νίκησε 1-0 στον τελικό την Τότεναμ. Η Σίτι «μπήκε» στο εφετινό League Cup από τον 3ο γύρο, ως μια από τις ομάδες της Premier League που είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και ξεπέρασε τα «εμπόδια» των Χάντερσφιλντ, Σουόνσι, Μπρέντφορντ και Νιούκαστλ, προκειμένου να φτάσει στον τελικό.

Από την πλευρά της, η Άρσεναλ μετράει μόλις δύο τίτλους στο League Cup, έχοντας φτάσει άλλες έξι φορές στην καταληκτική αναμέτρηση του θεσμού. Οι Λονδρέζοι «μπήκαν» στο εφετινό League Cup από τον 3ο γύρο, ως μια από τις ομάδες της Premier League που είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και απέκλεισαν κατά σειρά τις Πορτ Βέιλ, Μπράιτον, Κρίσταλ Πάλας και Τσέλσι, προκειμένου να φτάσει στον τελικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ τέθηκαν το 2018 αντιμέτωπες στον τελικό του League Cup, με τους «πολίτες» να επικρατούν με 3-0 (18΄ Αγουέρο, 58΄ Κομπανί, 65΄ Νταβίντ Σίλβα) και να χαρίζουν στον Πεπ Γκουαρντιόλα τον πρώτο τίτλο του στο «τιμόνι» της Σίτι. Ο Καταλανός τεχνικός είχε βοηθό τον νυν προπονητή της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής καριέρας του φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στους «κανονιέρηδες».

Οι νικητές του Carabao Cup – Πόσα έχουν Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι

10 τρόπαια: Λίβερπουλ
8 τρόπαια: Μάντσεστερ Σίτι
6 τρόπαια: Μάντσεστερ Γ.
5 τρόπαια: Άστον Βίλα, Τσέλσι
4 τρόπαια: Τότεναμ, Νότιγχαμ Φόρεστ
3 τρόπαια: Λέστερ
2 τρόπαια: Άρσεναλ, Νόριτς, Μπέρμιγχαμ, Γουλβς
1 τρόπαιο: Νιούκαστλ, Σουόνσι, Γουέστ Μπρομ, Μίντλεσμπρο, Κ.Π.Ρ., Λιντς, Στόουκ Σίτι,
Λούτον, Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Σουϊντον, Όξφορντ, Μπλάκμπερν

* Από το 1967 οι τελικοί είναι μονοί και διεξάγονται στο Γουέμπλεϊ.
* Από το 2001 έως και το 2007, διεξήχθησαν στο «Μιλένιουμ» του Κάρντιφ.
* Έως το 1997 προβλεπόταν επαναληπτικός στους αγώνες που ολοκληρώνονταν ισόπαλοι (και στην παράταση).

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Ιράν: Απειλεί με πλήγματα κρίσιμες υποδομές μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Ιράν: Απειλεί με πλήγματα κρίσιμες υποδομές μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
Μπάσκετ 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας (19:00)- Εκτός έδρας «μάχη» για ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η λαμπερή συλλογή μεταλλίων του Ντουπλάντις: Έφτασε τα 23 χρυσά και τα 4 σερί σε Παγκόσμιο κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ντουπλάντις: Στα 23 χρυσά μετάλλια η λαμπερή συλλογή του, με 4ο σερί σε Παγκόσμιο κλειστού στίβου

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κέρδισε για 4η σερί φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και πλέον στη λαμπερή συλλογή του έχει συνολικά 23 χρυσά σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικίες.

Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)

H Λιντς που παλεύει για τη σωτηρία της πήρε βαθμό με 0-0 από τη Μπρέντφορντ που έχασε κι άλλο έδαφος για την Ευρώπη. Εντυπωσιακή η Έβερτον, συνέτριψε με 3-0 την Τσέλσι και «βλέπει» ακόμη και «4άδα».

Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)

Ο χρυσός στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν Αρμάντ Ντουπλάντις μίλησε με κολακευτικά λόγια τον ασημένιο και πολύ καλό του φίλο του Εμμανουήλ Καραλή μετά την ολοκλήρωση του τελικού.

Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με ανάρτησή του απένειμε εύσημα στον αθλητή του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε στην επιτυχία της κατάκτησης του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο κλειστού του Τορούν, αποθέωσε το τιμ του και τόνισε ότι στόχος του είναι το Παγκόσμιο ρεκόρ.

Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ξανά σπουδαίος κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Δείτε τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο εξαιρετικός αθλητής του Ολυμπιακού.

Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)

Ο αθλητής του Ολυμπιακού Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν με 6,05μ., μετά από σπουδαίο αγώνα. Πρώτος ο Ντουπλάντις με 6.25μ.

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Agro-in 22.03.26

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
Μπάσκετ 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator
Πολιτική Γραμματεία 22.03.26

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator

«Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων. Στους αποδέκτες της επιστολής είναι και οι κ.κ Αντώνης Σαμαράς, Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση
Κόσμος 22.03.26

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας (19:00)- Εκτός έδρας «μάχη» για ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Βρετανίας «κοντά στα Στενά του Ορμούζ»
Επικίνδυνη κλιμάκωση 22.03.26 Upd: 10:38

Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Βρετανίας «κοντά στα Στενά του Ορμούζ»

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα αφανίσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη λέει ότι θα απαντήσει και προειδοποιεί για πλήγματα σε υποδομές της περιοχής - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο
Κόσμος 22.03.26

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν»

Η λαμπερή συλλογή μεταλλίων του Ντουπλάντις: Έφτασε τα 23 χρυσά και τα 4 σερί σε Παγκόσμιο κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ντουπλάντις: Στα 23 χρυσά μετάλλια η λαμπερή συλλογή του, με 4ο σερί σε Παγκόσμιο κλειστού στίβου

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κέρδισε για 4η σερί φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και πλέον στη λαμπερή συλλογή του έχει συνολικά 23 χρυσά σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικίες.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
