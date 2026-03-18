Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα

Η ανωτερότητα της Άρσεναλ επιβεβαιώθηκε στην ρεβάνς με την Λεβερκούζεν, στο Emirates, με την αγγλική ομάδα να επικρατεί 2-0 και να κατακτά την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Οι «κανονιέρηδες» έκαναν την δουλειά τους και σφράγισαν το εισιτήριο για την οκτάδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα μπορούσαν μάλιστα να έχουν πετύχει και περισσότερα γκολ απέναντι στην γερμανική ομάδα.

Αντίπαλος των Λονδρέζων στα προημιτελικά του Champions League θα είναι η Σπόρτινγκ Λισαβώνας και είναι προφανές ότι η Άρσεναλ είναι το μεγάλο φαβορί και απέναντι στην πορτογαλική ομάδα.

Το σίγουρο πάντως είναι πως οι Λονδρέζοι πραγματοποιούν μια φανταστική σεζόν και είναι αντιμέτωποι με την μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους.

Ποια είναι αυτή; Να κατακτήσουν όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή αγωνιστική περίοδο και αν τα καταφέρουν θα πανηγυρίσουν τέσσερις φορές.

Το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι πως όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, είναι πολύ πιθανό οι «κανονιέρηδες» να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο και ο πρώτος τίτλος θα κριθεί το απόγευμα της Κυριακής, με την Άρσεναλ ν’ αντιμετωπίζει την Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Carabao Cup.

Το σίγουρο μάλιστα είναι πως αυτή την περίοδο οι «κανονιέρηδες» είναι σε καλύτερη κατάσταση από την ομάδα του Γκουαρντιόλα κι έχουν τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τροπαίου.

Σε ότι αφορά τώρα την Πρέμιερ Λιγκ, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα είναι το μεγάλο φαβορί καθώς έχει διαφορά εννιά βαθμών από την δεύτερη του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας όμως κι ένα παιχνίδι παραπάνω.

Θυμίζουμε ότι η τελευταία φορά που στέφθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας η Άρσεναλ ήταν το μακρινό 2004.

Όπως προαναφέραμε, στο Champions League η ομάδα του Λονδίνου θα κοντραριστεί με την Σπόρτινγκ Λισαβώνας και αναμφίβολα οι «κανονιέρηδες» έχουν τον πρώτο λόγο για πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Τέλος, στο Κύπελλο Αγγλίας η Άρσεναλ βρίσκεται στα προημιτελικά της διοργάνωσης όπου θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Σαουθάμπτον και είναι φυσικά το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στην ημιτελική φάση του θεσμού.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι πρωτευουσιάνοι έχουν μπροστά τους μια τεράστια ευκαιρία για να γράψουν ιστορία και ο Μίκελ Αρτέτα με τους παίκτες του είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα, προκειμένου να οδηγήσουν την Άρσεναλ στην πιο επιτυχημένη σεζόν της ιστορίας της.

Θα πρέπει βέβαια εδώ να σημειωθεί ότι η φετινή εντυπωσιακή πορεία της ομάδας του Λονδίνου σε όλες τις διοργανώσεις, είναι μια μεγάλη δικαίωση του Ισπανού προπονητή των «κανονιέρηδων», καθώς ο Αρτέτα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα εφτά χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο των πρωτευουσιάνων.