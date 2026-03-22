Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες

Σωρεία καταγγελιών σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα από ανθρώπους που τον εμπιστεύθηκαν, είτε για να αγοράσουν κάτι που νόμιζαν για αυθεντικό και τελικά ήταν… πλαστό, είτε του έδωσαν πολύτιμα κοσμήματα και αντικείμενα και εκείνος ούτε τους απέδωσε την αξία τους σε χρήματα, αλλά και ούτε τους τα επέστρεψε, έρχονται στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Βροχή οι καταγγελίες

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» που έφερε στο φως καταγγελίες ανθρώπων που εξαπατήθηκαν από τον γκαλερίστα και έχασαν χρήματα και οικογενειακά κειμήλια, τα στόματα άρχισαν να ανοίγουν.

Στο νέο γύρο καταγγελιών, η μαρτυρία μιας γυναίκας που έδωσε 2.500 ευρώ, για έναν κάλπικο σταυρό κόβει την ανάσα.

«Πριν 23 χρόνια είχαμε αγοράσει αυτόν τον σταυρό. Μεγαλώνοντας η κοπέλα και φοιτήτρια επέμενε να θέλει τον σταυρό της. Τον προστάτευε η μητέρα της. Θεώρησε ότι είναι ένα ακριβό δώρο. Το ζήτησε μεγαλώνοντας, αφού ενηλικιώθηκε, να το προσέχει, να το φροντίζει. Μετά από κάποιες μέρες είδε ότι ξέβαφε και ότι αυτό το πράγμα μόνο αληθινό δεν έμοιαζε. Της λέω «δώσ’ το μου να το δω» και όταν μου το έδωσε πραγματικά μου κόπηκαν τα πόδια όταν είδα αυτό το πράγμα. Μόνο αντίκα δεν ήταν και μόνο σταυρός», αποκάλυψε καταγγέλλουσα στις «Εξελίξεις Τώρα».

Η πνευματική μητέρα του κοριτσιού αγόρασε τον πανάκριβο σταυρό από την γνωστή γκαλερί και 23 χρόνια μετά ανακάλυψε πως όλα ήταν ένα ψέμα.

«Έδωσα 2.500 ευρώ. Πηγαίνοντας σε έναν εκτιμητή, μου λέει ούτε 200 ευρώ δεν έχει αυτό. Φανταστείτε πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος. Εξαπατημένος. Ήταν τρομερό. Να ακυρώνει όλη τη βάφτιση. Μου ακύρωσε όλο αυτό το δώρο που ήθελα να κάνω σε αυτό το παιδί. Και σαν ανάμνηση… Δεν θα πω η παρακαταθήκη τόσο, όσο η αγάπη που νιώθω. Περισσότερη είναι η αγάπη που είχαμε για αυτό το παιδί – και έχουμε. Μόνο αυτό δεν άγγιξε αυτός ο άνθρωπος», υπογράμμισε η γυναίκα που καταγγέλλει ότι εξαπατήθηκε.

«Κρατά τα κοσμήματά μου και δεν μου τα δίνει πίσω»

Αγανάκτηση προκαλεί η μαρτυρία γυναίκας που καταγγέλλει πως ο γκαλερίστας, έχει στα χέρια του εδώ και χρόνια κοσμήματα αξίας που της ανήκουν.

«Έμειναν μετά, δύο βαριά κοσμήματα, μια αλυσίδα 14άρα, 60 γρ. και όταν ξανά πήγα του λέω θα σας φέρω και ένα βραχιόλι πολύ παλιό vintage, το οποίο είναι βαρύ και είναι 18 καράτια. Λέω σε ένα μήνα θέλω να μου τα αποδώσετε και τα δύο. Από τότε που τα κοστολόγησε έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια. Γιατί μου τα κρατάει; Να μου δώσει το χρυσό που του έδωσα σε γραμμάρια. Δεν μπορεί να μου κρατάει δικά μου χρήματα τόσο καιρό!», τόνισε η 74χρονη γυναίκα.

Όπως καταγγέλλει η 74χρονη, ούτε της επιστρέφει τα τιμαλφή της, αλλά ούτε και της δίνει τα χρήματα που αξίζουν ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της.

Όπως χαρακτηριστικά είπε η 74χρονη, «για να τα πουλάω έχω ανάγκη να πάρω κάποια πράγματα. Το είχε κοστολογήσει σε τιμή ασφαλείας 2.200 ευρώ και από τότε σας λέω τα κρατάει. Έχουν καταγράψει τα τηλέφωνά μου και δεν τα σηκώνουν. Τον ψάχνω, τον έχω ενοχλήσει πάνω από δέκα φορές. Να μου δώσει την τιμή στα χρυσαφικά μου, ή να μου επιστρέψει το χρυσό. Ήταν καδένα χειροποίητη. Τα οποία κοσμήματα μπορεί να τα έχει πάει και στο Ντουμπάι και να τα έχει πουλήσει και να μη φαίνονται πουθενά» υπογράμμισε.

Είδε τα κλεμμένα κοσμήματα σε δημοπρασία η Λόλα Νταϊφά

Θύμα των δημοπρασιών του πασίγνωστου εμπόρου έργων τέχνης «έπεσε» και η Λόλα Νταϊφά.

Συγκεκριμένα, η Λόλα Νταϊφά είδε τα κοσμήματα που της είχαν κλέψει και τα θεωρούσε «ξεγραμμένα» να δημοπρατούνται μέρα μεσημέρι… για ψίχουλα σε μεσημεριανή εκπομπή.

Βαρύ το κατηγορητήριο, την Τρίτη η απολογία του

Την ώρα που οι καταγγελίες σε βάρος του συνεχώς πληθαίνουν, ο γκαλερίστας ετοιμάζεται να απολογηθεί ενώπιον του εισαγγελέα την ερχόμενη Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες με τον εισαγγελέα να ασκεί σε βάρος του ποινική δίωξη για πέντε αδικήματα εκ των οποίων τα 4 είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Γ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

• Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα

• Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

• Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση,

• Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση

• Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα

Παράλληλα, σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.

«Αλλάζουν χέρια συνέχεια τα έργα ζωγραφικής»

Για τους πίνακες που βρέθηκαν στην κατοχή του γνωστού γκαλερίστα, μίλησε και ο ζωγράφος Γιώργος Σταθόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ.

«Δεν έχει αγοράσει ποτέ από εμένα έργο και δεν τον γνωρίζω καν. Δεν γνωριζόμαστε. Τώρα το έμαθα το γεγονός, στις ειδήσεις. Έργο μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε γιατί τα έργα κυκλοφορούν, αλλάζουν χέρια συνέχεια. Αγοράζει ένας ένα έργο και μετά από λίγο το πουλάει. Αλλάζουν χέρια συνέχεια τα έργα ζωγραφικής» σημείωσε ο κ. Σταθόπουλος.

«Η γνησιότητα των έργων είναι πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει ένας οργανισμός να τα επιβεβαιώνει αυτά, ότι είναι ούτε αληθινά ούτε ψεύτικα. Δεν τον γνωρίζω, δεν έχουμε συνεργαστεί ποτέ» συμπλήρωσε.