Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες
Ελλάδα 22 Μαρτίου 2026, 23:53

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Spotlight

Σωρεία καταγγελιών σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα από ανθρώπους που τον εμπιστεύθηκαν, είτε για να αγοράσουν κάτι που νόμιζαν για αυθεντικό και τελικά ήταν… πλαστό, είτε του έδωσαν πολύτιμα κοσμήματα και αντικείμενα και εκείνος ούτε τους απέδωσε την αξία τους σε χρήματα, αλλά και ούτε τους τα επέστρεψε, έρχονται στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Βροχή οι καταγγελίες

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» που έφερε στο φως καταγγελίες ανθρώπων που εξαπατήθηκαν από τον γκαλερίστα και έχασαν χρήματα και οικογενειακά κειμήλια, τα στόματα άρχισαν να ανοίγουν.

Στο νέο γύρο καταγγελιών, η μαρτυρία μιας γυναίκας που έδωσε 2.500 ευρώ, για έναν κάλπικο σταυρό κόβει την ανάσα.

«Πριν 23 χρόνια είχαμε αγοράσει αυτόν τον σταυρό. Μεγαλώνοντας η κοπέλα και φοιτήτρια επέμενε να θέλει τον σταυρό της. Τον προστάτευε η μητέρα της. Θεώρησε ότι είναι ένα ακριβό δώρο. Το ζήτησε μεγαλώνοντας, αφού ενηλικιώθηκε, να το προσέχει, να το φροντίζει. Μετά από κάποιες μέρες είδε ότι ξέβαφε και ότι αυτό το πράγμα μόνο αληθινό δεν έμοιαζε. Της λέω «δώσ’ το μου να το δω» και όταν μου το έδωσε πραγματικά μου κόπηκαν τα πόδια όταν είδα αυτό το πράγμα. Μόνο αντίκα δεν ήταν και μόνο σταυρός», αποκάλυψε καταγγέλλουσα στις «Εξελίξεις Τώρα».

Η πνευματική μητέρα του κοριτσιού αγόρασε τον πανάκριβο σταυρό από την γνωστή γκαλερί και 23 χρόνια μετά ανακάλυψε πως όλα ήταν ένα ψέμα.

«Έδωσα 2.500 ευρώ. Πηγαίνοντας σε έναν εκτιμητή, μου λέει ούτε 200 ευρώ δεν έχει αυτό. Φανταστείτε πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος. Εξαπατημένος. Ήταν τρομερό. Να ακυρώνει όλη τη βάφτιση. Μου ακύρωσε όλο αυτό το δώρο που ήθελα να κάνω σε αυτό το παιδί. Και σαν ανάμνηση… Δεν θα πω η παρακαταθήκη τόσο, όσο η αγάπη που νιώθω. Περισσότερη είναι η αγάπη που είχαμε για αυτό το παιδί – και έχουμε. Μόνο αυτό δεν άγγιξε αυτός ο άνθρωπος», υπογράμμισε η γυναίκα που καταγγέλλει ότι εξαπατήθηκε.

«Κρατά τα κοσμήματά μου και δεν μου τα δίνει πίσω»

Αγανάκτηση προκαλεί η μαρτυρία γυναίκας που καταγγέλλει πως ο γκαλερίστας, έχει στα χέρια του εδώ και χρόνια κοσμήματα αξίας που της ανήκουν.

«Έμειναν μετά, δύο βαριά κοσμήματα, μια αλυσίδα 14άρα, 60 γρ. και όταν ξανά πήγα του λέω θα σας φέρω και ένα βραχιόλι πολύ παλιό vintage, το οποίο είναι βαρύ και είναι 18 καράτια. Λέω σε ένα μήνα θέλω να μου τα αποδώσετε και τα δύο. Από τότε που τα κοστολόγησε έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια. Γιατί μου τα κρατάει; Να μου δώσει το χρυσό που του έδωσα σε γραμμάρια. Δεν μπορεί να μου κρατάει δικά μου χρήματα τόσο καιρό!», τόνισε η 74χρονη γυναίκα.

Όπως καταγγέλλει η 74χρονη, ούτε της επιστρέφει τα τιμαλφή της, αλλά ούτε και της δίνει τα χρήματα που αξίζουν ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της.

Όπως χαρακτηριστικά είπε η 74χρονη, «για να τα πουλάω έχω ανάγκη να πάρω κάποια πράγματα. Το είχε κοστολογήσει σε τιμή ασφαλείας 2.200 ευρώ και από τότε σας λέω τα κρατάει. Έχουν καταγράψει τα τηλέφωνά μου και δεν τα σηκώνουν. Τον ψάχνω, τον έχω ενοχλήσει πάνω από δέκα φορές. Να μου δώσει την τιμή στα χρυσαφικά μου, ή να μου επιστρέψει το χρυσό. Ήταν καδένα χειροποίητη. Τα οποία κοσμήματα μπορεί να τα έχει πάει και στο Ντουμπάι και να τα έχει πουλήσει και να μη φαίνονται πουθενά» υπογράμμισε.

Είδε τα κλεμμένα κοσμήματα σε δημοπρασία η Λόλα Νταϊφά

Θύμα των δημοπρασιών του πασίγνωστου εμπόρου έργων τέχνης «έπεσε» και η Λόλα Νταϊφά.

Συγκεκριμένα, η Λόλα Νταϊφά είδε τα κοσμήματα που της είχαν κλέψει και τα θεωρούσε «ξεγραμμένα» να δημοπρατούνται μέρα μεσημέρι… για ψίχουλα σε μεσημεριανή εκπομπή.

Βαρύ το κατηγορητήριο, την Τρίτη η απολογία του

Την ώρα που οι καταγγελίες σε βάρος του συνεχώς πληθαίνουν, ο γκαλερίστας ετοιμάζεται να απολογηθεί ενώπιον του εισαγγελέα την ερχόμενη Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες με τον εισαγγελέα να ασκεί σε βάρος του ποινική δίωξη για πέντε αδικήματα εκ των οποίων τα 4 είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Γ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

• Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα

• Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

• Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση,

• Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση

• Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα

Παράλληλα, σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.

«Αλλάζουν χέρια συνέχεια τα έργα ζωγραφικής»

Για τους πίνακες που βρέθηκαν στην κατοχή του γνωστού γκαλερίστα, μίλησε και ο ζωγράφος Γιώργος Σταθόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ.

«Δεν έχει αγοράσει ποτέ από εμένα έργο και δεν τον γνωρίζω καν. Δεν γνωριζόμαστε. Τώρα το έμαθα το γεγονός, στις ειδήσεις. Έργο μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε γιατί τα έργα κυκλοφορούν, αλλάζουν χέρια συνέχεια. Αγοράζει ένας ένα έργο και μετά από λίγο το πουλάει. Αλλάζουν χέρια συνέχεια τα έργα ζωγραφικής» σημείωσε ο κ. Σταθόπουλος.

«Η γνησιότητα των έργων είναι πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει ένας οργανισμός να τα επιβεβαιώνει αυτά, ότι είναι ούτε αληθινά ούτε ψεύτικα. Δεν τον γνωρίζω, δεν έχουμε συνεργαστεί ποτέ» συμπλήρωσε.

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

To in στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών – «Απαιτούμε δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι»
Ελλάδα 22.03.26 Upd: 22:11

To in στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών – «Απαιτούμε δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι»

Το in βρίσκεται στη Λάρισα για τη μητέρα των δικών για τα Τέμπη μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις. Πάνος Ρούτσι, Άλμα Λάτα και Γιάννης Μάγγος ζητούν τη συμπαράσταση του κόσμου

Λέσβος: «Έμφραγμα» στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»
Οργή 22.03.26

«Έμφραγμα» στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους - Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»

Αποκλεισμένο από το μεσημέρι το λιμάνι της Λέσβου στη Μυτιλήνη. Τεταμένη η ατμόσφαιρα με κτηνοτρόφους να αποκλείουν τις πύλες. Χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα αναχώρησε το πλοίο «Νήσος Σάμος» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος Πειραιάς.

Τέμπη: Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές – Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη
Πλάνα από drone 22.03.26

Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές του τρένου - Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη

Μια ημέρα προτού αρχίσει η πολύκροτη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, το σημείο της τραγωδίας, έξω από τον οικισμό του Ευαγγελισμού, μοιάζει πιο συννεφιασμένο, μουντό και σιωπηλό από ποτέ.

Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο – Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς
Τιμή και δόξα 22.03.26

Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολόγγιου - Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς

Ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε η παρουσία του ιστορικού Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων

Παναγιώτης Δουδωνής: Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια»
Νέος σταθμός η Λάρσος 22.03.26

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια» ο Δουδωνής

Ο Παναγιώτης Δουδωνής από τη Λάρσο της Λέσβου εξέπεμψε sos για τον αγροτικό κόσμο σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση επιμένει σε έναν αδιέξοδο δρόμο που οδηγεί την κτηνοτροφία» του νησιού «σε μια τεράστια κρίση επιβίωσης».

Μυτιλήνη: Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού
Λέσβος 22.03.26

Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών στο λιμάνι της Μυτιλήνης για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το Επιμελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη, προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη συμπαράστασης

25η Μαρτίου: Γαλανόλευκη – γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την εθνική επέτειο – Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά
Εθνική επέτειος 22.03.26

Γαλανόλευκη - γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την 25η Μαρτίου - Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά

Η σημαία, διαστάσεων 15 x 12 μέτρων, έγινε ορατή από ολόκληρη την ακτογραμμή της Πειραϊκής, προκαλώντας ενδιαφέρον και συγκίνηση σε παρευρισκόμενους και περαστικούς

Αντώνης Ψαρόπουλος για Τέμπη: Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
Επτά δίκες, ένα έγκλημα 22.03.26

Αντώνης Ψαρόπουλος για Τέμπη: Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Λίγο πριν τη δικαστική μάχη, ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, μιλάει στο in για τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στη Δικαιοσύνη στην κύρια δίκη για τα Τέμπη αλλά και για τον Κώστα, Αχ. Καραμανλή ο οποίος «προστατεύεται από το κόμμα του».

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης
Κόσμος 22.03.26

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Κόσμος 22.03.26

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22.03.26

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Γαλλία 22.03.26

Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ - Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Deutsche Welle 22.03.26

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας

Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.03.26

Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του Ελ Νίνιο πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22.03.26

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Φιλοευρωπαίοι vs Τραμπικοί 22.03.26

Μάχη σώμα με σώμα φιλελεύθερων και λαϊκιστών στις εκλογές της Σλοβενίας εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος

Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

