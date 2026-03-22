Γιορτή σήμερα 22 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Η γιορτή σήμερα 22 Μαρτίου περιλαμβάνει αρκετά ξεχωριστά ονόματα, ενώ η ημέρα έχει και ιδιαίτερη σημασία για την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς είναι η Δ΄ Κυριακή των Νηστειών. Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο και τους Αγίους που τιμώνται σήμερα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Μαρτίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν:

Δρόσος

Δροσίδα

Δροσούλα

Δροσία

Δρόσω

Δροσοσταλία

Δροσοσταλίδα

Δροσίς

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου – Δ΄ Κυριακή των Νηστειών

Η σημερινή ημέρα, εκτός από τα ονομαστικά εορτάζοντα πρόσωπα, είναι αφιερωμένη και στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, έναν από τους σημαντικότερους ασκητές της Ορθοδοξίας.

Η Δ΄ Κυριακή των Νηστειών υπενθυμίζει την πνευματική πορεία του ανθρώπου προς την Ανάσταση, μέσα από την εγκράτεια, την πίστη και την εσωτερική καλλιέργεια.

Αγία Δροσίδα και οι Πέντε Παρθένες – Βίος και μαρτύριο

Η Αγία Δροσίδα συγκαταλέγεται στις μορφές των πρώτων χριστιανικών χρόνων και, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν κόρη του αυτοκράτορα Τραϊανού.

Παρά την καταγωγή της, ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και συνδέθηκε με πέντε Παρθένες που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στον Θεό. Οι γυναίκες αυτές συνελήφθησαν και μαρτύρησαν για την πίστη τους, γεγονός που επηρέασε βαθιά τη Δροσίδα.

Η ίδια επέλεξε τον ασκητικό βίο, απομακρύνθηκε από την κοσμική ζωή και τελικά υπέστη διωγμούς, παραμένοντας πιστή μέχρι τέλους. Η Εκκλησία την τιμά ως σύμβολο πίστης και αυταπάρνησης.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος – Το έργο και η διδασκαλία του

Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έζησε τον 6ο αιώνα και αφιερώθηκε από νεαρή ηλικία στον μοναχισμό στο Όρος Σινά.

Το σημαντικότερο έργο του, η «Κλίμακα», αποτελεί έναν πνευματικό οδηγό που περιγράφει τα στάδια εξέλιξης της ψυχής προς τον Θεό. Το έργο αυτό εξακολουθεί να θεωρείται βασικό κείμενο της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Διακρίθηκε για τη σοφία, τη διάκριση και την αυστηρή ασκητική του ζωή, ενώ υπηρέτησε και ως ηγούμενος της Μονής Σινά. Η διδασκαλία του επικεντρώνεται στην ταπείνωση, την υπομονή και την πνευματική εγρήγορση.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa