Προσοχή, προσοχή: ο John Galliano «μετακομίζει» στη Zara

Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που ο John Galliano αποχώρησε από τον γαλλικό οίκο μόδας Maison Margiela, αφού συμπλήρωσε μια δεκαετή θητεία και το μέλλον του παρέμενε άγνωστο.

Μετά τον ήσυχο χωρισμό τους (ο οποίος αιφνιδίασε αρκετούς, δεδομένου ότι ακολούθησε αμέσως μετά την επίδειξη της συλλογής Artisanal), κυκλοφορούσαν φήμες για το τι θα έκανε ο σχεδιαστής, με όλα τα ονόματα, από Gucci έως Balenciaga, να προτείνονται ως επόμενος προορισμός του.

Εκείνη την εποχή, ο σχεδιαστής δεν έδωσε απαντήσεις σχετικά με τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, παρά μόνο δήλωσε στη Vogue ότι από τότε που έφυγε από τον Margiela, «πηγαίνει σε μουσεία, περπατάει στα δάση χωρίς το κινητό του, χάνεται αλλά δεν φοβάται να χαθεί, και βασίζεται ξανά στο ένστικτό του, επανασυνδέεται με το ένστικτό του, σαν να αναπνέει σωστά».

«Δημιουργική συνεργασία»

Όμως, η ζωή είναι αναπάντεχη και, κάπως έτσι αποκαλύφθηκε ότι ο θρυλικός σχεδιαστής, ο οποίος διέγραψε μια σπουδαία πορεία ως creative director της Dior στα τέλη της δεκαετίας του 1990, θα υπογράψει διετή σύμβαση συνεργασίας με τη Zara.

Αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς συνεργασιών υψηλού κύρους που έχει αναλάβει η ισπανική μάρκα τα τελευταία χρόνια- από τον Stefano Pilati, μέχρι την Kate Moss.

Όσον αφορά τον Galliano, η Zara ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της νέας «δημιουργική συνεργασία», ο σχεδιαστής θα έχει πρόσβαση στα αρχεία του οίκου, ώστε να τα «αποδομήσει και να τα αναδιαμορφώσει».

View this post on Instagram A post shared by The Business of Fashion (@bof)

Οι συλλογές, που θα κάνουν το ντεμπούτο τους τον Σεπτέμβριο του 2026, αναμένεται να έχουν μια «couture» αισθητική και να ενσωματώνουν στις υπάρχουσες σιλουέτες τις χαρακτηριστικές δραματικές πινελιές του.

Σε ένα ατελιέ στο Παρίσι

Το πρότζεκτ προέκυψε από συζητήσεις μεταξύ του Galliano και της Marta Ortega Perez, προέδρου της Inditex, της μητρικής εταιρείας της Zara. Η ίδια διευθύνει επίσης το ομώνυμο ίδρυμα MOP Foundation, το οποίο διοργανώνει εκθέσεις φωτογραφίας και μόδας στην A Coruña, ενώ παρέχει υποστήριξη σε ανερχόμενους καλλιτέχνες.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε στη Vogue ότι έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται πάνω στη συλλογή σε ένα ατελιέ στο Παρίσι. «Το να παρουσιάζεις μόδα μέσω αυτής της τεράστιας πλατφόρμας – αυτό, φυσικά, είναι συναρπαστικό. Και το να μπορείς να εργαστείς με τους πόρους που διαθέτουν, είναι εξίσου συναρπαστικό», δήλωσε.

Ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιαστεί η συλλογή παραμένει ακόμη άγνωστος, αν και η Zara πιθανότατα θα θέλει να αξιοποιήσει το έργο του Galliano με μια παρουσίαση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας.

«Ήταν σαν ήρωας»

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για το έργο του Galliano: νωρίτερα φέτος, ο Jonathan Anderson αναφέρθηκε σε ένα μπουκέτο λουλούδια που του χάρισε ο σχεδιαστής ως αφετηρία της πρώτης του επίδειξης υψηλής ραπτικής για τον οίκο Dior.

«Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, ήταν σαν ήρωας για μένα», είπε ο Anderson στο Business of Fashion.