Προσοχή, προσοχή: ο John Galliano «μετακομίζει» στη Zara
Το περιμένατε; 22 Μαρτίου 2026, 08:00

Ο σχεδιαστής John Galliano, ο οποίος διέγραψε μια σπουδαία πορεία ως creative director της Dior στα τέλη της δεκαετίας του 1990, θα υπογράψει διετή σύμβαση συνεργασίας με τη Zara.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που ο John Galliano αποχώρησε από τον γαλλικό οίκο μόδας Maison Margiela, αφού συμπλήρωσε μια δεκαετή θητεία και το μέλλον του παρέμενε άγνωστο.

Μετά τον ήσυχο χωρισμό τους (ο οποίος αιφνιδίασε αρκετούς, δεδομένου ότι ακολούθησε αμέσως μετά την επίδειξη της συλλογής Artisanal), κυκλοφορούσαν φήμες για το τι θα έκανε ο σχεδιαστής, με όλα τα ονόματα, από Gucci έως Balenciaga, να προτείνονται ως επόμενος προορισμός του.

Εκείνη την εποχή, ο σχεδιαστής δεν έδωσε απαντήσεις σχετικά με τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, παρά μόνο δήλωσε στη Vogue ότι από τότε που έφυγε από τον Margiela, «πηγαίνει σε μουσεία, περπατάει στα δάση χωρίς το κινητό του, χάνεται αλλά δεν φοβάται να χαθεί, και βασίζεται ξανά στο ένστικτό του, επανασυνδέεται με το ένστικτό του, σαν να αναπνέει σωστά».

Ο John Galliano παρουσιάζει τη συλλογή prêt-à-porter Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020 για τον οίκο Maison Margiela, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, Γαλλία, στις 25 Σεπτεμβρίου 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

«Δημιουργική συνεργασία»

Όμως, η ζωή είναι αναπάντεχη και, κάπως έτσι αποκαλύφθηκε ότι ο θρυλικός σχεδιαστής, ο οποίος διέγραψε μια σπουδαία πορεία ως creative director της Dior στα τέλη της δεκαετίας του 1990, θα υπογράψει διετή σύμβαση συνεργασίας με τη Zara.

Αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς συνεργασιών υψηλού κύρους που έχει αναλάβει η ισπανική μάρκα τα τελευταία χρόνια- από τον Stefano Pilati, μέχρι την Kate Moss.

Όσον αφορά τον Galliano, η Zara ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της νέας «δημιουργική συνεργασία», ο σχεδιαστής θα έχει πρόσβαση στα αρχεία του οίκου, ώστε να τα «αποδομήσει και να τα αναδιαμορφώσει».

Οι συλλογές, που θα κάνουν το ντεμπούτο τους τον Σεπτέμβριο του 2026, αναμένεται να έχουν μια «couture» αισθητική και να ενσωματώνουν στις υπάρχουσες σιλουέτες τις χαρακτηριστικές δραματικές πινελιές του.

Σε ένα ατελιέ στο Παρίσι

Το πρότζεκτ προέκυψε από συζητήσεις μεταξύ του Galliano και της Marta Ortega Perez, προέδρου της Inditex, της μητρικής εταιρείας της Zara. Η ίδια διευθύνει επίσης το ομώνυμο ίδρυμα MOP Foundation, το οποίο διοργανώνει εκθέσεις φωτογραφίας και μόδας στην A Coruña, ενώ παρέχει υποστήριξη σε ανερχόμενους καλλιτέχνες.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε στη Vogue ότι έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται πάνω στη συλλογή σε ένα ατελιέ στο Παρίσι. «Το να παρουσιάζεις μόδα μέσω αυτής της τεράστιας πλατφόρμας – αυτό, φυσικά, είναι συναρπαστικό. Και το να μπορείς να εργαστείς με τους πόρους που διαθέτουν, είναι εξίσου συναρπαστικό», δήλωσε.

Ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιαστεί η συλλογή παραμένει ακόμη άγνωστος, αν και η Zara πιθανότατα θα θέλει να αξιοποιήσει το έργο του Galliano με μια παρουσίαση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας.

«Ήταν σαν ήρωας»

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για το έργο του Galliano: νωρίτερα φέτος, ο Jonathan Anderson αναφέρθηκε σε ένα μπουκέτο λουλούδια που του χάρισε ο σχεδιαστής ως αφετηρία της πρώτης του επίδειξης υψηλής ραπτικής για τον οίκο Dior.

«Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, ήταν σαν ήρωας για μένα», είπε ο Anderson στο Business of Fashion.

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Κρίσιμα μέταλλα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Story στο ίνσταγκραμ 21.03.26

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
Μπάσκετ 22.03.26

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator
Πολιτική Γραμματεία 22.03.26

«Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων. Στους αποδέκτες της επιστολής είναι και οι κ.κ Αντώνης Σαμαράς, Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση
Κόσμος 22.03.26

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας (19:00)- Εκτός έδρας «μάχη» για ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πάνω από 100 τραυματίες σε Αράντ και Ντιμόνα, ένας νεκρός στη Γαλιλαία
Επικίνδυνη κλιμάκωση 22.03.26 Upd: 09:38

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα αφανίσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη λέει ότι θα απαντήσει και προειδοποιεί για πλήγματα σε υποδομές της περιοχής - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο
Κόσμος 22.03.26

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν»

Η λαμπερή συλλογή μεταλλίων του Ντουπλάντις: Έφτασε τα 23 χρυσά και τα 4 σερί σε Παγκόσμιο κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κέρδισε για 4η σερί φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και πλέον στη λαμπερή συλλογή του έχει συνολικά 23 χρυσά σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικίες.

Πρόγραμμα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος
Planet Travel 22.03.26

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πενσακόλα στη Φλόριντα διοργάνωσε το «Wings for All», μια δοκιμαστική εμπειρία πτήσης που βοηθά νευροδιαφορετικά άτομα να εξοικειωθούν με τα αεροπορικά ταξίδια χωρίς άγχος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία – Ιράν: Παράλληλοι πόλεμοι σε τροχιά σύγκλισης
Ρευστές ισορροπίες 22.03.26

Η εμπόλεμη Ουκρανία επενδύει στην εξαγώγιμη αμυντική τεχνολογία της, επιδιώκοντας γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη από συνεργασίες με κράτη της Μέσης Ανατολής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας
Ασύμμετρες πιέσεις 22.03.26

Η δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα των νοικοκυριών, τα οποία ασφυκτιούν από την επιμένουσα ακρίβεια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

