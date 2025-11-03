Μια ταινία μικρού μήκους για την φιλοτέχνηση των tabi shoes δια χειρός Maison Margiela

Ο οίκος Maison Margiela παρουσιάζει το αβανγκάρντ εγχείρημα «A Tabi Film» – μια ιστορία για τα θρυλικά παπούτσια που πολλοί αγάπησαν σαν θεό και πολλοί μίσησαν σαν εχθρό.

Η ταινία εξερευνά τη χειροτεχνία, τη φιλοσοφία και τη διαχρονική επίδραση του σχεδιασμού των εβληματικών tabi shoes, που χαρακτηρίζει την πρωτοποριακή αισθητική του οίκου από την ίδρυση του το 1988 – όταν ο Martin Margiela, ένας νεαρός Βέλγος σχεδιαστής που είχε εργαστεί στο ατελιέ του Jean Paul Gaultier, παρουσίασε την πρώτη του συλλογή στο Café de la Gare στο Παρίσι.

Οι δάσκαλοι

Μέσα από μια σχολαστική κινηματογραφική τεχνική, η ταινία A Tabi Film παρακολουθεί τη δημιουργία ενός ζευγαριού Tabi, από το πρώτο σκίτσο μέχρι την τελική ραφή.

Κάθε στάδιο της διαδικασίας ξεδιπλώνεται ως ένα προσκύνημα που διέπεται από αφοσίωση— από το σκαλίσμα του ξύλινου καλουπιού και την προετοιμασία της βάσης, που από μόνο του μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερις ώρες, μέχρι τη ραφή που ολοκληρώνει κάθε παπούτσι.

Έντεκα τεχνίτες, ο καθένας από τους οποίους είναι δάσκαλος στο επάγγελμά του, συμβάλλουν στην δημιουργία, εξασφαλίζοντας ένα επίπεδο που υπερβαίνει την βιομηχανική παραγωγή – με την ταινία μικρού μήκους να αναδεικνύει τις μοναδικές κινήσεις των καλλιτεχνών που σχηματίζουν μια κινησιολογική χορογραφία που αντανακλά τον συνεχή διάλογο του Maison μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας.

Ο χρόνος

Το αρχειακό υλικό που διανθίζει την ταινία «A Tabi Film» ανατρέχει στις πρώτες εμφανίσεις των tabi shoes στις πασαρέλες, σκιαγραφώντας ένα προφίλ το οποίο ουσιαστικά είναι μνήμη και ταυτότητα.

Τελικά, το πρότζεκτ είναι λιγότερο ένα ντοκιμαντέρ και περισσότερο μια περισυλλογή: ένα οπτικό δοκίμιο για την αντοχή, την κληρονομιά και την τελειότητα της ανθρώπινης μαεστρίας- αιχμαλωτίζοντας την ψυχή των Tabi, η Maison Margiela επιβεβαιώνει ότι η αληθινή χειροτεχνία είναι διαχρονική.

Η ταινία εναλλάσσει επίσης το αρχειακό υλικό με σύγχρονες λήψεις, δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, μεταξύ του ίδιου του Margiela και του Glenn Martens, του τρέχοντος creative director του οίκου.

Το αποτέλεσμα; Ένα ιερό, όπου τα Tabi αναδύονται ως μέρος ενός τελετουργικού — ικανό να ενσαρκώσει ένα όραμα και να αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου.

*Με πληροφορίες από: Hube | La Conceria