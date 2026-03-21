Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου
Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο
- Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα από τον έλεγχο του Τραμπ - Αβέβαιη η συνέχεια
- Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
- Ξεκάθαρο πλέον το μήνυμα της Gen Z στους εργοδότες - Πού πρέπει να επενδύσουν για να κερδίσουν
- Ιωάννινα – Θεσπρωτία: 74 σπίτια «κόκκινα» από τον σεισμό της 8ης Μαρτίου
«Από πότε η έκφραση αντιπολεμικής άποψης σε δημόσιο χώρο αποτελεί λόγο κράτησης;» αναρωτιέται ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης καταγγέλλοντας την κράτηση μελών της νεολαίας της Νέας Αριστεράς μετά την αντιπολεμική παρέμβαση με ανάρτηση πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Σακελλαρίδης ζητά την άμεση απελευθέρωση των μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς από τις αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη και καλεί την κυβέρνηση «επιτέλους να σταματήσει να ξεφτιλίζει τη δημοκρατία σε αυτό τον τόπο».
Η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
«Πριν λίγα λεπτά, μέλη της Νεολαία Νέας Αριστεράς – Youth New Left στη Θεσσαλονίκη άνοιξαν πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στην πόλη με αντιπολεμικό μήνυμα για τον πόλεμο Τραμπ-Νετανιάχου στο Ιράν.
Για αυτό τον λόγο κρατούνται τώρα από την Αστυνομία με σκοπό να προσαχθούν στην Ασφάλεια.
Από πότε η έκφραση αντιπολεμικής άποψης σε δημόσιο χώρο αποτελεί λόγο κράτησης;
Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου και να μετατρέπει την χώρα μας σε προτεκτοράτο;
Η προσκόλληση της κυβέρνησης στα συμφέροντα ΗΠΑ και Ισραήλ είναι πάνω από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της διαμαρτυρίας;
Ρητορικές ερωτήσεις απέναντι σε μια κυβέρνηση που μας έχει εμπλέξει κανονικά σε έναν αδιανόητο πόλεμο.
Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς από τις αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη.
Επιτέλους η κυβέρνηση να σταματήσει να ξεφτιλίζει τη δημοκρατία σε αυτό τον τόπο.»
- «Αμετανόητος θύτης» – Η Ροζάνα Αρκέτ γράφει ανοιχτή επιστολή στον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν
- Ραφήνα: Εμπλοκή κάβου στην προπέλα του πλοίου «Θεολόγος» – Ταλαιπωρία για 673 επιβάτες
- Τορούν 2026: Εξασφάλισε το ασημένιο και προσπαθεί για το χρυσό ο Καραλής!
- Τι λέει στο in η δικηγόρος που γέννησε πρόωρα και δεν της αναγνωρίστηκε ανωτέρα βία
- Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου
- Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»
- Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν
- Μαρούσι – Μύκονος Betsson 94-103: Νίκη παραμονής με… κατοστάρα οι Μυκονιάτες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις