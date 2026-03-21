Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου

«Από πότε η έκφραση αντιπολεμικής άποψης σε δημόσιο χώρο αποτελεί λόγο κράτησης;» αναρωτιέται ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης καταγγέλλοντας την κράτηση μελών της νεολαίας της Νέας Αριστεράς μετά την αντιπολεμική παρέμβαση με ανάρτηση πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Σακελλαρίδης ζητά την άμεση απελευθέρωση των μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς από τις αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη και καλεί την κυβέρνηση «επιτέλους να σταματήσει να ξεφτιλίζει τη δημοκρατία σε αυτό τον τόπο».

Η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

«Πριν λίγα λεπτά, μέλη της Νεολαία Νέας Αριστεράς – Youth New Left στη Θεσσαλονίκη άνοιξαν πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στην πόλη με αντιπολεμικό μήνυμα για τον πόλεμο Τραμπ-Νετανιάχου στο Ιράν.

Για αυτό τον λόγο κρατούνται τώρα από την Αστυνομία με σκοπό να προσαχθούν στην Ασφάλεια.

Από πότε η έκφραση αντιπολεμικής άποψης σε δημόσιο χώρο αποτελεί λόγο κράτησης;

Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου και να μετατρέπει την χώρα μας σε προτεκτοράτο;

Η προσκόλληση της κυβέρνησης στα συμφέροντα ΗΠΑ και Ισραήλ είναι πάνω από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της διαμαρτυρίας;

Ρητορικές ερωτήσεις απέναντι σε μια κυβέρνηση που μας έχει εμπλέξει κανονικά σε έναν αδιανόητο πόλεμο.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς από τις αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη.

Επιτέλους η κυβέρνηση να σταματήσει να ξεφτιλίζει τη δημοκρατία σε αυτό τον τόπο.»