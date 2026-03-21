21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Όταν η τηλεόραση συναντά τις λογοτεχνικές σελίδες του Θεοτόκη
TV 21 Μαρτίου 2026, 19:10

Όταν η τηλεόραση συναντά τις λογοτεχνικές σελίδες του Θεοτόκη

Βασισμένοι στον εμβληματικό «Κατάδικο» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, Οι Αθώοι κατάφεραν να φέρουν την κλασική λογοτεχνία στη μικρή οθόνη

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Η ελληνική τηλεόραση φαίνεται πως διανύει μια περίοδο ώριμης επιστροφής στις ρίζες της κλασικής λογοτεχνίας, και η παραγωγή «Οι Αθώοι» του MEGA αποτελεί την πλέον έμπρακτη απόδειξη αυτής της τάσης.

Βασισμένη στον εμβληματικό «Κατάδικο» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, η σειρά κατάφερε κάτι σπάνιο: να χτίσει ένα στέρεο οικοδόμημα πριν καν ακουμπήσει την πρώτη σελίδα του βιβλίου. Η σεναριογράφος Ελένη Ζιώγα, με μια τολμηρή δημιουργική πνοή, μας σύστησε έναν ολόκληρο κόσμο που προϋπήρχε της αφήγησης του Θεοτόκη, παρακολουθώντας τους ήρωες από την παιδική τους ηλικία και την ενηλικίωση, μέχρι τη γεμάτη περιπέτειες διαδρομή του Γιάννου στην Ήπειρο.

Τώρα, όμως, η στιγμή της μεγάλης συνάντησης έφτασε. Η σειρά εισέρχεται πλέον στον πυρήνα του βιβλίου που γράφτηκε το 1919, εκεί όπου η μοίρα, το πάθος και η κοινωνική καταπίεση πλέκουν έναν αξεδιάλυτο κόμπο στις αγροτικές γειτονιές της Κέρκυρας. Στα επόμενα επεισόδια, η πλοκή της μεγάλης παραγωγής «Οι Αθώοι» θα κινείται παράλληλα με τις σελίδες του εμβληματικού πεζογραφήματος.

Η μετάβαση από το πρωτότυπο σενάριο στην κλασική λογοτεχνική αφήγηση γίνεται με όρους απόλυτου σεβασμού, καθώς η σεναριογράφος επιδίωξε έναν ειλικρινή διάλογο με τον συγγραφέα. Όπως η ίδια σημειώνει, η γραφή του Θεοτόκη διαθέτει μια εντυπωσιακή «πρόβλεψη οπτικοποίησης», με την κάμερα να μοιάζει ως ο φυσικός αφηγητής που καταγράφει την εσωτερική δράση των ηρώων. Σε αυτό το νέο κεφάλαιο της σειράς, ο θεατής καλείται να βυθιστεί σε μια ατμόσφαιρα όπου η αλήθεια αναδύεται αμείλικτη και η στιγμή της καταδίκης πλησιάζει για όσους παρασύρθηκαν από τα ένστικτά τους.

Ο Τουρκόγιαννος ως Σύμβολο μιας Άλλης Ηθικής

Στο κέντρο αυτού του σκοτεινού και ταυτόχρονα λυτρωτικού σύμπαντος στέκει ο Τουρκόγιαννος, ο γνωστός «Κατάδικος». Πρόκειται για έναν χαρακτήρα που υπερβαίνει τα όρια της καθημερινής αντίληψης, ένας άνθρωπος που μοιάζει να κατοικεί σε μια «εκτός κόσμου» πραγματικότητα. Η βιοθεωρία του δεν είναι απλώς μια στάση ζωής, αλλά μια ηθική της πλήρους αυταπάρνησης και της απόλυτης εγκαρτέρησης.

Στον «Κατάδικο», ο Θεοτόκης, επηρεασμένος από τις ντοστογιεφσκικές και τολστοϊκές αντιλήψεις της «μη αντίστασης», δημιουργεί έναν ήρωα που θυσιάζεται χωρίς να ζητά ανταπόδοση, έναν «μιμητή του Χριστού» που με τη δική του «σταύρωση» φέρνει τη λύτρωση στους γύρω του.

Η επιλογή του τίτλου της σειράς ως «Οι Αθώοι» δεν είναι τυχαία, καθώς αντανακλά τη βαθιά ψυχο-ανατομική προσέγγιση του συγγραφέα. Για τον Θεοτόκη, οι ήρωές του, όποιο έγκλημα και αν διαπράξουν, παραμένουν «αθώοι του αίματος», καθώς είναι θύματα των παθών τους και μιας τραγικής ύπαρξης που τους ξεπερνά. Ο Τουρκόγιαννος, ως ένας άλλος πρίγκιπας Μίσκιν, παραμένει ένα ανοιχτό βιβλίο χωρίς κρυφές πτυχές, ένας άνθρωπος που κουβαλά το βάρος της ευθύνης σε μια κοινωνία που βιάζεται να καταδικάσει το διαφορετικό.

Το Ερωτικό Τρίγωνο και η Κοινωνική Ανατομία

Η πλοκή, τοποθετημένη στα αγροτικά χωριά της Κέρκυρας, περιστρέφεται γύρω από τον Γιώργη Αράθυμο, τη γυναίκα του Μαργαρίτα και τον εραστή της, Πέτρο Πέπονα. Η Μαργαρίτα, παγιδευμένη ανάμεσα στο καθήκον και το πάθος, συναντά κρυφά τον Πέτρο, ενώ ο Τουρκόγιαννος, ο υποτακτικός τους, παρακολουθεί τη διολίσθηση αυτή με μια λατρεία που αγγίζει το θρησκευτικό δέος για τη Μαργαρίτα. Η ενοχλητική παρουσία του Τουρκόγιαννου οδηγεί το παράνομο ζευγάρι στη διαβολή του, με αποτέλεσμα ο αθώος ζευγουλάτης να βρεθεί κατηγορούμενος για έναν φόνο που δεν διέπραξε.

Εδώ ο Θεοτόκης ακτινογραφεί με χειρουργική ακρίβεια τα ήθη της εποχής του: τη δικαιοσύνη, τις φυλετικές διακρίσεις και τους αυστηρούς κανόνες της αγροτικής κοινωνίας. Ο Πέτρος και η Μαργαρίτα αναλαμβάνουν τους ρόλους του Ιούδα και της Πόρνης, αναζητώντας την απελευθέρωση μέσα από τη μετάνοια, σε ένα έργο που συνδυάζει τον σοσιαλιστικό προβληματισμό με τη χριστιανική μεταφυσική.

Η σειρά «Οι Αθώοι» καταφέρνει να αναδείξει αυτές τις λεπτές ισορροπίες, προσφέροντας στο κοινό λόγια πιο σύγχρονα και καταστάσεις αναγνωρίσιμες για τον σημερινό άνθρωπο, χωρίς να προδίδει την ουσία του πρωτότυπου κειμένου.

Η Κορύφωση της Δράσης: Το Όγδοο Επεισόδιο

Η αφήγηση φτάνει πλέον σε ένα οριακό σημείο. Στο όγδοο επεισόδιο, που θα προβληθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 22:10, ο Γιάννος βλέπει τη συμφορά να πλησιάζει και προσπαθεί απεγνωσμένα να την αποτρέψει. Η ένταση κλιμακώνεται καθώς η Μαργαρίτα, παρασυρμένη από το πάθος της, συνεχίζει τις κρυφές συναντήσεις με τον Πέτρο στο καλύβι του κάμπου. Η απελπισία της Βενέτας και οι προειδοποιήσεις του Γιάννου συνθέτουν ένα σκηνικό επικείμενης καταστροφής.

Είναι η στιγμή που οι τρεις κεντρικοί ήρωες συναντώνται ξανά, και η αλήθεια δεν μπορεί πλέον να μείνει κρυφή. Ποιος θα σηκώσει τελικά το βάρος της ευθύνης; Η σκηνοθεσία των Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη, σε συνδυασμό με τις ερμηνείες των Χριστίνας Χειλά-Φαμέλη, Κώστα Νικούλι και Γιάννη Νιάρρου, υπόσχεται μια τηλεοπτική εμπειρία που τιμά το μεγαλείο του Θεοτόκη. Η σειρά δεν είναι απλώς μια μεταφορά, αλλά ένα νέο έργο που αποκτά καινούργιες διαστάσεις, προσκαλώντας μας να αναλογιστούμε τη δική μας «αθωότητα».

Μη χάσετε τις καταιγιστικές εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο των «Αθώων», την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 22:10 στο MEGA, καθώς ο κόσμος του «Κατάδικου» ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας με μια αισθητική που συγκινεί και προβληματίζει.

Λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος πιέζει την αγροτική παραγωγή και επηρεάζει την αγορά

Λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος πιέζει την αγροτική παραγωγή και επηρεάζει την αγορά

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Τεχεράνη: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

Τεχεράνη: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Story στο ίνσταγκραμ 21.03.26

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
20 χρόνια Μπάρον 20.03.26

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό
Πολιτική 21.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό

Με εμπιστευτικό έγγραφο προς τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βρει τον τρόπο να τερματιστεί η «τεχνική λύση». Αυτό. σύμφωνα με τον ίδιο οδήγησε στην καρατόμησή του από τη διοίκηση του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο
Επικαιρότητα 21.03.26

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο

«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο
Συναγερμός στη Δύση 21.03.26

Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο

Η αποκάλυψη του νέου βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων στο Ντιέγκο Γκαρσία ανατρέπει τα αμυντικά δεδομένα, θέτοντας πλέον το Λονδίνο και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 21.03.26

Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα πλαστά έργα, κυρίως αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, καθώς και τα μνημεία δημοπρατούνταν μέσω διαδικτύου και τηλεοπτικών εκπομπών σε Ελλάδα και Κύπρο

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
Champions League 21.03.26

Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!

«Ερυθρόλευκο» ρεσιτάλ από τις γυναίκες του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη, συνέτριψαν με 19-3 τη Ντουναουϊβάρος και ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους στον Α΄ όμιλο του Champions League στην 1η θέση!

Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
«Αισθάνεται» 21.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα

Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Story στο ίνσταγκραμ 21.03.26

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους

Στο 60' η Φούλαμ έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στη Μπέρνλι, όμως ανέτρεψε το ματς, επικράτησε 3-1 στο «Κρέιβεν Κότατζ» και ανέβηκε στην 8η θέση και πλέον ελπίζχει βάσιμα για την έξοδό της στην Ευρώπη.

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Ελλάδα 21.03.26

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του

Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκη και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας

LIVE: Έβερτον – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Έβερτον – Τσέλσι

LIVE: Μίλαν – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Τορίνο για την 30η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες
Κόσμος 21.03.26

Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες

Μία ημέρα μετά την παραχώρηση των βρετανικών βάσεων στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι οι βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν

Το παραδοσιακό ελληνικό όνειρο της στέγης έχει δώσει τη θέση του σε έναν καθημερινό εφιάλτη, καθώς η κατοικία αντιμετωπίζεται πλέον ως χρηματιστηριακό αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ

Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

