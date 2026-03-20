Κώστας Νικούλι: Το bullying στο σχολείο, οι Αθώοι και στο βάθος η Επίδαυρος

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά βρέθηκε ο Κώστας Νικούλι, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση που ισορρόπησε ανάμεσα στις καταιγιστικές εξελίξεις της σειράς «Οι Αθώοι» και τις προσωπικές του αλήθειες. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, που φέτος δίνει πνοή στον εμβληματικό χαρακτήρα του Γιάννου, μίλησε για τον «φάρο» της καριέρας του, τη δύναμη της συγχώρεσης, αλλά και τα βιώματά του ως μετανάστης δεύτερης γενιάς.

Η επιστροφή του Γιάννου και το 7ο επεισόδιο

Απόψε, Παρασκευή 20 Μαρτίου, στις 22:10, το έβδομο επεισόδιο της σειράς εποχής του MEGA φέρνει τον Γιάννο πίσω στην Κέρκυρα, εντελώς αλλαγμένο μετά την παραμονή του στα τραχιά βουνά της Ηπείρου.

Ο Κώστας Νικούλι αποκάλυψε πως η σύνδεσή του με το έργο ξεκίνησε χρόνια πριν: «Την αγάπησα πολύ τη δουλειά, η πρόταση είχε γίνει από το 2021 από τον Νίκο Κουτελιδάκη. Διάβασα και το βιβλίο, ήταν σαν στόχος, σαν φάρος. Είπα «θα κάνω αυτό στη ζωή μου»».

Σύμφωνα με το σενάριο της Ελένης Ζιώγα , βρισκόμαστε στο 1918. Ο Γιάννος, υπό την καθοδήγηση του Ερημίτη (τον οποίο υποδύεται ο Χρήστος Καλαβρούζος), έχει μεταμορφωθεί σε έναν άνθρωπο πράο. Όπως εξήγησε ο ηθοποιός: «Ο Γιάννος ψάχνει την έννοια της αγάπης, την υπέρτατη, που δεν πληγώνει και βοηθά τους άλλους. Επιλέγει να βασανιστεί ο ίδιος για να απελευθερωθεί ένας άλλος άνθρωπος».

Όπως θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, η επιστροφή του στο νησί και η πρόσληψή του ως ζευγά από την οικογένεια Αράθυμου θα πυροδοτήσει τη ζήλια του Πέτρου (Γιάννης Νιάρρος), απειλώντας τις εύθραυστες ισορροπίες.

«Η συγχώρεση είναι κερδοφόρα»

Με αφορμή την πνευματική ανύψωση του ήρωά του, ο Κώστας Νικούλι μοιράστηκε τη δική του κοσμοθεωρία για τη διαχείριση του θυμού και των συγκρούσεων. «Η συγχώρεση είναι τρομερά κερδοφόρα και σε ηρεμεί. Το να αντεπιτεθείς με θυμό είναι ένας φαύλος κύκλος. Αν έχεις το θάρρος να πας παρακάτω, λες «αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μένα», γιατί πολλούς δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα παιδικά χρόνια και η υπερηφάνεια για την καταγωγή

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην καταγωγή του από την Αλβανία και το μεγάλωμά του στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι ήρθε αντιμέτωπος με το bullying στο σχολείο –όπου τον χαρακτήριζαν «αδύναμο»– εκείνος δεν έκρυψε ποτέ τις ρίζες του. «Πάντα έλεγα ότι κατάγομαι από τους Αγίους Σαράντα. Στις εκθέσεις μου έγραφα για την παραλία εκεί, ήμουν περήφανος για τους ανθρώπους μου» είπε.

Αναφερόμενος στην οικογένειά του, σημείωσε πως παρότι ήταν μορφωμένοι, δεν είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με το αντικείμενο που σπούδασαν. «Ο πατέρας μου είχε mini market και μετά έγινε οδηγός ταξί. Από τους γονείς μου πήρα τη θέληση, ήρθαν εδώ και κατάφεραν όσα κατάφεραν» είπε.

Για τον ίδιο, η υποκριτική λειτούργησε ως «στιγμή φωτός», ένας χώρος που τον αγκάλιασε και του επέτρεψε να μετατρέψει τα προσωπικά του βιώματα σε τέχνη. «Στην υποκριτική, τα αρνητικά μας πάμε να τα φωτίσουμε. Ένιωθα και εδώ και στην Αλβανία ξένος, αλλά δεν με έκανε να φοβάμαι αυτό. Ένιωθα ότι ανήκω στους φίλους μου».

Πατέρας και επαγγελματικά σχέδια

Η ζωή του ηθοποιού έχει αλλάξει ριζικά και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς η πατρότητα αποτελεί πλέον την προτεραιότητά του. «Η ενέργεια που παίρνεις από το παιδί τα ξεπερνά όλα. Θέλω να είμαι εκεί για τον γιο μου, να κάνω θυσίες», δήλωσε, ενώ αναφέρθηκε με τρυφερότητα και στη σύντροφό του, με την οποία μοιράστηκαν έντονες εμπειρίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όσο για τη σύντροφό του, επίσης ηθοποιό και το στοιχείο που τους έδεσε είπε: «Η επικοινωνία, επικοινωνούσαμε σε ένα πολύ ωραίο επίπεδο. Είπε για τη σύντροφό του. Είναι ωραίες αναμνήσεις και ότι τις μοιραστήκαμε, τις βιώσαμε μαζί. Περάσαμε πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και το ζήσαμε μαζί, δεθήκαμε».

Όσο για τα επόμενα βήματά του; Μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης παραγωγής «Οι Αθώοι», ο Κώστας Νικούλι ετοιμάζεται για την Επίδαυρο. Το καλοκαίρι θα συνεργαστεί ξανά με τον Γιάννη Νιάρρο στην «Άλκηστι» του Καρατζά, συνεχίζοντας μια δημιουργική πορεία που βασίζεται, όπως λέει ο ίδιος, στο ένστικτο.

