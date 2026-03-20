Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Κώστας Νικούλι: Το bullying στο σχολείο, οι Αθώοι και στο βάθος η Επίδαυρος
Buongiorno 20 Μαρτίου 2026, 15:50

Κώστας Νικούλι: Το bullying στο σχολείο, οι Αθώοι και στο βάθος η Επίδαυρος

Ο πρωταγωνιστής της σειράς Οι Αθώοι έκατσε στον καναπέ της εκπομπής Buongiorno και μίλησε για τη μεγάλη παραγωγή του MEGA, τα παιδικά του χρόνια και τα μελλοντικά σχέδιά του

Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Spotlight

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά βρέθηκε ο Κώστας Νικούλι, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση που ισορρόπησε ανάμεσα στις καταιγιστικές εξελίξεις της σειράς «Οι Αθώοι» και τις προσωπικές του αλήθειες. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, που φέτος δίνει πνοή στον εμβληματικό χαρακτήρα του Γιάννου, μίλησε για τον «φάρο» της καριέρας του, τη δύναμη της συγχώρεσης, αλλά και τα βιώματά του ως μετανάστης δεύτερης γενιάς.

Η επιστροφή του Γιάννου και το 7ο επεισόδιο

Απόψε, Παρασκευή 20 Μαρτίου, στις 22:10, το έβδομο επεισόδιο της σειράς εποχής του MEGA φέρνει τον Γιάννο πίσω στην Κέρκυρα, εντελώς αλλαγμένο μετά την παραμονή του στα τραχιά βουνά της Ηπείρου.

Ο Κώστας Νικούλι αποκάλυψε πως η σύνδεσή του με το έργο ξεκίνησε χρόνια πριν: «Την αγάπησα πολύ τη δουλειά, η πρόταση είχε γίνει από το 2021 από τον Νίκο Κουτελιδάκη. Διάβασα και το βιβλίο, ήταν σαν στόχος, σαν φάρος. Είπα «θα κάνω αυτό στη ζωή μου»».

Σύμφωνα με το σενάριο της Ελένης Ζιώγα , βρισκόμαστε στο 1918. Ο Γιάννος, υπό την καθοδήγηση του Ερημίτη (τον οποίο υποδύεται ο Χρήστος Καλαβρούζος), έχει μεταμορφωθεί σε έναν άνθρωπο πράο. Όπως εξήγησε ο ηθοποιός: «Ο Γιάννος ψάχνει την έννοια της αγάπης, την υπέρτατη, που δεν πληγώνει και βοηθά τους άλλους. Επιλέγει να βασανιστεί ο ίδιος για να απελευθερωθεί ένας άλλος άνθρωπος».

Όπως θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, η επιστροφή του στο νησί και η πρόσληψή του ως ζευγά από την οικογένεια Αράθυμου θα πυροδοτήσει τη ζήλια του Πέτρου (Γιάννης Νιάρρος), απειλώντας τις εύθραυστες ισορροπίες.

«Η συγχώρεση είναι κερδοφόρα»

Με αφορμή την πνευματική ανύψωση του ήρωά του, ο Κώστας Νικούλι μοιράστηκε τη δική του κοσμοθεωρία για τη διαχείριση του θυμού και των συγκρούσεων. «Η συγχώρεση είναι τρομερά κερδοφόρα και σε ηρεμεί. Το να αντεπιτεθείς με θυμό είναι ένας φαύλος κύκλος. Αν έχεις το θάρρος να πας παρακάτω, λες «αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μένα», γιατί πολλούς δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα παιδικά χρόνια και η υπερηφάνεια για την καταγωγή

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην καταγωγή του από την Αλβανία και το μεγάλωμά του στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι ήρθε αντιμέτωπος με το bullying στο σχολείο –όπου τον χαρακτήριζαν «αδύναμο»– εκείνος δεν έκρυψε ποτέ τις ρίζες του. «Πάντα έλεγα ότι κατάγομαι από τους Αγίους Σαράντα. Στις εκθέσεις μου έγραφα για την παραλία εκεί, ήμουν περήφανος για τους ανθρώπους μου» είπε.

Αναφερόμενος στην οικογένειά του, σημείωσε πως παρότι ήταν μορφωμένοι, δεν είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με το αντικείμενο που σπούδασαν. «Ο πατέρας μου είχε mini market και μετά έγινε οδηγός ταξί. Από τους γονείς μου πήρα τη θέληση, ήρθαν εδώ και κατάφεραν όσα κατάφεραν» είπε.

Για τον ίδιο, η υποκριτική λειτούργησε ως «στιγμή φωτός», ένας χώρος που τον αγκάλιασε και του επέτρεψε να μετατρέψει τα προσωπικά του βιώματα σε τέχνη. «Στην υποκριτική, τα αρνητικά μας πάμε να τα φωτίσουμε. Ένιωθα και εδώ και στην Αλβανία ξένος, αλλά δεν με έκανε να φοβάμαι αυτό. Ένιωθα ότι ανήκω στους φίλους μου».

Πατέρας και επαγγελματικά σχέδια

Η ζωή του ηθοποιού έχει αλλάξει ριζικά και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς η πατρότητα αποτελεί πλέον την προτεραιότητά του. «Η ενέργεια που παίρνεις από το παιδί τα ξεπερνά όλα. Θέλω να είμαι εκεί για τον γιο μου, να κάνω θυσίες», δήλωσε, ενώ αναφέρθηκε με τρυφερότητα και στη σύντροφό του, με την οποία μοιράστηκαν έντονες εμπειρίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όσο για τη σύντροφό του, επίσης ηθοποιό και το στοιχείο που τους έδεσε είπε: «Η επικοινωνία, επικοινωνούσαμε σε ένα πολύ ωραίο επίπεδο. Είπε για τη σύντροφό του. Είναι ωραίες αναμνήσεις και ότι τις μοιραστήκαμε, τις βιώσαμε μαζί. Περάσαμε πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και το ζήσαμε μαζί, δεθήκαμε».

Όσο για τα επόμενα βήματά του; Μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης παραγωγής «Οι Αθώοι», ο Κώστας Νικούλι ετοιμάζεται για την Επίδαυρο. Το καλοκαίρι θα συνεργαστεί ξανά με τον Γιάννη Νιάρρο στην «Άλκηστι» του Καρατζά, συνεχίζοντας μια δημιουργική πορεία που βασίζεται, όπως λέει ο ίδιος, στο ένστικτο.

Δείτε την συνέντευξη στο βίντεο που ακολουθεί:

Μην χάσετε απόψε στις 22:10 στο MEGA το 7ο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι»

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Vita.gr
Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Ιράν: Οι αξιωματούχοι ΗΠΑ και Ισραήλ είναι «μη ασφαλείς παγκοσμίως»

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
20 χρόνια Μπάρον 20.03.26

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου
«Μακριά από τις αγωνίες» του λαού, λένε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες ότι δεν... είναι έτοιμος, ακόμα, να μας πει κάτι

Μαθητές από την Ελλάδα και την ομογένεια και ναυτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Πείραμα της Γεώσφαιρας»
Το Πείραμα της Γεώσφαιρας είναι εμπνευσμένο από τη μεθοδολογική προσέγγιση του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και αστρονόμου Ερατοσθένη, ο οποίος, τον 3ο αιώνα π.Χ., κατάφερε να υπολογίσει την ακτίνα της Γης

Dpa: Για πρώτη φορά 24ωρη απεργία στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι
Πρόκειται για την πρώτη 24ωρη απεργία στην ιστορία του dpa. Εξακολουθεί να παρέχει περιεχόμενο στους πελάτες του, οι οποίοι ωστόσο έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων αλλά και περιορισμένης ύλης.

Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου
«Ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν δεν θα αποτρέψει την Γαλλία από την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, όπου ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται αμείωτος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν

Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο
«Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ στο Ιράν – Τι θέλει να πετύχει;
Ενώ το νησί Χαργκ είναι κρίσιμο για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάληψή του θα πείσει την Τεχεράνη να κάνει ειρήνη με τους όρους του Τραμπ

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις
«Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα
Ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου η εξόντωση των εχθρών βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και η λογοδοσία χάνει το νόημα της

Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές
Οι σχηματισμοί της παραδοσιακής δεξιάς αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με ενδεχόμενες συμμαχίες της με την άκρα δεξιά. Στο δεύτερο γύρο, η συνεργασία δεξιά επισημοποιήθηκε μόνο σε τρεις κοινότητες στην Γαλλία

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

