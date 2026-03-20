«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου

Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τη… «δημιουργική ασάφεια» στην οποία κατέφυγε ο πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όταν αναφέρθηκε στον τρόπο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως μια διατύπωση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος να πει κάτι περισσότερο, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

ΣΥΡΙΖΑ: Μακριά από τις αγωνίες του λαού

«Μακριά από τις αγωνίες του ελληνικού λαού, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε από τις Βρυξέλλες ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη, υπό όρους, να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, για να προσθέσει ότι ‘αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος, ακόμα, να σας πω κάτι περισσότερο’», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Υπογραμμίζει πως «παρότι χώρες της ΕΕ, όπως η Ιταλία και η Αυστρία, προχωρούν ήδη σε μείωση έμμεσων φόρων στα καύσιμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μόνο θεωρητικές προσεγγίσεις, αν και αυτές οι παρεμβάσεις ήδη είναι στα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

«Αλλά όσο ανέτοιμος κι αν δηλώνει, τελικά, ο κ. Μητσοτάκης να στηρίξει τους πολίτες που δοκιμάζονται από την ακρίβεια αυτές τις κρίσιμες ώρες, άλλο τόσο πανέτοιμα ήταν τα καρτέλ στα καύσιμα, στην ενέργεια και στα τρόφιμα να αυξήσουν τις τιμές και να αισχροκερδήσουν, χάρις και στην κυβερνητική πολιτική που τα συντηρεί και τα προστατεύει», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η Κουμουνδούρου προτείνει ότι «η λύση είναι απλή: οι τέσσερις τροπολογίες που κατέθεσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Oι οποίες απλώνουν ένα πραγματικό δίχτυ προστασίας για τους καταναλωτές, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Μια προστασία με προοπτική, που μπορεί να βοηθήσει την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας να αντιμετωπίσει και τώρα και στο μέλλον τις πιέσεις, είτε συγκρούσεων, είτε κερδοσκοπικών παιχνιδιών».

Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει, ακάμα, ότι «ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τόσο τη διατήρηση της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, μέσω της οποίας μας μας ενέπλεξε ευθέως στην πολεμική σύγκρουση στο Ιράν, όσο και τη σκλήρυνση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, επιλέγοντας να μιλήσει για ‘λάθη του 2015’, αντί να απολογηθεί για τα κυβερνητικά λάθη του παρόντος», για να καταλήξει πως «η ειρήνη, η σταθερότητα και η οικονομική στήριξη της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας απαιτεί άμεσα αλλαγή πολιτικής και μια προοδευτική κυβέρνηση που θα εγγυηθεί την πρόοδο της χώρας».

ΚΚΕ: Τι «ήταν σε θέση» να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

«Το μόνο μέτρο που ‘ήταν σε θέση’ να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης για την ‘αντιμετώπιση’ του νέου κύματος της ακρίβειας, είναι η ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ο οποίος και το προκαλεί», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ και προσθέτει ότι «στο ίδιο μήκος κύματος με τον υπουργό Άμυνας, παρουσίασε προκλητικά ως ενέργεια για τη συγκράτηση των τιμών την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot, που έχει αποσταλεί στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας που ψήφισε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, για να προστατεύει τις εγκαταστάσεις των πετρελαιάδων της Aramco. Όσο για τους αστείους ισχυρισμούς περί ‘αμυντικής ενέργειας’, ξέχασε να εξηγήσει από ποιον αμύνεται η Ελλάδα και ποια ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα υπερασπίζεται η κυβέρνηση στη Σ. Αραβία», επισημαίνει.

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει, άλλωστε, πως «για τα πραγματικά μέτρα ανακούφισης που έχει ανάγκη ο λαός, επικαλέστηκε ξανά τα ‘δημοσιονομικά πλαίσια’, που υπάρχουν μόνο για τις λαϊκές ανάγκες, συμπληρώνοντας ότι ‘δεν είναι η ώρα’ να πει περισσότερα» και σημειώνει πως «τώρα είναι, όμως, η ώρα να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και ο ΕΦΚ στην ενέργεια, που στο πλαίσιο των ανατιμήσεων αυξάνουν και τη φοροληστεία του λαού, τα ματωμένα πλεονάσματα. Να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της Ενέργειας στη χονδρική αγορά και τους ενεργειακούς ομίλους, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, να αυξηθούν οι συντάξεις».

«Κάθε μέρα γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας στο ιμπεριαλιστικό μακελειό, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις και να επιστρέψουν όλα τα στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων», αναφέρει καταληκτικά.