20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 20 Μαρτίου 2026, 15:40

«Μακριά από τις αγωνίες» του λαού, λένε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες ότι δεν... είναι έτοιμος, ακόμα, να μας πει κάτι

Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τη… «δημιουργική ασάφεια» στην οποία κατέφυγε ο πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όταν αναφέρθηκε στον τρόπο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως μια διατύπωση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος να πει κάτι περισσότερο, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

ΣΥΡΙΖΑ: Μακριά από τις αγωνίες του λαού

«Μακριά από τις αγωνίες του ελληνικού λαού, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε από τις Βρυξέλλες ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη, υπό όρους, να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, για να προσθέσει ότι ‘αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος, ακόμα, να σας πω κάτι περισσότερο’», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Υπογραμμίζει πως «παρότι χώρες της ΕΕ, όπως η Ιταλία και η Αυστρία, προχωρούν ήδη σε μείωση έμμεσων φόρων στα καύσιμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μόνο θεωρητικές προσεγγίσεις, αν και αυτές οι παρεμβάσεις ήδη είναι στα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

«Αλλά όσο ανέτοιμος κι αν δηλώνει, τελικά, ο κ. Μητσοτάκης να στηρίξει τους πολίτες που δοκιμάζονται από την ακρίβεια αυτές τις κρίσιμες ώρες, άλλο τόσο πανέτοιμα ήταν τα καρτέλ στα καύσιμα, στην ενέργεια και στα τρόφιμα να αυξήσουν τις τιμές και να αισχροκερδήσουν, χάρις και στην κυβερνητική πολιτική που τα συντηρεί και τα προστατεύει», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η Κουμουνδούρου προτείνει ότι «η λύση είναι απλή: οι τέσσερις τροπολογίες που κατέθεσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Oι οποίες απλώνουν ένα πραγματικό δίχτυ προστασίας για τους καταναλωτές, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Μια προστασία με προοπτική, που μπορεί να βοηθήσει την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας να αντιμετωπίσει και τώρα και στο μέλλον τις πιέσεις, είτε  συγκρούσεων, είτε κερδοσκοπικών παιχνιδιών».

Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει, ακάμα, ότι «ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τόσο τη διατήρηση της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, μέσω της οποίας μας μας ενέπλεξε ευθέως στην πολεμική σύγκρουση στο Ιράν, όσο και τη σκλήρυνση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, επιλέγοντας να μιλήσει για ‘λάθη του 2015’, αντί να απολογηθεί για τα κυβερνητικά λάθη του παρόντος», για να καταλήξει πως «η ειρήνη, η σταθερότητα και η οικονομική στήριξη της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας απαιτεί άμεσα αλλαγή πολιτικής και μια προοδευτική κυβέρνηση που θα εγγυηθεί την πρόοδο της χώρας».

ΚΚΕ: Τι «ήταν σε θέση» να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

«Το μόνο μέτρο που ‘ήταν σε θέση’ να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης για την ‘αντιμετώπιση’ του νέου κύματος της ακρίβειας, είναι η ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ο οποίος και το προκαλεί», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ και προσθέτει ότι «στο ίδιο μήκος κύματος με τον υπουργό Άμυνας, παρουσίασε προκλητικά ως ενέργεια για τη συγκράτηση των τιμών την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot, που έχει αποσταλεί στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας που ψήφισε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, για να προστατεύει τις εγκαταστάσεις των πετρελαιάδων της Aramco. Όσο για τους αστείους ισχυρισμούς περί ‘αμυντικής ενέργειας’, ξέχασε να εξηγήσει από ποιον αμύνεται η Ελλάδα και ποια ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα υπερασπίζεται η κυβέρνηση στη Σ. Αραβία», επισημαίνει.

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει, άλλωστε, πως «για τα πραγματικά μέτρα ανακούφισης που έχει ανάγκη ο λαός, επικαλέστηκε ξανά τα ‘δημοσιονομικά πλαίσια’, που υπάρχουν μόνο για τις λαϊκές ανάγκες, συμπληρώνοντας ότι ‘δεν είναι η ώρα’ να πει περισσότερα» και σημειώνει πως «τώρα είναι, όμως, η ώρα να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και ο ΕΦΚ στην ενέργεια, που στο πλαίσιο των ανατιμήσεων αυξάνουν και τη φοροληστεία του λαού, τα ματωμένα πλεονάσματα. Να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της Ενέργειας στη χονδρική αγορά και τους ενεργειακούς ομίλους, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, να αυξηθούν οι συντάξεις».

«Κάθε μέρα γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας στο ιμπεριαλιστικό μακελειό, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις και να επιστρέψουν όλα τα στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων», αναφέρει καταληκτικά.

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Στοματική υγιεινή: Tips για υγιές στόμα

Κόσμος
IDF: Σκότωσαν τον επικεφαλής πληροφοριών της οργάνωσης Μπασίτζ στο Ιράν

Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

«Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις
Ακρίβεια 20.03.26

«Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Διπλωματία 20.03.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Σε εξέλιξη κρίσιμη συνάντηση Χαρίτση – Σακελλαρίδη για το μέλλον της Νέας Αριστεράς
Στην Πατησίων 20.03.26

Η συνάντηση πραγματοποιείται στα γραφεία της Νέας Αριστεράς, επί της Πατησίων - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι και οι σκέψεις παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση

Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Μέτρα για τους συνταξιούχους, την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ στηρίζει όλα τα αιτήματά τους

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Διπλωματία 19.03.26

Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Δημοσκόπηση: ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ, ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση
Πολιτικό κόστος 19.03.26

Η ΝΔ καταγράφει στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αύξηση της συσπείρωσής της εν μέσω πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όμως η ακρίβεια και ο απόηχος των σκανδάλων κρατά ψηλά και την αντικυβερνητική δυσαρέσκεια

Μαθητές από την Ελλάδα και την ομογένεια και ναυτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Πείραμα της Γεώσφαιρας»
Ελλάδα 20.03.26

Το Πείραμα της Γεώσφαιρας είναι εμπνευσμένο από τη μεθοδολογική προσέγγιση του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και αστρονόμου Ερατοσθένη, ο οποίος, τον 3ο αιώνα π.Χ., κατάφερε να υπολογίσει την ακτίνα της Γης

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
20 χρόνια Μπάρον 20.03.26

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Dpa: Για πρώτη φορά 24ωρη απεργία στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι
Γερμανία 20.03.26

Πρόκειται για την πρώτη 24ωρη απεργία στην ιστορία του dpa. Εξακολουθεί να παρέχει περιεχόμενο στους πελάτες του, οι οποίοι ωστόσο έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων αλλά και περιορισμένης ύλης.

Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου
Στη Μεσόγειο 20.03.26

«Ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν δεν θα αποτρέψει την Γαλλία από την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, όπου ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται αμείωτος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν

Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

«Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ στο Ιράν – Τι θέλει να πετύχει;
Κόσμος 20.03.26

Ενώ το νησί Χαργκ είναι κρίσιμο για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάληψή του θα πείσει την Τεχεράνη να κάνει ειρήνη με τους όρους του Τραμπ

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις
Ακρίβεια 20.03.26

«Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα
Αλυσίδα εξόντωσης 20.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου η εξόντωση των εχθρών βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και η λογοδοσία χάνει το νόημα της

Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές
Την Κυριακή 20.03.26

Οι σχηματισμοί της παραδοσιακής δεξιάς αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με ενδεχόμενες συμμαχίες της με την άκρα δεξιά. Στο δεύτερο γύρο, η συνεργασία δεξιά επισημοποιήθηκε μόνο σε τρεις κοινότητες στην Γαλλία

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Διπλωματία 20.03.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

