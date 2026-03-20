newspaper
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μητσοτάκης: Εξαιρετικά θετικό ότι ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αμυντικής συνδρομής όταν η Κύπρος δέχθηκε επίθεση
Πολιτική Γραμματεία 20 Μαρτίου 2026, 02:43

Μητσοτάκης: Εξαιρετικά θετικό ότι ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αμυντικής συνδρομής όταν η Κύπρος δέχθηκε επίθεση

Ο Κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για τη μείωση του κόστους ενέργειας, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Και επισήμανε ότι η βοήθεια που δόθηκε στην Κύπρο ήταν «σημαντική κατάκτηση»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Spotlight

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της ΕΕ για την ενεργειακή κρίση και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε τόσο στη βοήθεια που εστάλη στην Κύπρο, όταν δέχθηκε επίθεση η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, αλλά και για τους πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο και τη Σαουδική Αραβία, όπως και για το μεταναστευτικό.

Οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης

Ο πρωθυπουργός είπε ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έγινε εκτενής συζήτηση γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις της παρατεταμένης γεωπολιτικής κρίσης και του πολέμου που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. «Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι όσο περισσότερο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή, κατά συνέπεια και για την ελληνική οικονομία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι μια διατύπωση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος να πει κάτι περισσότερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση είναι έτοιμη στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως τη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας».

Για τους Patriot

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με δημοσιεύματα στην Τουρκία ότι έχει αποστείλει επιστολές σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τη μετακίνηση της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε:

«Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι νομικά ανυπόστατοι, αλλά θα έλεγα ότι είναι και παντελώς άκαιροι αν λάβει κανείς υπόψη την ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν την διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο».

Σχετικά με τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι βρίσκονται εκεί από το 2021, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της τροφοδοσίας καυσίμου.

«Η σημερινή αναχαίτηση αποτελούσε μια αυστηρά αμυντική δράση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, την οποία έχουμε κάνει με τη Σαουδική Αραβία», είπε, σημειώνοντας ότι η χώρα αυτή αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Θα έπρεπε κανείς να αναγνωρίσει ότι και στην πράξη οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις απέδειξαν σε μια πολύ σύνθετη άσκηση την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα».

Σε αυτούς οι οποίοι αναρωτιούνται πώς ωφελείται η Ελλάδα από μια τέτοια πρωτοβουλία, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «εάν τα διυλιστήρια αυτά – ένα κρίσιμο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας – είχε πράγματι χτυπηθεί, τότε η τιμή του πετρελαίου σήμερα θα ήταν πολύ υψηλότερη από αυτή που τελικά είναι, διότι η προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών ένθεν και ένθεν, θα πρέπει να αποτελεί αυτή τη στιγμή πρώτη προτεραιότητα».

Πρωτοβουλία για μορατόριουμ πληγμάτων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε, ακόμη, ότι η Ελλάδα και η Γαλλία, πρωταγωνίστησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επισημαίνοντας την ανάγκη να διατυπωθεί μια πρόταση για ένα μορατόριουμ, το οποίο θα αποκλείει οποιοδήποτε πλήγμα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Είτε αυτές βρίσκονται στο Ιράν, είτε στις χώρες του Κόλπου.

Ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

Αναφορικά με τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ, ο Κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετικό» το γεγονός ότι στην περίπτωση της επίθεσης που δέχτηκε η Κύπρος (η βάση στο Ακρωτήρι), πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα, έσπευσαν να τη συνδράμουν προσφέροντας αεροναυτηλιακή υποστήριξη, έτσι ώστε η Κύπρος να αισθάνεται απολύτως ασφαλής.

«Αυτό αποτέλεσε ουσιαστικά μια, de facto, αν όχι de jure», ενεργοποίηση του ‘Αρθρου 42 (7) της ΣΕΕ, για τη ρήτρα της Αμοιβαίας Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο πρωθυπουργός. Τόνισε, επίσης, ότι αναγνωρίστηκε η ανάγκη «να προχωρήσουμε γρήγορα κάποια βήματα παραπέρα». Να χαράξουμε δηλαδή, έναν «σαφή οδικό χάρτη με ορίζοντα μηνών και όχι ετών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα, ποια θα ήταν τα βήματα τα οποία θα παίρναμε ανάλογα με το είδος της απειλής».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «αυτή είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση για την πατρίδα μας αλλά και για την Κύπρο». Όπως είπε, ο ίδιος έχει μιλήσει επισταμένα για την ανάγκη, στα πλαίσια της στρατηγικής αυτονομίας, να δοθεί περιεχόμενο και βάθος σε αυτήν την πολύ σημαντική ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, η οποία όμως στο δημόσιο διάλογο μάλλον είχε παραπέσει. «Η περιπέτεια της Κύπρου είναι μια ευκαιρία και για την Ελλάδα και για την Κύπρο μετ’ επιτάσεως να προχωρήσει την συζήτηση σε μια κατεύθυνση που αναντίρρητα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα», ανέφερε τέλος.

«Δεν θα απολογηθώ για το μεταναστευτικό»

Απαντώντας σε ερώτηση του BBC για καταγγελίες περί επαναπροωθήσεων μεταναστών από τον Έβρο προς την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στη σκληρή στάση της κυβέρνηση, αρνούμενος ωστόσο ότι γνωρίζει αν γίνονται επαναπροωθήσεις.

«Δεν έχω καμία γνώση αυτών των ισχυρισμών, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ένα σημείο, το οποίο μάλιστα αντανακλάται και στα σημερινά συμπεράσματα: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δεν πρόκειται να επαναλάβει τα λάθη που έκανε το 2015», είπε.

Και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της. Είναι υποχρέωσή μου να διασφαλίσω ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται. Δεν πρόκειται να απολογηθώ γι’ αυτές τις πολιτικές».

«Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μέσω των συμπερασμάτων, έχουν καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν θα επιτρέψουμε μαζική εισροή μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του 2015», κατέληξε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Κόσμος
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση

Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη

«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Σύνταξη
Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία - «Επικοινωνιακό μπάλωμα» λέει το ΠΑΣΟΚ

Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Διπλωματία 19.03.26

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία

Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημοσκόπηση: ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ, ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση
Πολιτικό κόστος 19.03.26

Ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ - ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση

Η ΝΔ καταγράφει στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αύξηση της συσπείρωσής της εν μέσω πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όμως η ακρίβεια και ο απόηχος των σκανδάλων κρατά ψηλά και την αντικυβερνητική δυσαρέσκεια

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα

Στη συζήτηση που είχε με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του ρόλου των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού της Άμυνας.

Σύνταξη
Παναγιώτης Δουδωνής: Έξι προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Επίσκεψη στο νησί 19.03.26

Έξι προτάσεις Δουδωνή για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ο εξαιρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός μόλις πέρασε την πόρτα της Ελλάδας, στη Λέσβο. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε έξι προτάσεις απέναντι στην «κρατική ολιγωρία».

Σύνταξη
Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»
Πολιτική 19.03.26

Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»

Η ομιλία που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη περιλάμβανε μια σειρά από αλήθειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας και πόσο επιζήμια μπορεί να γίνει η σημερινή επιλογή της κυβέρνησης να θωρείται η χώρα δεδομένη. Κριτική και για σειρά σκανδάλων με πρώτο και καλύτερο τις υποκλοπές. «Η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
Patriot 19.03.26

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο

«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης

«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Σύνταξη
Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη

Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία

«Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, που αδυνατεί να προστατεύσει την παραγωγή», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη: Ό,τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κουκουλώσει στη Βουλή, αποκαλύπτεται μέσα στη δικαστική αίθουσα
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Μαρκογιαννάκη: Ό,τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κουκουλώσει στη Βουλή, αποκαλύπτεται μέσα στη δικαστική αίθουσα

«Ο κ. Σημανδράκος κατέθεσε ότι υπήρχαν πιέσεις για τους ελέγχους, ότι γι’αυτό απομακρύνθηκε από τη θέση του» στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Εμείς λέμε ότι όλα θα έρθουν στο φως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - με την κυβέρνησή του - θα βουλιάξει μέσα σε αυτό το σκοτάδι», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Παραδοχή Βορίδη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών – «Το δικαστήριο κοιτάζει περίεργα μάρτυρες σαν τον Βάρρα»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Παραδοχή Βορίδη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών – «Το δικαστήριο κοιτάζει περίεργα μάρτυρες σαν τον Βάρρα»

Ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, επιτέθηκε εκ νέου στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος φέρεται να είχε ενημερώσει εγκαίρως την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις περίεργες αυξήσεις ζωϊκού κεφαλαίου στην Κρήτη

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο
Συστοιχία 19.03.26

Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί 'μη εμπλοκής' καταρρέουν στην πράξη», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από τη συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση
Βρυξέλλες 19.03.26

Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση

Την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ πολίτες και επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και να στείλει μήνυμα ότι «δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Σύνοδος κορυφής 20.03.26

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Σύνταξη
Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός
Κόσμος 20.03.26

Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός

Ο επικεφαλής του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στην Ολλανδία λέει στους Ευρωπαίους ηγέτες να «σταματήσουν να παραπονιούνται» και «ίσως απλώς να κάνουν καλύτερη δουλειά»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Διεθνής Οικονομία 20.03.26

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Σύνταξη
Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Στο ανακοινωθέν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού», καθώς έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

Σύνταξη
Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)
Europa League 20.03.26

Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)

Στην παράταση έλυσαν τις διαφορές τους η Ρόμα και η Μπολόνια. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-1, η Ρόμα ισοφάρισε 3-3 και στο 111’ σκόραρε η Μπολόνια και πανηγύρισε.

Σύνταξη
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Conference League: Ήττα… πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)
Conference League 20.03.26

Ήττα... πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)

Τα φαβορί επικράτησαν στη δεύτερη... δόση των αγώνων «16» του Conference League, με την Ράγιο Βαγεκάνο να προκρίνεται με ήττα, την Άλκμααρ με «4άρα», η Στρασμπούργ με ισοπαλία και τη Σαχτάρ με ήττα.

Σύνταξη
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι για χάρη του Σκορσέζε;
Κρατάει χρόνια 19.03.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι στα Όσκαρ - Τώρα, ξέρουμε γιατί

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο γοτθικό θρίλερ «What Happens at Night» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε. Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί τον είδαμε με μουστάκι;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα (vid)
Μπάσκετ 19.03.26

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα (vid)

Μετά τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός νίκησε και τη Μπασκόνια στο ΣΕΦ και πλέον είναι πολύ κοντά στο να «καπαρώσει» θέση στην 4άδα και να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Σύνταξη
Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση

Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Ο χρόνος τελειώνει 19.03.26

Η Ουκρανία αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση - Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο

Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
Conference League 19.03.26

Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)

Στην παράταση «λύγισε» (2-1) η ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, η οποία προκρίθηκε στους «8» του Conference League. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο