Μητσοτάκης: Εξαιρετικά θετικό ότι ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αμυντικής συνδρομής όταν η Κύπρος δέχθηκε επίθεση

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της ΕΕ για την ενεργειακή κρίση και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε τόσο στη βοήθεια που εστάλη στην Κύπρο, όταν δέχθηκε επίθεση η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, αλλά και για τους πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο και τη Σαουδική Αραβία, όπως και για το μεταναστευτικό.

Οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης

Ο πρωθυπουργός είπε ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έγινε εκτενής συζήτηση γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις της παρατεταμένης γεωπολιτικής κρίσης και του πολέμου που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. «Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι όσο περισσότερο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή, κατά συνέπεια και για την ελληνική οικονομία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι μια διατύπωση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος να πει κάτι περισσότερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση είναι έτοιμη στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως τη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας».

Για τους Patriot

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με δημοσιεύματα στην Τουρκία ότι έχει αποστείλει επιστολές σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τη μετακίνηση της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε:

«Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι νομικά ανυπόστατοι, αλλά θα έλεγα ότι είναι και παντελώς άκαιροι αν λάβει κανείς υπόψη την ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν την διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο».

Σχετικά με τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι βρίσκονται εκεί από το 2021, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της τροφοδοσίας καυσίμου.

«Η σημερινή αναχαίτηση αποτελούσε μια αυστηρά αμυντική δράση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, την οποία έχουμε κάνει με τη Σαουδική Αραβία», είπε, σημειώνοντας ότι η χώρα αυτή αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Θα έπρεπε κανείς να αναγνωρίσει ότι και στην πράξη οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις απέδειξαν σε μια πολύ σύνθετη άσκηση την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα».

Σε αυτούς οι οποίοι αναρωτιούνται πώς ωφελείται η Ελλάδα από μια τέτοια πρωτοβουλία, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «εάν τα διυλιστήρια αυτά – ένα κρίσιμο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας – είχε πράγματι χτυπηθεί, τότε η τιμή του πετρελαίου σήμερα θα ήταν πολύ υψηλότερη από αυτή που τελικά είναι, διότι η προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών ένθεν και ένθεν, θα πρέπει να αποτελεί αυτή τη στιγμή πρώτη προτεραιότητα».

Πρωτοβουλία για μορατόριουμ πληγμάτων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε, ακόμη, ότι η Ελλάδα και η Γαλλία, πρωταγωνίστησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επισημαίνοντας την ανάγκη να διατυπωθεί μια πρόταση για ένα μορατόριουμ, το οποίο θα αποκλείει οποιοδήποτε πλήγμα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Είτε αυτές βρίσκονται στο Ιράν, είτε στις χώρες του Κόλπου.

Ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

Αναφορικά με τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ, ο Κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετικό» το γεγονός ότι στην περίπτωση της επίθεσης που δέχτηκε η Κύπρος (η βάση στο Ακρωτήρι), πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα, έσπευσαν να τη συνδράμουν προσφέροντας αεροναυτηλιακή υποστήριξη, έτσι ώστε η Κύπρος να αισθάνεται απολύτως ασφαλής.

«Αυτό αποτέλεσε ουσιαστικά μια, de facto, αν όχι de jure», ενεργοποίηση του ‘Αρθρου 42 (7) της ΣΕΕ, για τη ρήτρα της Αμοιβαίας Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο πρωθυπουργός. Τόνισε, επίσης, ότι αναγνωρίστηκε η ανάγκη «να προχωρήσουμε γρήγορα κάποια βήματα παραπέρα». Να χαράξουμε δηλαδή, έναν «σαφή οδικό χάρτη με ορίζοντα μηνών και όχι ετών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα, ποια θα ήταν τα βήματα τα οποία θα παίρναμε ανάλογα με το είδος της απειλής».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «αυτή είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση για την πατρίδα μας αλλά και για την Κύπρο». Όπως είπε, ο ίδιος έχει μιλήσει επισταμένα για την ανάγκη, στα πλαίσια της στρατηγικής αυτονομίας, να δοθεί περιεχόμενο και βάθος σε αυτήν την πολύ σημαντική ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, η οποία όμως στο δημόσιο διάλογο μάλλον είχε παραπέσει. «Η περιπέτεια της Κύπρου είναι μια ευκαιρία και για την Ελλάδα και για την Κύπρο μετ’ επιτάσεως να προχωρήσει την συζήτηση σε μια κατεύθυνση που αναντίρρητα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα», ανέφερε τέλος.

«Δεν θα απολογηθώ για το μεταναστευτικό»

Απαντώντας σε ερώτηση του BBC για καταγγελίες περί επαναπροωθήσεων μεταναστών από τον Έβρο προς την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στη σκληρή στάση της κυβέρνηση, αρνούμενος ωστόσο ότι γνωρίζει αν γίνονται επαναπροωθήσεις.

«Δεν έχω καμία γνώση αυτών των ισχυρισμών, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ένα σημείο, το οποίο μάλιστα αντανακλάται και στα σημερινά συμπεράσματα: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δεν πρόκειται να επαναλάβει τα λάθη που έκανε το 2015», είπε.

Και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της. Είναι υποχρέωσή μου να διασφαλίσω ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται. Δεν πρόκειται να απολογηθώ γι’ αυτές τις πολιτικές».

«Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μέσω των συμπερασμάτων, έχουν καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν θα επιτρέψουμε μαζική εισροή μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του 2015», κατέληξε.