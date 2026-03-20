Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου

Μήνυμα ενάντια στον πόλεμο Ισραήλ – ΗΠΑ και Ιράν έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στον απόηχο της κατάρριψης ιρανικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

«Η Ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο είναι το μόνο ασφαλές μονοπάτι για το μέλλον και τους λαούς του κόσμου. Όχι στη φρίκη του πολέμου. Η Ελλάδα οφείλει να είναι δύναμη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας με ενεργητική εξωτερική πολιτική», ανέφερε ο κ. Φάμελλος σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ πρόσθεσε ακολούθως ότι πρέπει «να σταματήσει τώρα η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου».

Τέλος, ο κ. Φάμελλος επισημαίνει πως «δυναμώνουμε τη φωνή της κοινωνίας και τους αγώνες για Ειρήνη – Δημοκρατία – Κοινωνική Δικαιοσύνη». Σημειώνεται ότι με βάση την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ξεκινά πανελλαδική καμπάνια για την Ειρήνη και κατά του πολέμου.

Όπως ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΠΓ, «η υπεράσπιση της Ειρήνης είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής μας ταυτότητας. Και πρέπει αυτή η καμπάνια να ενώσει τις προοδευτικές φωνές και να κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία».

Η ανάρτησή του:

Το ερώτημα Κοντιάδη για την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης και με εύλογη την ανησυχία που προκαλούν οι συγκρούσεις ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης αναρωτήθηκε: «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει (εμμέσως) στον πόλεμο;», ζητώντας ευγενικά «κάποιος να απαντήσει», παραπέμποντας στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

«Οι πύραυλοι που κατέρριψε η ελληνική στρατιωτική δύναμη πριν από λίγο ήταν ιρανικοί…Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει (εμμέσως) στον πόλεμο; Κάποιος παρακαλώ να μας απαντήσει: ‘Γνωρίζεται ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «IntegratedAir Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας , έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της’», αναφέρει χαρακτηριστικά.