Δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψαν τα ελληνικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot που βρίσκονται ανεπτυγμένα στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας του «επίπεδο ζωής των ελλήνων πολιτών αλλά και των ευρωπαίων πολιτών».

Συνεχάρη επίσης τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ και η ανάρτηση Κοντιάδη

Από το ΓΕΕΘΑ ανακοινώθηκε πως «την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) (…) έβαλε δύο βλήματα και κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής (…)».

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης και με εύλογη την ανησυχία που προκαλούν οι συγκρούσεις ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης αναρωτήθηκε: «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει (εμμέσως) στον πόλεμο;», ζητώντας ευγενικά «κάποιος να απαντήσει», παραπέμποντας στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Γράφει αναλυτικά στην ανάρτησή του:

«Οι πύραυλοι που κατέρριψε η ελληνική στρατιωτική δύναμη πριν από λίγο ήταν ιρανικοί…Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει (εμμέσως) στον πόλεμο; Κάποιος παρακαλώ να μας απαντήσει: ‘Γνωρίζεται ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «IntegratedAir Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας , έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της’».