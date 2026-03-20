Οργάνωση που αποκαλείται «Earthquake Faction» πυρπόλησε ισραηλινό εργοστάσιο όπλων στην Τσεχία, όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ίδια την οργάνωση, «στις 20 Μαρτίου 2026, η Ομάδα ‘Earthquake’ χτύπησε το επίκεντρο της ισραηλινής βιομηχανίας όπλων στην Ευρώπη. Στο Παρντούμπιτσε της Τσεχικής Δημοκρατίας, το ‘Κέντρο Αριστείας’ της Elbit Systems είχε πρόσφατα κατασκευαστεί σε συνεργασία με την LPP, με σκοπό να υποστηρίξει την παγκόσμια επέκταση του μεγαλύτερου κατασκευαστή όπλων του Ισραήλ», όπως αναφέρει.

⚡🚨BREAKING NEWS: A new international group called «Earthquake Faction» burns an Israeli weapons factory in the Czech Republic : The Earthquake Faction is launched. On 20th March 2026, the Earthquake Faction struck the epicenter of the Israeli weapons industry in Europe. In… pic.twitter.com/s9v32c0HVi — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 20, 2026

Όπλα που χρησιμοποιεί «η σιωνιστική οντότητα για να σφαγιάζει ανθρώπους»

Το Middle East Observer, με μία ανάρτηση, την οποία συνοδεύει από ένα χαρακτηριστικό βίντεο, όπου φαίνονται τα μέλη της οργάνωσης να βάζουν φωτιά στο ισραηλινό εργοστάσιο στην Τσεχία, σημειώνει πως «ενώ το κέντρο ανάπτυξης, παραγωγής και εκπαίδευσης ήταν άδειο, η Faction Earthquake παρενέβη για να καταστρέψει τον εξοπλισμό του και να βάλει φωτιά στο εργοστάσιο».

Να σημειωθεί ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

«Η τοποθεσία χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη όπλων που χρησιμοποιεί η σιωνιστική οντότητα για να σφαγιάζει ανθρώπους καθημερινά στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο, το Ιράν και σε όλη τη Δυτική Ασία», αναφέρει η Earthquake Faction, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως «ένα διεθνιστικό υπόγειο δίκτυο, που στοχεύει σε βασικές τοποθεσίες κρίσιμες για την σιωνιστική οντότητα. Στόχος μας είναι να καταστρέψουμε όλα τα μέλη της αυτοκρατορίας από μέσα, με κάθε αποτελεσματικό μέσο», διαμηνύει.