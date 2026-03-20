Τσεχία: Οργάνωση που αποκαλείται «Earthquake Faction» πυρπόλησε ισραηλινό εργοστάσιο όπλων
Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει τα μέλη της οργάνωσης να βάζουν φωτιά στο ισραηλινό εργοστάσιο στην Τσεχία
- Συνελήφθη 48χρονος οδηγός σχολικού λεωφορείου – Έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών
- Πόσο θα πλήξει ο πόλεμος την οικονομία: Τα δυο σενάρια της Citigroup
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Οργάνωση που αποκαλείται «Earthquake Faction» πυρπόλησε ισραηλινό εργοστάσιο όπλων στην Τσεχία, όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με την ίδια την οργάνωση, «στις 20 Μαρτίου 2026, η Ομάδα ‘Earthquake’ χτύπησε το επίκεντρο της ισραηλινής βιομηχανίας όπλων στην Ευρώπη. Στο Παρντούμπιτσε της Τσεχικής Δημοκρατίας, το ‘Κέντρο Αριστείας’ της Elbit Systems είχε πρόσφατα κατασκευαστεί σε συνεργασία με την LPP, με σκοπό να υποστηρίξει την παγκόσμια επέκταση του μεγαλύτερου κατασκευαστή όπλων του Ισραήλ», όπως αναφέρει.
⚡🚨BREAKING NEWS: A new international group called «Earthquake Faction» burns an Israeli weapons factory in the Czech Republic :
The Earthquake Faction is launched.
On 20th March 2026, the Earthquake Faction struck the epicenter of the Israeli weapons industry in Europe. In… pic.twitter.com/s9v32c0HVi
— Middle East Observer (@ME_Observer_) March 20, 2026
Όπλα που χρησιμοποιεί «η σιωνιστική οντότητα για να σφαγιάζει ανθρώπους»
Το Middle East Observer, με μία ανάρτηση, την οποία συνοδεύει από ένα χαρακτηριστικό βίντεο, όπου φαίνονται τα μέλη της οργάνωσης να βάζουν φωτιά στο ισραηλινό εργοστάσιο στην Τσεχία, σημειώνει πως «ενώ το κέντρο ανάπτυξης, παραγωγής και εκπαίδευσης ήταν άδειο, η Faction Earthquake παρενέβη για να καταστρέψει τον εξοπλισμό του και να βάλει φωτιά στο εργοστάσιο».
Να σημειωθεί ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.
«Η τοποθεσία χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη όπλων που χρησιμοποιεί η σιωνιστική οντότητα για να σφαγιάζει ανθρώπους καθημερινά στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο, το Ιράν και σε όλη τη Δυτική Ασία», αναφέρει η Earthquake Faction, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως «ένα διεθνιστικό υπόγειο δίκτυο, που στοχεύει σε βασικές τοποθεσίες κρίσιμες για την σιωνιστική οντότητα. Στόχος μας είναι να καταστρέψουμε όλα τα μέλη της αυτοκρατορίας από μέσα, με κάθε αποτελεσματικό μέσο», διαμηνύει.
- Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
- Ο απολογισμός και η… πηγή των ξένων διαιτητών της Super League
- Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
- Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
- Τρίκαλα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεβαν χρήματα και κοσμήματα – Συνελήφθησαν 4 νεαροί
- Ένας αποκλεισμός δίκαιος και άδικος ταυτόχρονα
- Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
- Πόσο θα πλήξει ο πόλεμος την οικονομία: Τα δυο σενάρια της Citigroup
