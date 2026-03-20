Η «εκδίκηση» του πραγματικού κόσμου: Γιατί οι επενδυτές γυρίζουν την πλάτη στο λογισμικό

Για περίπου δύο δεκαετίες, η συνταγή της επιτυχίας στον κόσμο της τεχνολογίας ήταν μία και ξεκάθαρη: φτιάξε λογισμικό. Εφαρμογές, διαδικτυακές πλατφόρμες και προγράμματα ήταν το απόλυτο «χρυσωρυχείο» των επενδυτών.

Ο λόγος; Ένα app δεν θέλει τούβλα και μηχανήματα για να στηθεί. Φτιάχνεις τον κώδικα μια φορά και μπορείς να τον πουλήσεις άμεσα σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, με τεράστιο κέρδος.

Αντίθετα, οι «παραδοσιακές» δουλειές του πραγματικού κόσμου –εργοστάσια, μεταφορές, δίκτυα ενέργειας– φαίνονταν αργές, βαρετές και κυρίως, απαιτούσαν τεράστια κεφάλαια για να ξεκινήσουν.

Σήμερα, όμως, αυτός ο χρυσός κανόνας ανατρέπεται βίαια. Και ο λόγος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ).

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν καταργεί τον πραγματικό κόσμο, αλλά του δίνει τα εργαλεία για να γίνει πιο έξυπνος

Σύμφωνα με το Business Insider, η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει πλέον τη συγγραφή κώδικα, τη δημιουργία εικόνων, ακόμα και την παραγωγή βίντεο, να μοιάζουν με παιχνιδάκι. Δουλειές που κάποτε χρειάζονταν ακριβοπληρωμένους προγραμματιστές και μήνες δουλειάς, τώρα γίνονται σε λίγα λεπτά από έναν αλγόριθμο, με ελάχιστο κόστος.

Αυτό ακούγεται τέλειο για την παραγωγικότητα, αλλά κρύβει μια παγίδα για τις εταιρείες τεχνολογίας: όταν όλοι μπορούν να φτιάξουν εύκολα ένα app, το λογισμικό χάνει την αξία του. Είναι ο βασικός κανόνας της αγοράς: ό,τι υπάρχει σε αφθονία, γίνεται φθηνό. Αν οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει κώδικα με τη βοήθεια του AI, πώς θα καταφέρουν οι σημερινές ψηφιακές εταιρείες να ξεχωρίσουν και να βγάλουν κέρδος;

Βλέποντας αυτή την αλλαγή, ιδρυτές μεγάλων εταιρειών και επενδυτές αρχίζουν να ρίχνουν ξανά τα λεφτά τους σε κάτι που μπορούν να… πιάσουν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Travis Kalanick, ο άνθρωπος που συνίδρυσε την Uber. Το νέο του επιχειρηματικό εγχείρημα ονομάζεται «Atoms» (Άτομα) και δεν έχει καμία σχέση με άυλα apps. Επικεντρώνεται στη μεταποίηση, στις μεταφορές τροφίμων, στα ορυχεία και στα ρομπότ.

Όπως επισημαίνει η αγορά, ενώ έχουμε αυτοματοποιήσει πλήρως τον ψηφιακό κόσμο, ο φυσικός κόσμος είναι ακόμα παρθένο έδαφος. Με την εξέλιξη της ρομποτικής και των έξυπνων συστημάτων, τα εργοστάσια και οι εφοδιαστικές αλυσίδες μπορούν πλέον να γίνουν εξίσου γρήγορα και αποδοτικά με ένα καλό λογισμικό.

Πού πάνε τα λεφτά σήμερα;

Οι αγορές ήδη προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Οι μετοχές πολλών εταιρειών που φτιάχνουν μόνο λογισμικό πιέζονται. Αντίθετα, οι ασφαλείς και κερδοφόρες επενδύσεις εντοπίζονται πλέον σε τομείς που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στον κόσμο γύρω μας:

Φυσικές υποδομές: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί ρίχνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια στην κατασκευή γιγαντιαίων κέντρων δεδομένων (data centers).

Υλισμικό (hardware): Υψηλής τεχνολογίας μικροτσίπ που «τρέχουν» την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ενέργεια: Τεράστια δίκτυα για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες σε ρεύμα των νέων τεχνολογιών.

Το συμπέρασμα είναι απλό: Το χρήμα δεν ζει πια μόνο στο ίντερνετ. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν καταργεί τον πραγματικό κόσμο, αλλά του δίνει τα εργαλεία για να γίνει πιο έξυπνος, φέρνοντας ξανά τις «παραδοσιακές» βιομηχανίες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.