science
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 08:53
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
AI: Όταν η ταχύτητα γίνεται εχθρός της ασφάλειας
AI 16 Μαρτίου 2026, 07:00

AI: Όταν η ταχύτητα γίνεται εχθρός της ασφάλειας

Η AI τρέχει με χίλια, αλλά οι πρόσφατες αστοχίες δείχνουν πως η ταχύτητα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο αποτελεί συνταγή για πανάκριβα λάθη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Spotlight

Το διάσημο ρητό της Σίλικον Βάλεϊ «κινηθείτε γρήγορα και σπάστε πράγματα» (move fast and break things) φαίνεται πως, στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), παίρνει πλέον εξαιρετικά κυριολεκτική μορφή.

Πρόσφατα τεχνολογικά ατοπήματα φέρνουν στο φως τη λεπτή γραμμή πάνω στην οποία καλούνται να ισορροπήσουν οι εταιρείες: από τη μία θέλουν να ενθαρρύνουν τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, και από την άλλη πρέπει να προστατευτούν από τα λάθη της.

Όταν οι αλγόριθμοι κάνουν τα δικά τους

Όπως αναφέρει το Business Insider, η Amazon αναγκάστηκε πρόσφατα να επιβάλει νέες αυστηρές δικλείδες ασφαλείας μετά από μια σειρά τεχνικών προβλημάτων. Ένα από αυτά τα «μπλακ άουτ» μάλιστα, προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από ένα AI εργαλείο συγγραφής κώδικα, κοστίζοντας στην εταιρεία σχεδόν 120.000 χαμένες παραγγελίες.

Αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Η βιαστική υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει προκαλέσει πονοκεφάλους και σε άλλες επιχειρήσεις. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο ιδρυτής μιας εταιρείας διοργάνωσης εκδηλώσεων διαπίστωσε ότι ο ψηφιακός AI βοηθός τους έκανε τέσσερα σοβαρά λάθη μέσα σε μία εβδομάδα – μεταξύ των οποίων και το να μοιράζει δωρεάν εισιτήρια.

Ακόμη χειρότερα, το περασμένο καλοκαίρι, ο CEO μιας πλατφόρμας προγραμματισμού ζήτησε δημόσια συγγνώμη όταν ένα AI εργαλείο διέγραψε όλο τον κώδικα ενός πελάτη και στη συνέχεια… «είπε ψέματα» για να το καλύψει.

Το δίλημμα των εργοδοτών: Καινοτομία ή ασφάλεια;

Αυτά τα περιστατικά αναδεικνύουν το δύσκολο έργο των επιχειρήσεων. Αν τα στελέχη γίνουν υπερβολικά αυστηρά με τους εργαζομένους, ο πειραματισμός και η καινοτομία «παγώνουν». Αν, αντίθετα, αφήσουν τα πράγματα εντελώς ανεξέλεγκτα, οι κίνδυνοι από προβληματικούς κώδικες ή «απρόσεκτα» συστήματα AI πολλαπλασιάζονται ραγδαία.

Όπως επισημαίνει ο Matt Rosenbaum από το The Conference Board: «Κάθε εταιρεία πρέπει να γνωρίζει τις αντοχές της στο ρίσκο, αλλά και να έχει έτοιμο σχέδιο δράσης όταν τα πράγματα στραβώνουν, ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη».

Η ταχύτητα ως παγίδα

Ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος, σύμφωνα με τον Todd Olson, CEO της startup Pendo, είναι ότι ο ρόλος των προγραμματιστών έχει αλλάξει ριζικά. Πλέον, αντί να γράφουν κώδικα από το μηδέν, περνούν τον χρόνο τους ελέγχοντας τον κώδικα που παράγει η AI – μια διαδικασία που απαιτεί εντελώς διαφορετικές δεξιότητες και συνήθειες.

Το πρόβλημα γιγαντώνεται λόγω της απίστευτης ταχύτητας της AI. Υπό την πίεση των προθεσμιών, πολλοί εργαζόμενοι μπαίνουν στον πειρασμό να εμπιστευτούν τυφλά το αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Έρευνα της KPMG επιβεβαιώνει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των εργαζομένων έχουν αποδεχτεί αποτελέσματα της AI χωρίς να τα ελέγξουν προσεκτικά, ενώ το 72% παραδέχεται ότι καταβάλλει λιγότερη προσπάθεια στη δουλειά του εξαιτίας αυτών των εργαλείων.

Η Lauren Buitta, CEO της Girl Security, προειδοποιεί: «Η ταχύτητα χωρίς αναλυτική σκέψη και έλεγχο μπορεί να δημιουργήσει τεράστια συστημικά προβλήματα σε μια εταιρεία». Επιπλέον, καθώς τα εργαλεία γίνονται πιο ισχυρά, οι εργαζόμενοι τα δοκιμάζουν στα όριά τους, χωρίς να κατανοούν πάντα τις αλυσιδωτές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης αστοχίας.

Τα λάθη ως μαθήματα

Παρά την αναστάτωση, υπάρχει και θετική πλευρά. Στην περίπτωση της Amazon, το τεχνικό πρόβλημα πιθανότατα της έδωσε πληθώρα δεδομένων για να εκπαιδεύσει τα συστήματά της ώστε να αναγνωρίζουν και να προλαμβάνουν αντίστοιχα σφάλματα στο μέλλον.

Ο Andrew Filev, ιδρυτής της Zencoder, εξηγεί ότι τα μικρολάθη είναι αναπόσπαστο και θετικό κομμάτι του πειραματισμού – αρκεί φυσικά να εντοπίζονται εσωτερικά και να μη φτάνουν ποτέ στον τελικό πελάτη. Το κλειδί είναι να ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να αναφέρουν αμέσως τα λάθη της AI, πριν το πρόβλημα πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας.

Προς το παρόν, η μόνη ασφαλής οδός προς την πλήρη αυτονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί… ανθρώπινη παρουσία. «Πρέπει ο έλεγχος από την AI και ο έλεγχος από τους ανθρώπους να λειτουργούν παράλληλα», καταλήγει ο Filev, «μέχρι τουλάχιστον η κρίση της μηχανής να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με την ανθρώπινη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Κόσμος
Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Εκτροπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Νατάσα Ρουγγέρη
Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο - Πώς αξιολογεί την επάρκεια το νέο εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Λεβαδειακός έχει «κλειδώσει» θέση στο 5-8 των πλέι οφ της Super League όμως Άρης, ΟΦΗ, Ατρόμητος και Βόλος τους οποίους χωρίζουν 1-2 βαθμοί θα δώσουν… τελικούς την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Πέντε χρόνια, δύο ενεργειακές κρίσεις και ανατιμήσεις «φωτιά» σε ήδη υψηλές τιμές. Πόσο ακρίβυναν τα τρόφιμα σε σύγκριση με το 2022 και πώς το ντόμινο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Πέρα από την υψηλή ραπτική και τους προβολείς της δημοσιότητας, το βασιλικό νυφικό αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά και πολιτισμικά σύμβολα του δυτικού κόσμου

Λουκάς Καρνής
Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μιανμάρ μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει εκατομμύρια πολίτες της, από τότε που οι στρατηγοί της πραγματοποίησαν πραξικόπημα το 2021

Σύνταξη
Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Η κατάσταση στο Ιράν και το ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας στο χάος απειλεί την Τουρκία σε πολλαπλά επίπεδα και δεν αποκλείεται αυτό να φέρει προσπάθεια εξαγωγής της κρίσης από την πλευρά της Άγκυρας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει - Το Ισραήλ λέει ότι οι επιχειρήσεις του στο Ιράν θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, ενώ ετοιμάζεται και για χερσαίες επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πώς έχουν αλλάξει οι κατάλογοι των καταστημάτων εστίασης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο μικρά και υγιεινά γεύματα

Γιώργος Σχοινάς
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
Απόρρητο