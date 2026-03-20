«Λευκός καπνός» για την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ

Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται να καταγράφονται στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των καθηγητών ΑΣΠΑΙΤΕ από τη Διοικούσα Επιτροπή σχετικά με τις τελευταίες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Υπουργείο Παιδείας φέρεται να ικανοποίησε το σύνολο των βασικών αιτημάτων, δημιουργώντας νέα δεδομένα για το μέλλον των σπουδών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Τα 3 βασικά αιτήματα που ικανοποιήθηκαν

Πενταετείς σπουδές με επαγγελματικά δικαιώματα

Κατοχυρώνεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών πενταετούς διάρκειας, με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους.

Δυνατότητα Integrated Master

Ενισχύεται το ακαδημαϊκό προφίλ των προγραμμάτων μέσω της ενσωμάτωσης μεταπτυχιακού τίτλου (integrated master), στοιχείο που ευθυγραμμίζει τα ελληνικά ιδρύματα με ευρωπαϊκά πρότυπα.

Κρίση καθηγητών με τον νόμο 4009/2011

Η αξιολόγηση και εξέλιξη των καθηγητών θα πραγματοποιείται με βάση το θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4009/2011, που θεωρείται πιο σταθερό και αναγνωρισμένο.

Οι εξελίξεις δεν προκύπτουν εν κενώ. Όπως επισημαίνεται:

Η Σύγκλητος ΕΚΠΑ έχει εκφράσει θετική γνώμη

Η ΕΘΑΑΕ έχει επίσης δώσει τη σύμφωνη αξιολόγηση

Έχουν προηγηθεί αποφάσεις τα τελευταία δύο χρόνια από το ΕΚΠΑ και την ΑΣΠΑΙΤΕ

Η συσσώρευση αυτών των αποφάσεων δημιουργεί ένα θεσμικό υπόβαθρο που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.

«Μονόδρομος» η νομοθέτηση της ένταξης

Μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων, οι καθηγητές εμφανίζονται ξεκάθαροι: Θεωρούν ότι η άμεση νομοθέτηση της ένταξης στο ΕΚΠΑ αποτελεί πλέον μονόδρομο.

Η θέση αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Θεσμική ωρίμανση του ζητήματος

Συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων

Συσσωρευμένες αποφάσεις προηγούμενων ετών

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την αναγνώριση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.