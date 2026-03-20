«Λευκός καπνός» για την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ
Ελλάδα 20 Μαρτίου 2026, 12:08

«Λευκός καπνός» για την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ

Θετικές εξελίξεις μετά τη συνάντηση με τη Διοικούσα Επιτροπή - Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την αναγνώριση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Spotlight

Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται να καταγράφονται στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των καθηγητών ΑΣΠΑΙΤΕ από τη Διοικούσα Επιτροπή σχετικά με τις τελευταίες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Υπουργείο Παιδείας φέρεται να ικανοποίησε το σύνολο των βασικών αιτημάτων, δημιουργώντας νέα δεδομένα για το μέλλον των σπουδών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Τα 3 βασικά αιτήματα που ικανοποιήθηκαν

Πενταετείς σπουδές με επαγγελματικά δικαιώματα

Κατοχυρώνεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών πενταετούς διάρκειας, με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους.

Δυνατότητα Integrated Master

Ενισχύεται το ακαδημαϊκό προφίλ των προγραμμάτων μέσω της ενσωμάτωσης μεταπτυχιακού τίτλου (integrated master), στοιχείο που ευθυγραμμίζει τα ελληνικά ιδρύματα με ευρωπαϊκά πρότυπα.

Κρίση καθηγητών με τον νόμο 4009/2011

Η αξιολόγηση και εξέλιξη των καθηγητών θα πραγματοποιείται με βάση το θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4009/2011, που θεωρείται πιο σταθερό και αναγνωρισμένο.

Οι εξελίξεις δεν προκύπτουν εν κενώ. Όπως επισημαίνεται:

  • Η Σύγκλητος ΕΚΠΑ έχει εκφράσει θετική γνώμη
  • Η ΕΘΑΑΕ έχει επίσης δώσει τη σύμφωνη αξιολόγηση
  • Έχουν προηγηθεί αποφάσεις τα τελευταία δύο χρόνια από το ΕΚΠΑ και την ΑΣΠΑΙΤΕ

Η συσσώρευση αυτών των αποφάσεων δημιουργεί ένα θεσμικό υπόβαθρο που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.

«Μονόδρομος» η νομοθέτηση της ένταξης

Μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων, οι καθηγητές εμφανίζονται ξεκάθαροι: Θεωρούν ότι η άμεση νομοθέτηση της ένταξης στο ΕΚΠΑ αποτελεί πλέον μονόδρομο.

Η θέση αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

  • Θεσμική ωρίμανση του ζητήματος
  • Συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων
  • Συσσωρευμένες αποφάσεις προηγούμενων ετών

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την αναγνώριση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Vita.gr
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»
Λάρισα 20.03.26

Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»

«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου
Ελλάδα 20.03.26

ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου

Οι δικαστές έκριναν ότι η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν «δεν προσβάλλει τη συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας και του υπέρτατου/βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή
Ο βασιλιάς είναι γυμνός 20.03.26

Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή

Η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ σιωπούν για τις υποκλοπές την ώρα που η κοινωνία απαιτεί διερεύνηση των ευθυνών πολιτικών προσώπων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Κόσμος 20.03.26

«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ

Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»
Λάρισα 20.03.26

Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»

«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου
Ελλάδα 20.03.26

ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου

Οι δικαστές έκριναν ότι η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν «δεν προσβάλλει τη συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας και του υπέρτατου/βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Ιράν 20.03.26

Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή

Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Κόσμος 20.03.26

Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

