Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή
Ελλάδα 16 Μαρτίου 2026, 23:58

Ανησυχία προκαλεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ η διαφαινόμενη προσπάθεια μερίδας της διορισμένης διοικούσας επιτροπής της Σχολής να «τορπιλιστεί» η συμφωνία για την ενσωμάτωσή στο ΕΚΠΑ

Ανησυχία έχουν προκαλέσει στην ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα της ΑΣΠΑΙΤΕ οι ενδείξεις ότι μερίδα της διορισμένης διοικούσας επιτροπής της Σχολής προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία για ενσωμάτωση στο ΕΚΠΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι μια σχολή με ιστορία 70 ετών και ιδιαίτερη συνεισφορά στην προώθηση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Είναι ταυτόχρονα η μόνη Σχολή του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης που δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο, στοιχείο που σημαίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο όχι απλώς η ανάπτυξή της αλλά η ίδια της η επιβίωση.

Σε αυτό το πλαίσιο εδώ και ένα χρόνο έχει δρομολογηθεί η ενσωμάτωσή της στο ΕΚΠΑ, ύστερα από συζητήσεις ανάμεσα στη Σχολή, το υπουργείο και το Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα είχε συμφωνηθεί ότι:

  • οι σπουδές θα παραμείνουν πενταετείς
  • οι καθηγητές θα κριθούν μεταβατικά με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο
  • θα υπάρχει δυνατότητα integrated master
  • η ΑΣΠΑΙΤΕ θα διαθέτει πλειοψηφία στην επιτροπή ένταξης
  • θα δημιουργηθεί αυτόνομο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανικών στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του ΕΚΠΑ

Παράλληλα, για το σχέδιο αυτό έχει ήδη υπάρξει θετική γνωμοδότηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Όμως, ενώ είχε ξεκινήσει η όλη διαδικασία και υπήρχε σχεδιασμός η Σχολή να λειτουργήσει με το νέο καθεστώς από τον Σεπτέμβριο του 2026, φαίνεται ότι μια μερίδα της διορισμένης διοικούσας επιτροπής προσπαθεί να υπονομεύσει τη διαδικασία.

Άνθρωποι με γνώση των τεκταινόμενων στη Σχολή υποστηρίζουν ότι ο λόγος βρίσκεται στο γεγονός ότι όταν αυτή ενσωματωθεί στο ΕΚΠΑμ τότε θα πάψει και ο λόγος ύπαρξης της διορισμένης διοικούσας επιτροπής, καθώς η σχολή θα αποκτήσει τα δικά της εκλεγμένα όργανα.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε και πρόσφατη επιστολή καθηγητών της ΑΣΠΑΙΤΕ, επιβάλλεται η ένταξη στο ΕΚΠΑ διοτι «αυτή αποτελεί την πλέον βιώσιμη επιλογή, καθότι με τον τρόπο αυτό θα ενταχθεί σε ένα κορυφαίο Πανεπιστήμιο της χώρας ανοίγοντας νέες προοπτικές για τους φοιτητές της, τους αποφοίτους και το ακαδημαϊκό προσωπικό της». Πράγμα που εκτός των άλλων σημαίνει ότι πλέον θα πρέπει και το υπουργείο Παιδείας να αναλάβει την ευθύνη του και να προχωρήσει στην υλοποίηση μιας συμφωνίας. Με κριτήριο το μέλλον και την ανάπτυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Κόσμος
Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας
Ελλάδα 16.03.26

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 8 - Οι δράστες επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους και τους εξανάγκασαν να αποχωρήσουν από τα δημοσιογραφικά θεωρία στην Τούμπα

Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
Επιστημονική ημερίδα 16.03.26

Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;

Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
Ελλάδα 16.03.26

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Κηφισιά: Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού
Κηφισιά 16.03.26

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια
Ελλάδα 16.03.26

Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου – «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που στέρησε το παιδί μου»
Θεσσαλονίκη 16.03.26

Η μητέρα του αδικοχαμένου οπαδού του ΠΑΟΚ ζητεί από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή του βίντεο του Κλεομένη που χάνει τις αισθήσεις του

Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό
Ελλάδα 16.03.26

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΘ σε σχετική ανακοίνωσή του ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης, μετά το επεισόδιο με άλλο οδηγό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες
Ελλάδα 16.03.26

Το σκάφος της Frontex από την Εσθονία ανατράπηκε και βυθίστηκε στο Καστελόριζο με συνέπεια τα πέντε άτομα που επέβαιναν να τραυματιστούν - Ανάμεσά τους είναι η πρέσβης της Εσθονίας και ένα στέλεχος του Λιμενικού

ΓΣΕΕ: Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων – «Στημένη υπόθεση»
Εξελίξεις 16.03.26

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επαναλαμβάνει πως «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» και λέει πως θα παρουσιάσει στοιχεία «γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση» τις επόμενες μέρες.

Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
Ελλάδα 16.03.26

Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι σήμερα το πρωί διενεργώντας περισσότερους από 25.600 ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Τεράστιο βήμα παραμονής στη Serie A έκανε η Φιορεντίνα μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε στο «Τζοβάνι Τζίνι». Οι «Βιόλα» ανέβηκαν στην 16η θέση αφήνοντας ζώνη του υποβιβασμού τη σημερινή τους αντίπαλο.

ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας
Ελλάδα 16.03.26

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 8 - Οι δράστες επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους και τους εξανάγκασαν να αποχωρήσουν από τα δημοσιογραφικά θεωρία στην Τούμπα

Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Λογικό; 16.03.26

Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»
Euroleague 16.03.26

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «meridiansports» και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε στην σημασία της επιστροφής του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι όποιος υποστηρίζει ένα πυρηνικό Ιράν έχει «κάποιο πρόβλημα». Και πως η Τεχεράνη θα χρησιμοποιούσε αμέσως τέτοια όπλα για να «ανατινάξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ».

Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο
Κίνα vs ΗΠΑ 16.03.26

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Στράτος Ιωακείμ
Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
Μπάσκετ 16.03.26

Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή
Δημοσιεύματα 16.03.26

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευθεί. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να την προσεγγίσουν και πως η Ουάσιγκτον διαπίστωσε ότι το Ιράν δεν ήταν εύκολος αντίπαλος.

Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
In Memoriam 16.03.26

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Λουκάς Καρνής
Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
Επιστημονική ημερίδα 16.03.26

Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 16.03.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
Ελλάδα 16.03.26

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν
Κόσμος 16.03.26

Με δημοσίευμά της η Διεθνής Αμνηστία ζητά λογοδοσία από πλευράς ΗΠΑ για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο της Μινάμπ του Ιράν, όπου μαθητές, μαθήτριες, γονείς και δάσκαλοι σκοτώθηκαν από αμερικανικό χτύπημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο
The Telegraph 16.03.26

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει για λίγο από το κτίριο που έπληξε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Η περιγραφή είναι από Ιρανό αξιωματούχο.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι
Μπάσκετ 16.03.26

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», δήλωσε το Βερολίνο, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας. Για τον Τραμπ όμως η άρνηση να πάνε στο Ορμούζ ισοδυναμεί με άρνηση συνδρομής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Κηφισιά: Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού
Κηφισιά 16.03.26

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

