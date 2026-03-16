Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή
Ανησυχία προκαλεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ η διαφαινόμενη προσπάθεια μερίδας της διορισμένης διοικούσας επιτροπής της Σχολής να «τορπιλιστεί» η συμφωνία για την ενσωμάτωσή στο ΕΚΠΑ
Ανησυχία έχουν προκαλέσει στην ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα της ΑΣΠΑΙΤΕ οι ενδείξεις ότι μερίδα της διορισμένης διοικούσας επιτροπής της Σχολής προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία για ενσωμάτωση στο ΕΚΠΑ.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι μια σχολή με ιστορία 70 ετών και ιδιαίτερη συνεισφορά στην προώθηση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Είναι ταυτόχρονα η μόνη Σχολή του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης που δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο, στοιχείο που σημαίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο όχι απλώς η ανάπτυξή της αλλά η ίδια της η επιβίωση.
Σε αυτό το πλαίσιο εδώ και ένα χρόνο έχει δρομολογηθεί η ενσωμάτωσή της στο ΕΚΠΑ, ύστερα από συζητήσεις ανάμεσα στη Σχολή, το υπουργείο και το Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα είχε συμφωνηθεί ότι:
- οι σπουδές θα παραμείνουν πενταετείς
- οι καθηγητές θα κριθούν μεταβατικά με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο
- θα υπάρχει δυνατότητα integrated master
- η ΑΣΠΑΙΤΕ θα διαθέτει πλειοψηφία στην επιτροπή ένταξης
- θα δημιουργηθεί αυτόνομο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανικών στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του ΕΚΠΑ
Παράλληλα, για το σχέδιο αυτό έχει ήδη υπάρξει θετική γνωμοδότηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Όμως, ενώ είχε ξεκινήσει η όλη διαδικασία και υπήρχε σχεδιασμός η Σχολή να λειτουργήσει με το νέο καθεστώς από τον Σεπτέμβριο του 2026, φαίνεται ότι μια μερίδα της διορισμένης διοικούσας επιτροπής προσπαθεί να υπονομεύσει τη διαδικασία.
Άνθρωποι με γνώση των τεκταινόμενων στη Σχολή υποστηρίζουν ότι ο λόγος βρίσκεται στο γεγονός ότι όταν αυτή ενσωματωθεί στο ΕΚΠΑμ τότε θα πάψει και ο λόγος ύπαρξης της διορισμένης διοικούσας επιτροπής, καθώς η σχολή θα αποκτήσει τα δικά της εκλεγμένα όργανα.
Ωστόσο, όπως υπογράμμισε και πρόσφατη επιστολή καθηγητών της ΑΣΠΑΙΤΕ, επιβάλλεται η ένταξη στο ΕΚΠΑ διοτι «αυτή αποτελεί την πλέον βιώσιμη επιλογή, καθότι με τον τρόπο αυτό θα ενταχθεί σε ένα κορυφαίο Πανεπιστήμιο της χώρας ανοίγοντας νέες προοπτικές για τους φοιτητές της, τους αποφοίτους και το ακαδημαϊκό προσωπικό της». Πράγμα που εκτός των άλλων σημαίνει ότι πλέον θα πρέπει και το υπουργείο Παιδείας να αναλάβει την ευθύνη του και να προχωρήσει στην υλοποίηση μιας συμφωνίας. Με κριτήριο το μέλλον και την ανάπτυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ.
- Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή
