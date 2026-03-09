Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ – Ένα ακόμα εμβληματικό κτήριο του Πανεπιστημίου
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας και αποτελεί έναν μοντέρνο ακαδημαϊκό χώρο εκπαίδευσης και έρευνας, σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης πανεπιστημιακής διδασκαλίας.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κ. Γεράσιμου Σιάσου, της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη και του Δημάρχου Αθηναίων καθηγητή Χάρη Δούκα, οι οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμούς. Τον Αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Περιστερίου και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Γρηγόριος.
Στην τελετή επίσης παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος καθηγητής Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος και καθηγήτρια Αθανασία Σμυρνιώτου, οι Αντιπρυτάνεις καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, καθηγήτρια Σοφία Παπαιωάννου, καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας και καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών καθηγητής Δημήτρης Θωμάκος και ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας καθηγητής Μάνος Σπυριδάκης, καθώς και πολλά μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού των Τμημάτων που θα χρησιμοποιούν το ανακαινισμένο πλέον κτήριο.
Πρόκειται για ένα ακόμα εμβληματικό κτήριο του Πανεπιστημίου το οποίο αγοράστηκε και παραδόθηκε μετά από την πλήρη ανακαίνιση και διαμόρφωση των χώρων του ώστε να φιλοξενήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και το προσωπικό του Πανεπιστημίου.
H αγορά του ακινήτου ήταν αναγκαία για τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς θα καλυφθούν πλήρως οι στεγαστικές ανάγκες των δυο Τμημάτων της Σχολής, του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τα οποία έως σήμερα δεν είχαν δική τους στέγη.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο αυτοτελές Πανεπιστημιακό κτήριο υψηλών κατασκευαστικών προδιαγραφών: έτος κατασκευής 2001, συνολικού εμβαδού 4.200 τ.μ., 8 όροφοι, ισόγειο, κοινόχρηστοι χώροι και 4 υπόγεια, parking με δυο ανελκυστήρες αυτοκινήτων, πληροί τους κανονισμούς ΕΑΚ και ΕΚΟΣ 2000, σε κεντρικό σημείο της Αθήνας και πολύ κοντά στα υπόλοιπα κτήρια της Σχολής.
Το κτήριο παραδόθηκε στο Πανεπιστήμιο μετά από πλήρη ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση όλων των χώρων του ως Πανεπιστημιακό κτήριο έτοιμο προς χρήση από φοιτητές και Καθηγητές. Διαμορφώθηκαν αίθουσες εκπαίδευσης και εργαστηρίων, γραφεία διοίκησης, γραμματείας, προσωπικού, χώροι συνεδριάσεων και υπόγεια parking.
Η αγορά του ακινήτου πραγματοποιήθηκε με πλήρη τήρηση όλων των προβλεπόμενων από τη κείμενη νομοθεσία διαδικασιών και κατόπιν όλων των απαιτούμενων δημοσιονομικών και νομικών εγκρίσεων και αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων: Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Τεχνικό Συμβούλιο και Συμβούλιο Διοίκησης ΕΚΠΑ, και με τη μέριμνα και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ΕΚΠΑ.
Δείτε φωτογραφίες πριν από την ανακαίνιση
