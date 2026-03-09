newspaper
09.03.2026 | 16:38
Στο κόκκινο η Αλίμου-Κατεχάκη λόγω τροχαίου – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ – Ένα ακόμα εμβληματικό κτήριο του Πανεπιστημίου
Ελλάδα 09 Μαρτίου 2026, 15:43

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ – Ένα ακόμα εμβληματικό κτήριο του Πανεπιστημίου

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κ. Γεράσιμου Σιάσου, της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη και του Δημάρχου Αθηναίων καθηγητή Χάρη Δούκα, οι οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμούς

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας και αποτελεί έναν μοντέρνο ακαδημαϊκό χώρο εκπαίδευσης και έρευνας, σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης πανεπιστημιακής διδασκαλίας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κ. Γεράσιμου Σιάσου, της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη και του Δημάρχου Αθηναίων καθηγητή Χάρη Δούκα, οι οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμούς. Τον Αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Περιστερίου και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Γρηγόριος.

Στην τελετή επίσης παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος καθηγητής Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος και καθηγήτρια Αθανασία Σμυρνιώτου, οι Αντιπρυτάνεις καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, καθηγήτρια Σοφία Παπαιωάννου, καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας και καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών καθηγητής Δημήτρης Θωμάκος και ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας καθηγητής Μάνος Σπυριδάκης, καθώς και πολλά μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού των Τμημάτων που θα χρησιμοποιούν το ανακαινισμένο πλέον κτήριο.

WhatsApp Image 2026 03 09 at 13.37.23 (1) WhatsApp Image 2026 03 09 at 13.37.23 (2)WhatsApp Image 2026 03 09 at 14.54.27 (1) WhatsApp Image 2026 03 09 at 14.54.27 WhatsApp Image 2026 03 09 at 14.54.28
WhatsApp Image 2026 03 09 at 14.54.28 (1) WhatsApp Image 2026 03 09 at 14.54.29 (1) WhatsApp Image 2026 03 09 at 14.54.29 (2)

Πρόκειται για ένα ακόμα εμβληματικό κτήριο του Πανεπιστημίου το οποίο αγοράστηκε και παραδόθηκε μετά από την πλήρη ανακαίνιση και διαμόρφωση των χώρων του ώστε να φιλοξενήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και το προσωπικό του Πανεπιστημίου.

H αγορά του ακινήτου ήταν αναγκαία για τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς θα καλυφθούν πλήρως οι στεγαστικές ανάγκες των δυο Τμημάτων της Σχολής, του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τα οποία έως σήμερα δεν είχαν δική τους στέγη.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο αυτοτελές Πανεπιστημιακό κτήριο υψηλών κατασκευαστικών προδιαγραφών: έτος κατασκευής 2001, συνολικού εμβαδού 4.200 τ.μ., 8 όροφοι, ισόγειο, κοινόχρηστοι χώροι και 4 υπόγεια, parking με δυο ανελκυστήρες αυτοκινήτων, πληροί τους κανονισμούς ΕΑΚ και ΕΚΟΣ 2000, σε κεντρικό σημείο της Αθήνας και πολύ κοντά στα υπόλοιπα κτήρια της Σχολής.

Το κτήριο παραδόθηκε στο Πανεπιστήμιο μετά από πλήρη ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση όλων των χώρων του ως Πανεπιστημιακό κτήριο έτοιμο προς χρήση από φοιτητές και Καθηγητές. Διαμορφώθηκαν αίθουσες εκπαίδευσης και εργαστηρίων, γραφεία διοίκησης, γραμματείας, προσωπικού, χώροι συνεδριάσεων και υπόγεια parking.

WhatsApp Image 2026 03 09 at 14.54.29 (6) WhatsApp Image 2026 03 09 at 14.54.29 (7) WhatsApp Image 2026 03 09 at 14.54.30 (1) WhatsApp Image 2026 03 09 at 14.54.30 IMG 2635

Η αγορά του ακινήτου πραγματοποιήθηκε με πλήρη τήρηση όλων των προβλεπόμενων από τη κείμενη νομοθεσία διαδικασιών και κατόπιν όλων των απαιτούμενων δημοσιονομικών και νομικών εγκρίσεων και αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων: Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Τεχνικό Συμβούλιο και Συμβούλιο Διοίκησης ΕΚΠΑ, και με τη μέριμνα και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ΕΚΠΑ.

c1ad4e6f 465c 4fde 9086 30cc8b3b7af7 3480826a 5bcd 49b9 8612 0364f75827a1 d7930c3e e998 457d 91e6 2ea237f91f12 3bc41728 3206 4c14 b95f 6f3574a9c8c3 4dacc910 af3f 4815 83d4 6b3e518e5469 39f728a3 f470 4cc3 869b a01b163422cb 627bf9b6 fe79 4960 8c7c 88da4a0ac802 8d7f9a3f b380 4da3 ab46 018b17209779 a4f37bf2 d66c 43d5 9c2b c70178e95560 f7f1c96c eddd 4ded 952e 77b6c3943071 420f4227 81f4 4ed4 9d6f c22f88fb5694 ed72a206 10e0 4226 8163 8776e24bb9b9 736bb563 7399 4d90 aa32 0dec14023adf 6e8fec2c b23c 436e 928d 7d03ef049b7d 498fb65a 4088 4bfd 8579 56465bc6d9c0 f7f1c96c eddd 4ded 952e 77b6c3943071 3a6e1ce8 56de 4292 bbcc 4c3a10c9f3c6 bbf4a5b5 9040 4c66 bdba 6deaab2e6963 736bb563 7399 4d90 aa32 0dec14023adf fafcf8e0 64be 4484 8022 819799ff5e36 bdbf2cba db52 40ef 9710 d6276ab4d371 50f2b54b 2973 4de4 8105 9ee7ccdf4e3c 85d93180 4dbf 49ee 9212 40c8231e1257 88fff112 06d1 4a6c a179 4022267e43c4 53c1b390 73d1 4f21 9172 f35ef5eb6ae9 4146e077 cb8f 4350 83e4 963be519db71 6adeb260 708d 4c81 9e11 424caf799e00 7cf944c6 1874 4aa5 9511 7953221465a7 fde8aad8 cbac 438b 82f1 d44f7ef9e16f f3960ca7 99c2 4046 a423 31f68b6fee18 2b464eff 2906 4ac8 ae3d 7bd25ff9d5e1 WhatsApp Image 2026 03 09 at 14.54.26

Δείτε φωτογραφίες πριν από την ανακαίνιση

aef50bc8 db10 447c 9e6c fa038f87660f f498db31 72fe 4540 9d19 6dbb5d812ffb 4d2cf69c 2257 4eed ac94 5568153d8c37 86a7e688 b596 48b4 87d3 3a6ad4f7daee f57ef0c9 52ce 4321 9d73 6d24900809fb a45d3341 17bc 4c4d ad3d 1ca8a7e7f14a d51e0533 3fef 435f 9544 3163dd6ae46d dde5a25d 1f66 4d93 8c24 c6a57ab50f44 a474d672 99bf 4f93 99fa a09a79b55533 351b267c 8955 4a4e b180 db13aa40d2f3

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Κόσμος
Νέος συναγερμός στο Ισραήλ για επίθεση του Ιράν

Νέος συναγερμός στο Ισραήλ για επίθεση του Ιράν

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying
Ελλάδα 09.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και συναδέλφων της, η εκπαιδευτικός φέρεται να βίωνε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη σχολική αίθουσα - Οι σοκαριστικές καταγγελίες αναφέρουν ότι μαθητές την παρενοχλούσαν συστηματικά

Σύνταξη
Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 09.03.26

Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εξελίξεις στην υπόθεση των χαμένων βίντεο από τη διαδρομή των μοιραίων τρένων στα Τέμπη, έπειτα από τις αποκαλύψεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων.

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 09.03.26

Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από επεισόδιο διαζευγμένοι γονείς ανήλικου παιδιού αλληλομηνύθηκαν με συνέπεια η γυναίκα να συλληφθεί ενώ με εντολή εισαγγελέα ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος μαζί με το παιδί

Σύνταξη
Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
Ψήφισμα ευρωκοινοβουλίου 09.03.26

Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η ειδική επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση - HOUS special committee, καταθέτει ψήφισμα για την προσιτή στέγη, βασισμένο σε εκτενή έρευνα. Αρνητικός πρωταγωνιστής η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 09.03.26

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία – «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
Όλα στο «κόκκινο» 09.03.26

Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία - «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Οι αγορές, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, κινούνται σαν το «τρενάκι του τρόμου» σε λούνα παρκ. Η παγκόσμια οικονομία ακροβατεί και τα χειρότερα… δεν τα έχουμε δει ακόμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying
Ελλάδα 09.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και συναδέλφων της, η εκπαιδευτικός φέρεται να βίωνε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη σχολική αίθουσα - Οι σοκαριστικές καταγγελίες αναφέρουν ότι μαθητές την παρενοχλούσαν συστηματικά

Σύνταξη
Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 09.03.26

Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εξελίξεις στην υπόθεση των χαμένων βίντεο από τη διαδρομή των μοιραίων τρένων στα Τέμπη, έπειτα από τις αποκαλύψεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων.

Σύνταξη
Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1

Η TUDOR συνεχίζει για 3η χρονιά τη συνεργασία της με την ομάδα Visa Cash App Racing Bulls, ενισχύοντας την παρουσία της στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη Formula 1, για τη σεζόν του 2026

Σύνταξη
Ποιος θα είναι ο νέος Βόλντεμορτ στο νέο «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
Αναπάντητα ερωτήματα 09.03.26

Ποιος θα είναι ο νέος Βόλντεμορτ στο νέο «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Η HBO δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» οπότε το διαδίκτυο έχει αρχίσει να μαντεύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»
Διπλωματία 09.03.26

Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»

Στην ανάρτηση ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε και ένα βίντεο με την επίσκεψη του στην αεροπορική βάση στην Πάφο μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
On Field 09.03.26

Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι σημαίνει μεγάλη πίεση και πρωταθλητισμός και θα τα δώσει όλα σε οκτώ «μάχες» για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων – Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 09.03.26

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από την Κροατία - Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες

Ανώτατο όριο (πλαφόν) στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε εφαρμογή από την Τρίτη (10/03) και για δύο εβδομάδες η Κροατία. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή καθοδηγεί το ράλι στις τιμές των καυσίμων και σε κλυδωνισμούς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»
Μπάσκετ 09.03.26

Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»

Σε συνέντευξη που έδωσε ο σταρ του NBA Νίκολα Γιόκιτς αποκάλυψε ότι του αρέσει να παρακολουθεί παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Euroleague, καθώς απολαμβάνει το μπάσκετ που παίζουν οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη

Την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη συνέντευξη τύπου για την φετινή 13η Πορεία Μνήμης, «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς».

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 09.03.26

Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από επεισόδιο διαζευγμένοι γονείς ανήλικου παιδιού αλληλομηνύθηκαν με συνέπεια η γυναίκα να συλληφθεί ενώ με εντολή εισαγγελέα ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος μαζί με το παιδί

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Το ονόματα που ξεχωρίζουν
Δεύτερο «κύμα» 09.03.26

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Το ονόματα που ξεχωρίζουν

Τη συμπλήρωση της Επιτροπής Συμπαρατάξης και Διεύρυνσης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο. Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη λίστα.

Σύνταξη
Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα
Όντως; 09.03.26

Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα

Στη δεκαετία του 1930, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ ζούσε με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Πολίν Φάιφερ, στην οδό Whitehead 907 στο νησί Κι Γουέστ της Φλόριντα, ακριβώς απέναντι από τον φάρο Κι Γουέστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κομισιόν: Η Ευρώπη έχει ενεργειακή επάρκεια – ‘Ολες οι χώρες διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου
Οικονομικές Ειδήσεις 09.03.26

Κομισιόν: Η Ευρώπη έχει ενεργειακή επάρκεια – ‘Ολες οι χώρες διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ είναι η Νορβηγία μέσω αγωγών και οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύνταξη
Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή
Η Φωνή της Ψυχής μας 09.03.26

Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή

Απόψε η βραδιά ανήκει στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το Θέατρο Παλλάς θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις
Euroleague 09.03.26

Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις

Ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα ταξιδέψει για τα ματς με την Παρί και την Μονακό. Αντίθετα ο Ολυμπιακός θα έχει κανονικά τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Μόντε Μόρις. Εκτός και ο Λαρεντζάκης.

Σύνταξη
«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών
Σημείο αναφοράς 09.03.26

«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών

Ένας χώρος βαθιάς ιστορικής σημασίας των Ψαρών αναμένεται να μετατραπεί σε ζωντανό τοπόσημο μνήμης, πολιτισμού και ιστορικής ανάδειξης για τις επόμενες γενιές.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους
Πολιτική, Επιχειρήσεις, Ακαδημία 09.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους

Τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» αποκαλύπτουν επαφές και αλληλογραφία του με γνωστούς ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς αξιωματούχους, προκαλώντας παραιτήσεις, έρευνες και έντονες αντιδράσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας
Διέξοδος μέσω Ευρώπης 09.03.26

Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας

Ο Παναθηναϊκός έπραξε το καθήκον του εναντίον του Λεβαδειακού, πιστοποίησε τη βελτίωση του και ετοιμάζεται για την ανατροπή των προγνωστικών απέναντι στη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

