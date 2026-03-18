Επιστολή κόλαφος του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ προς Διοικούσα και Γ. Χατζαράκη – «Να μας ενημερώσουν άμεσα»

Με επιστολή κόλαφο τα μέλη του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ δηλώνουν ότι πληροφορούνται από τον Τύπο πως η συμφωνημένη ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ επιχειρείται να μπλοκαριστεί!

Η παρέμβαση του Παιδαγωγικού Τμήματος έρχεται σε μια περίοδο όπου η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ, αν και είχε παρουσιαστεί ως σχεδόν ολοκληρωμένη διαδικασία, φαίνεται να εμπλέκεται σε νέο κύκλο καθυστερήσεων και αντιδράσεων με ευθύνη μελών της Διοικούσα τα οποία «τορπιλίζουν» την διαδικασία.

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως καθηγητές από το ίδιο τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ είχαν στείλει τον Φεβρουάριο επίσημη επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαρακη, τονίζοντας την άμεση ανάγκη ένταξης της Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι καθηγητές μάλιστα σε εκείνη την παρέμβαση τους στην Υπουργό, χαρακτήριζαν την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ ως την «μόνη βιώσιμη επιλογή για το μέλλον της Σχολής»

«Διαβάζουμε με έκπληξη δημοσιεύματα στον τύπο»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα περιγράφει μια κατάσταση που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Ενώ – όπως υπενθυμίζει – μόλις λίγους μήνες πριν η διοίκηση διαβεβαίωνε ότι η ένταξη στο ΕΚΠΑ έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απομένει η νομοθέτηση, σήμερα η εικόνα εμφανίζεται πλήρως αναστραμμένη.

«Χωρίς να έχει προηγηθεί άλλη επικοινωνία ή ενημέρωση, διαβάζουμε με έκπληξη δημοσιεύματα στον τύπο» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Με άλλα λόγια: η ακαδημαϊκή κοινότητα ενημερώνεται για το μέλλον της… από τα site.

Σαφείς αιχμές για τη στάση της Διοικούσας

Τα δημοσιεύματα, στα οποία γίνεται ρητή αναφορά, εμφανίζουν μέλη της ίδιας διοίκησης να επιχειρούν να μπλοκάρουν τη συμφωνία ένταξης στο ΕΚΠΑ – μια συμφωνία στην οποία είχαν συμμετάσχει και τα ίδια.

Το ερώτημα που αιωρείται είναι προφανές: τι άλλαξε;

«Πείτε μας τι ισχύει»

Μάλιστα, σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, το Παιδαγωγικό Τμήμα ζητά άμεσες απαντήσεις.

«Καλούμε τη διοίκηση να μας ενημερώσει άμεσα για την κατάσταση της ένταξης και την ισχύ των δημοσιευμάτων» αναφέρουν χαρακτηριστικά τα μέλη του Τμήματος.

Η απαίτηση αυτή δεν είναι τυπική – είναι ουσιαστική και αφορά το ίδιο το μέλλον της Σχολής.

«Αντίκειται στην ακαδημαϊκή δεοντολογία»

Η πιο βαριά φράση της επιστολής έρχεται στο σημείο που τίθεται ζήτημα θεσμικής λειτουργίας.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα ξεκαθαρίζει ότι η διαχείριση του θέματος δεν μπορεί να γίνεται ερήμην της ακαδημαϊκής κοινότητας.

«Η λήψη αποφάσεων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ακαδημαϊκής κοινότητας συνιστά πράξη που αντίκειται στην ακαδημαϊκή δεοντολογία» υπογραμμίζεται με σαφήνεια.

Η επιστολή έρχεται σε μια συγκυρία όπου τα δημοσιεύματα για την ΑΣΠΑΙΤΕ πληθαίνουν, μιλώντας για εμπλοκές που καθυστερούν την ένταξη στο ΕΚΠΑ.