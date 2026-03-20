Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Στον Κηφισό καταγράφονται καθυστερήσεις από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τα ΚΤΕΛ, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Προβλήματα σημειώνονται και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Πενταγώνου, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Αργές ταχύτητες καταγράφονται επίσης στην Αλίμου – Κατεχάκη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή, από τον Φλοίσβο έως τις Τζιτζιφιές.

Στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.