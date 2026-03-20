Γιορτή σήμερα 20 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Μάθε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 20 Μαρτίου.
- Ανδρουλάκης στο TikTok: Όχι στα επιδόματα-αντίδωρα απο την υπεραπόδοση των φόρων
- Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
- ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
- Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ
Αναρωτιέσαι ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 20 Μαρτίου; Το εορτολόγιο περιλαμβάνει γνωστά και λιγότερο συνηθισμένα ονόματα που τιμώνται με αφορμή τη μνήμη σημαντικών Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι:
- Κλώντια, Κλόντια, Κλαύδια, Κλό
- Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης
- Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία
Αν έχετε φίλους ή συγγενείς με κάποιο από τα παραπάνω ονόματα, μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε!
Αγία Κλαυδία η Μάρτυς
Η Αγία Κλαυδία συγκαταλέγεται στις μορφές των πρώτων χριστιανικών χρόνων που ξεχώρισαν για την πίστη και το θάρρος τους. Έζησε σε μια περίοδο κατά την οποία οι διωγμοί κατά των Χριστιανών ήταν έντονοι, και η ομολογία της πίστης της είχε μεγάλο προσωπικό κόστος.
Παρά τις πιέσεις και τα βασανιστήρια που υπέστη, η Αγία Κλαυδία δεν αρνήθηκε την πίστη της στον Χριστό. Η στάση της αυτή την οδήγησε στο μαρτύριο, γεγονός που την κατέταξε μεταξύ των Αγίων της Εκκλησίας.
Η μνήμη της τιμάται ως παράδειγμα ακλόνητης πίστης, υπομονής στις δοκιμασίες, και αφοσίωσης στις χριστιανικές αξίες.
Παρότι δεν υπάρχουν εκτενείς ιστορικές πληροφορίες για τη ζωή της, η παρουσία της στο εορτολόγιο υπογραμμίζει τη σημασία των πρώτων μαρτύρων στη διάδοση του Χριστιανισμού.
Άγιος Ροδιανός
Ο Άγιος Ροδιανός τιμάται επίσης σήμερα από την Εκκλησία. Υπήρξε μάρτυρας της χριστιανικής πίστης και συγκαταλέγεται στους Αγίους που παρέμειναν πιστοί παρά τις δυσκολίες και τους διωγμούς της εποχής.
- Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
- Με Πόρτο η Νότιγχαμ Φόρεστ στα προημιτελικά του Europa League – Τα ζευγάρια
- Conference League: Ήττα… πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)
- Στο νοσοκομείο ο Τσακ Νόρις
- Με Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά του Conference League η ΑΕΚ – Τα ζευγάρια
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 20.03.2026]
- Europa League: Στα προημιτελικά η Πόρτο (2-0) και η Αστον Βίλα (2-0)
