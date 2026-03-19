Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση

Την ανάγκη να δοθούν σαφείς απαντήσεις στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ, σε αυτή την κρίσιμη γεωοπολιτική συγκυρία, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξάγεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, με έναν εκτεταμένο πόλεμο να πλήττει την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι επιπτώσεις, προφανώς, στην παγκόσμια οικονομία είναι εξαιρετικά σοβαρές», τόνισε, κάνοντας τρεις παρατηρήσεις.

Η πρώτη, όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, έχει να κάνει με το γεγονός ότι «η κρίση αυτή ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης». «Αναφέρομαι στο άρθρο 42, παράγραφος 7», διευκρίνισε, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα, πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο όταν αυτή δέχθηκε επίθεση», ενώ «ακολούθησαν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

«Θα θέσω το ζήτημα της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ»

«Θα θέσω όμως ανοιχτά το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα ζητήσω έναν σαφή οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε αυτή την ουσιαστικά άτυπη ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 να τη μετατρέψουμε σε μία θεσμικά στέρεη επιλογή, την οποία θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεχθούν εκ νέου κάποια επίθεση», ανακοίνωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Η δεύτερη παρατήρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει να κάνει «με τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις αυτής της μεγάλης κρίσης», όπως είπε, τονίζοντας πως «η επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Κόλπου έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας σε επίπεδα που θα μπορούν να οδηγήσουν σε δραματικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Είναι απολύτως απαραίτητο αυτή τη στιγμή να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν εκατέρωθεν επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή».

«Ευρωπαϊκές απαντήσεις εάν παραταθεί η κρίση» στην ενέργεια λόγω πολέμου

«Από εκεί και πέρα όμως, ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, ειδικά των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην πληγεί και άλλο η ανταγωνιστικότητά τους. Η απάντηση σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι και εθνική αλλά και ευρωπαϊκή», επισήμανε, προσθέτοντας πως η Ελλάδα, «στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία».

Υπογράμμισε, ωστόσο, πως «θα χρειαστούμε και ευρωπαϊκές απαντήσεις, σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί και οδηγήσει σε παρατεταμένα αυξημένες τιμές και στο φυσικό αέριο αλλά και στα καύσιμα, και αυτό θα είναι αντικείμενο της συζήτησης την οποία θα κάνουμε σήμερα».

«Δεν θα ανεχθούμε επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015»

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «η κρίση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μία νέα προσφυγική κρίση».

«Εδώ το μήνυμα πρέπει να είναι απολύτως σαφές: η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της κρίσης του 2015. Δεν είμαστε στο σημείο αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα», ξεκαθάρισε, λέγοντας πως θεωρεί «επιβεβλημένο» να δοθεί από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «ένα σαφές μήνυμα, ότι η Ευρώπη θα προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος».