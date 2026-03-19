Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
AI 19 Μαρτίου 2026, 17:43

Δεκάδες χιλιάδες τραγούδια που δημιουργήθηκαν με ΑΙ μιμούνται καλλιτέχνες της Sony Music

Τα τραγούδια deepfake κατακλύζουν τις πλατφόρμες streaming και απειλούν τους μουσικούς, λέει η εταιρεία.

O γίγαντας της δισκογραφικής βιομηχανίας Sony Music ζήτησε από τις πλατφόρμες streaming να κατεβάσουν περισσότερα από 135.000 τραγούδια απατεώνων που υποδύονται τους καλλιτέχνες της, ένα φαινόμενο που όπως λέει η εταιρεία απειλεί τα έσοδα των μουσικών.

Τα deepfake που εντόπισε η Sony –τραγούδια που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη- εμφανίζονται να προέρχονται από καλλιτέχνες όπως η Beyoncé, ο Bad Bunny, η Μάιλι Σάιρους και οι Queen, αναφέρει το BBC.

Η εταιρεία πιστεύει μάλιστα πως τα 135.000 τραγούδια που έχει εντοπίσει μέχρι σήμερα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Η κυκλοφορία αυτού του υλικού προκαλεί «άμεση εμπορική ζημία στους νόμιμους καλλιτέχνες ηχογραφήσεων». ανέφερε η Sony.

Επισήμανε μάλιστα ότι οι απατεώνες συχνά βάζουν στο στόχαστρο καλλιτέχνες την περίοδο κυκλοφορίας νέων άλμπουμ ή νέων περιοδειών, εκμεταλλευόμενοι το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού.

«Στις χειρότερες περιπτώσεις, [τα deepfakes] μπορεί να βλάψουν μια καμπάνια προώθησης ή να αμαυρώσουν τη φήμη ενός καλλιτέχνη» δήλωσε ο Ντένις Κούκερ, πρόεδρος του παγκόσμιου ψηφιακού τμήματος της Sony.

Ο Κούκερ ζήτησε από τις πλατφόρμες streaming να εφαρμόσουν εργαλεία που ανιχνεύουν αυτόματα τη μουσική που δημιουργείται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως είπε, γαλλική εταιρεία streaming Deezer χρησιμοποιεί ήδη τέτοια εργαλεία και εκτιμά ότι το 34% των τραγουδιών που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα της είναι προϊόν ΑΙ.

«Είναι τέλειο; Είμαι βέβαιος πως όχι, αλλά είναι ανοιχτό και διαφανές και επιτρέπει στους ανθρώπους να κατανοούν τι συμβαίνει» δήλωσε.

«Χωρίς σωστή ταυτοποίηση, οι θαυμαστές δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ γνήσιας ανθρώπινης δημιουργικότητας και μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από ΑΙ, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει σύγχυση, να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και να επηρεάσει την εμπειρία των χρηστών».

Σε μια άλλη εξέλιξη, το Reuters αναφέρει ότι η δισκογραφική εταιρεία BMG υπέβαλε αγωγή κατά της Anthropic υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία ΑΙ εκπαίδευσε τα μοντέλα της με στίχους τραγουδιών που καλύπτονται από copyright.

Αγωγή κατά της Anthropic, η οποία εκκρεμεί στα αμερικανικά δικαστήρια από το 2023, έχουν υποβάλλει επίσης η Universal και άλλες δισκογραφικές εταιρείες.

Hunter Alpha 18.03.26

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

AI 17.03.26

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Burnout AI 14.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Τεχνολογία 13.03.26

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

AI Proficiency Assessment 13.03.26

Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο - Πώς αξιολογεί την επάρκεια το νέο εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq

Conference League 19.03.26

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρακόφ – Φιορεντίνα για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Κόσμος 19.03.26

Ο Mohammadi, παλαιστής σε εθνικό επίπεδο που είχε αγωνιστεί διεθνώς, αρνήθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο και δήλωσε ότι η ομολογία του είχε αποσπαστεί υπό βασανιστήρια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του.

Europa League 19.03.26

LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Conference League 19.03.26

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Europa League 19.03.26

LIVE: Λιόν – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – Θέλτα για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Ποδόσφαιρο 19.03.26

LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Τσέλιε για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Ποδόσφαιρο 19.03.26

Ο Λανουά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου προτίμησε διεθνείς και έμπειρους διαιτητές να σφυρίξουν τους αγώνες επειδή αυτοί που προώθησε ο ίδιος δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη

Κόσμος 19.03.26

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση υψηλού ρίσκου, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εντάσεις να απειλούν να προκαλέσουν κρίση μεγαλύτερη από εκείνη του 2008.

Επίσκεψη στο νησί 19.03.26

Ο εξαιρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός μόλις πέρασε την πόρτα της Ελλάδας, στη Λέσβο. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε έξι προτάσεις απέναντι στην «κρατική ολιγωρία».

Πολιτική 19.03.26

Η ομιλία που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη περιλάμβανε μια σειρά από αλήθειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας και πόσο επιζήμια μπορεί να γίνει η σημερινή επιλογή της κυβέρνησης να θωρείται η χώρα δεδομένη. Κριτική και για σειρά σκανδάλων με πρώτο και καλύτερο τις υποκλοπές. «Η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας».

Μπάσκετ 19.03.26

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα και αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει από τους οπαδούς των «πράσινων».

Αδιέξοδο 19.03.26

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη χορήγηση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Παρόλο που το πακέτο είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο, η Ουγγαρία έβαλε «φρένο», συνδέοντας το με την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού «Druzhba».

NEETs 19.03.26

Στην Ελλάδα οι νέοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι εκτός εργασίας και σπουδών, από ό,τι οι συνομήλικοί τους στην ΕΕ. Αποκαλυπτική έκθεση της Εurobank.

Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

On Field 19.03.26

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Η ανάρτηση 19.03.26

Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης αναπαράγει την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ και ζητά απαντήσεις.

Κόσμος 19.03.26

«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

«Για πλάκα» 19.03.26

Ο Λεν Ντέιτον έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαβάζει βιβλία, σέρβιρε καφέ στην Αγκάθα Κρίστι ως αεροσυνοδός και έγραψε ένα από τα πιο επιτυχημένα του μυθιστορήματα «για πλάκα».

