Δεκάδες χιλιάδες τραγούδια που δημιουργήθηκαν με ΑΙ μιμούνται καλλιτέχνες της Sony Music

O γίγαντας της δισκογραφικής βιομηχανίας Sony Music ζήτησε από τις πλατφόρμες streaming να κατεβάσουν περισσότερα από 135.000 τραγούδια απατεώνων που υποδύονται τους καλλιτέχνες της, ένα φαινόμενο που όπως λέει η εταιρεία απειλεί τα έσοδα των μουσικών.

Τα deepfake που εντόπισε η Sony –τραγούδια που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη- εμφανίζονται να προέρχονται από καλλιτέχνες όπως η Beyoncé, ο Bad Bunny, η Μάιλι Σάιρους και οι Queen, αναφέρει το BBC.

Η εταιρεία πιστεύει μάλιστα πως τα 135.000 τραγούδια που έχει εντοπίσει μέχρι σήμερα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Η κυκλοφορία αυτού του υλικού προκαλεί «άμεση εμπορική ζημία στους νόμιμους καλλιτέχνες ηχογραφήσεων». ανέφερε η Sony.

Επισήμανε μάλιστα ότι οι απατεώνες συχνά βάζουν στο στόχαστρο καλλιτέχνες την περίοδο κυκλοφορίας νέων άλμπουμ ή νέων περιοδειών, εκμεταλλευόμενοι το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού.

«Στις χειρότερες περιπτώσεις, [τα deepfakes] μπορεί να βλάψουν μια καμπάνια προώθησης ή να αμαυρώσουν τη φήμη ενός καλλιτέχνη» δήλωσε ο Ντένις Κούκερ, πρόεδρος του παγκόσμιου ψηφιακού τμήματος της Sony.

Ο Κούκερ ζήτησε από τις πλατφόρμες streaming να εφαρμόσουν εργαλεία που ανιχνεύουν αυτόματα τη μουσική που δημιουργείται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως είπε, γαλλική εταιρεία streaming Deezer χρησιμοποιεί ήδη τέτοια εργαλεία και εκτιμά ότι το 34% των τραγουδιών που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα της είναι προϊόν ΑΙ.

«Είναι τέλειο; Είμαι βέβαιος πως όχι, αλλά είναι ανοιχτό και διαφανές και επιτρέπει στους ανθρώπους να κατανοούν τι συμβαίνει» δήλωσε.

«Χωρίς σωστή ταυτοποίηση, οι θαυμαστές δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ γνήσιας ανθρώπινης δημιουργικότητας και μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από ΑΙ, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει σύγχυση, να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και να επηρεάσει την εμπειρία των χρηστών».

Σε μια άλλη εξέλιξη, το Reuters αναφέρει ότι η δισκογραφική εταιρεία BMG υπέβαλε αγωγή κατά της Anthropic υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία ΑΙ εκπαίδευσε τα μοντέλα της με στίχους τραγουδιών που καλύπτονται από copyright.

Αγωγή κατά της Anthropic, η οποία εκκρεμεί στα αμερικανικά δικαστήρια από το 2023, έχουν υποβάλλει επίσης η Universal και άλλες δισκογραφικές εταιρείες.