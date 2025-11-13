Δικαστικό χαστούκι στην OpenAI για τα τραγούδια που εκπαίδευσαν το ChatGPT

Ένοχη για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας βρέθηκε στη Γερμανία, η OpenAI, έπειτα από καταγγελία μουσικών ότι το ChatGPT αναπαράγει τους στίχους τους. Η υπόθεση, σχολιάζουν νομικοί, ίσως αποτελέσει νομικό προηγούμενο για την εκδίκαση ανάλογων αγωγών στο μέλλον.

Περιφερειακό δικαστήριο του Μονάχου διαπίστωσε ότι η εταιρεία εκπαίδευσε την ΑΙ με τουλάχιστον εννέα γερμανικά τραγούδια, ανάμεσά τους οι επιτυχίες «Maenner» και «Bochum» του δημοφιλούς τραγουδιστή Χέρμπερτ Γκρόνεμαγιερ.

Η OpenAI καλείται τώρα να καταβάλει αποζημιώσεις των οποίων το ύψος δεν διευκρινίστηκε. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει έφεση.

Την προσφυγή κατά της OpenAI είχε καταθέσει η γερμανική ένωση μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων, GEMA, της οποίας τα μέλη είναι συνθέτες, στιχουργοί και δισκογραφικές εταιρείες. Ανάλογες προσφυγές έχουν υποβληθεί και σε άλλες χώρες για άλλες εταιρείες ΑΙ, όπως η αγωγή της Universal Music κατά της Anthropic το 2023.

H OpenAI υποστήριξε στο δικαστήριο ότι τα μοντέλα της δεν αποθηκεύουν τα τραγούδια ή άλλα δεδομένα εκπαίδευσης.

Η εταιρεία ισχυρίστηκε επίσης ότι τα μοντέλα της μπορούν να αναπαράγουν ξένους στίχους μόνο εάν το ζητήσει ο χρήστης, κάτι που σημαίνει ότι τη νομική ευθύνη τη φέρει ο ίδιος.

Παρόλα αυτά, το δικαστήριο έκρινε ότι τόσο η απομνημόνευση όσο και η αναπαραγωγή έργων πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστούν παραβίαση του copyright.

Δημιουργοί εναντίον Big Tech

Ειδικοί σχολίασαν ότι η δικαστική απόφαση μπορεί να επηρεάσει και άλλες ανάλογες υποθέσεις στην Ευρώπη.

«Το Διαδίκτυο δεν είναι κατάστημα σελφ-σέρβις και τα επιτεύγματα της ανθρώπινης δημιουργικότητας δεν είναι δωρεάν πρότυπα» σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της GEMA Τομπίας Χολτζμούλερ. «Σήμερα δημιουργήσαμε προηγούμενο που προστατεύει και διευκρινίζει τα δικαιώματα των δημιουργών» είπε.

Νωρίτερα φέτος, οι δισκογραφικές εταιρείες του Μπόλιγουντ ζήτησαν από δικαστήριο του Νέου Δελχί να τις συμπεριλάβει σε αγωγή που είχαν καταθέσει εκδότες κατά την OpenAI για τη χρήση υλικού που καλύπτεται από copyright στην εκπαίδευση της ΑΙ.

Σε μια άλλη εξέλιξη, οι Financial Times ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι η Universal Music και η Warner Music, δύο από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες του κόσμου, βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας τους από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες συζητούν ένα σύστημα αποζημιώσεων παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζεται σήμερα για τις υπηρεσίες streaming, όπου η αναπαραγωγή κάθε τραγουδιού οδηγεί αυτόματα στην αντίστοιχη μικροπληρωμή.

Προκειμένου να υπολογίζονται οι πληρωμές, οι δισκογραφικές ζητούν από τις εταιρείες ΑΙ να αναπτύξουν τεχνολογία απόδοσης, παρόμοια με το σύστημα ID του YouTube, η οποία θα αναγνωρίζουν πότε χρησιμοποιείται η μουσική τους.