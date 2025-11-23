science
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
AI 23 Νοεμβρίου 2025 | 23:03

Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Spotlight

Αυτός είναι σίγουρα ο μήνας των μεγάλων συμφωνιών. Το Bloomberg  αποκάλυψε ότι η Klay έγινε η πρώτη νεοφυής επιχείρηση GenAI μουσικής που προχώρησε σε συμφωνία με τρεις από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες (Universal Music Group, Sony Music και Warner Music).

Η τεχνολογία εξελίσσεται από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτήν και από τους ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν

Μια υπηρεσία με «χαρακτηριστικά streaming όπως το Spotify, ενισχυμένη με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, που θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια σε διαφορετικά στυλ».

Τα σχέδια

Η εταιρεία ανακοίνωσε τις συμφωνίες δηλώνοντας ότι καθορίζουν τους όρους για την ανάπτυξη μουσικών εμπειριών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των καλλιτεχνών, των τραγουδοποιών και των κατόχων των δικαιωμάτων.

«Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε και να αναδεικνύουμε τη δημιουργικότητα των καλλιτεχνών και των τραγουδοποιών, προστατεύοντας παράλληλα σθεναρά τα δικαιώματα και τα έργα τους», δήλωσε η Carletta Higginson, εκτελεστική αντιπρόεδρος και διευθύντρια ψηφιακών μέσων της Warner Music Group.

Ο πρόεδρος της Sony Music Entertainment, Dennis Kooker, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την KLAY Vision για τη δημιουργία νέων προϊόντων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Αν και αυτό είναι μόνο η αρχή, θέλουμε να συνεργαστούμε με εταιρείες που κατανοούν ότι απαιτούνται οι κατάλληλες άδειες από τους κατόχους των δικαιωμάτων για τη δημιουργία μουσικών εμπειριών τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς».

Εμπλοκή σε δικαστικές διαμάχες

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία η Klay έχει εξασφαλίσει άδειες για χιλιάδες επιτυχημένα τραγούδια ώστε να μπορέσει να εκπαιδεύσει το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της.

Η νεοφυής εταιρεία διευθύνεται από τον μουσικό παραγωγό Ary Attie και απασχολεί πρώην στελέχη της Sony Music και του DeepMind της Google, ενός εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης.

Η μουσική βιομηχανία έχει εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, κατηγορώντας τις για παράνομη χρήση των τραγουδιών τους. Οι δισκογραφικές εταιρείες μήνυσαν τις Suno Inc. και Udio για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ισχυριζόμενες ότι χρησιμοποίησαν παράνομα τη μουσική τους για να εκπαιδεύσουν τα συστήματά τους ώστε να παράγουν έργα που ακούγονται παρόμοια.

Απέναντι σε Spotify και YouTube

Οι μουσικές εταιρείες γνωρίζουν ότι οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή νέων τραγουδιών και προσπαθούν να υιοθετήσουν την τεχνολογία, ενώ παράλληλα προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία αποτελούν τα πιο πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία.

Οι μεγαλύτερες υπηρεσίες στον τομέα της μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Spotify και YouTube, εργάζονται επίσης πάνω σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Stream science
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε
AI 21.11.25

Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανθρώπινες ικανότητες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
Μεγάλη Βρετανία 21.11.25

Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη

Απογοητευμένοι και παραπλανημένοι νιώθουν τουρίστες από όλο τον κόσμο εξαιτίας μιας διαφήμισης που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για... χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ

Σύνταξη
Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI – Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες
Έκθεση WEF 21.11.25

Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI - Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες

Πώς βλέπουν οι εργοδότες το μέλλον της αγοράς εργασίας στο περιβάλλον της AI, σύμφωνα με την έκθεση Future of Jobs Report 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης
«Όταν» 19.11.25

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

H τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται ως μαγική λύση σε όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας, όμως δεν υπάρχει εύκολος τρόπος ώστε να μπει στην καθημερινότητά μας δημιουργώντας κέρδος στις εταιρείες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 19.11.25

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις για τη διευκόλυνση των εταιρειών ΑΙ, Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάνουν λόγο για πλήγμα στα ψηφιακά δικαιώματα.

Σύνταξη
Τζεφ Μπέζος: Ο ιδρυτής της Amazon στρέφει την προσοχή του στην AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 18.11.25

Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα

Με κεφάλαιο ύψους περίπου 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η νεοφυής εταιρεία του Τζεφ Μπεζος φιλοδοξεί να εστιάσει σε εφαρμογές AI

Γιώργος Πολύζος
Το αφεντικό της Google προειδοποιεί ότι καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI
Ηχηρή προειδοποίηση 18.11.25

Καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI προειδοποιεί το αφεντικό της Google

Ο Σούνταρ Πιτσάι, επιικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση στην αγορά της AI - Η προειδοποίησή του έρχεται μετά από αντίστοιχα σχόλια του Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;
Ευρώπη 17.11.25

Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καναδικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνει τους εργαζομένους τους. Ποιες χώρες πρωτοστατούν στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
