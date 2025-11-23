Αυτός είναι σίγουρα ο μήνας των μεγάλων συμφωνιών. Το Bloomberg αποκάλυψε ότι η Klay έγινε η πρώτη νεοφυής επιχείρηση GenAI μουσικής που προχώρησε σε συμφωνία με τρεις από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες (Universal Music Group, Sony Music και Warner Music).

Η τεχνολογία εξελίσσεται από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτήν και από τους ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν

Μια υπηρεσία με «χαρακτηριστικά streaming όπως το Spotify, ενισχυμένη με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, που θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια σε διαφορετικά στυλ».

Τα σχέδια

Η εταιρεία ανακοίνωσε τις συμφωνίες δηλώνοντας ότι καθορίζουν τους όρους για την ανάπτυξη μουσικών εμπειριών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των καλλιτεχνών, των τραγουδοποιών και των κατόχων των δικαιωμάτων.

«Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε και να αναδεικνύουμε τη δημιουργικότητα των καλλιτεχνών και των τραγουδοποιών, προστατεύοντας παράλληλα σθεναρά τα δικαιώματα και τα έργα τους», δήλωσε η Carletta Higginson, εκτελεστική αντιπρόεδρος και διευθύντρια ψηφιακών μέσων της Warner Music Group.

Ο πρόεδρος της Sony Music Entertainment, Dennis Kooker, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την KLAY Vision για τη δημιουργία νέων προϊόντων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Αν και αυτό είναι μόνο η αρχή, θέλουμε να συνεργαστούμε με εταιρείες που κατανοούν ότι απαιτούνται οι κατάλληλες άδειες από τους κατόχους των δικαιωμάτων για τη δημιουργία μουσικών εμπειριών τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς».

Εμπλοκή σε δικαστικές διαμάχες

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία η Klay έχει εξασφαλίσει άδειες για χιλιάδες επιτυχημένα τραγούδια ώστε να μπορέσει να εκπαιδεύσει το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της.

Η νεοφυής εταιρεία διευθύνεται από τον μουσικό παραγωγό Ary Attie και απασχολεί πρώην στελέχη της Sony Music και του DeepMind της Google, ενός εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης.

Η μουσική βιομηχανία έχει εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, κατηγορώντας τις για παράνομη χρήση των τραγουδιών τους. Οι δισκογραφικές εταιρείες μήνυσαν τις Suno Inc. και Udio για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ισχυριζόμενες ότι χρησιμοποίησαν παράνομα τη μουσική τους για να εκπαιδεύσουν τα συστήματά τους ώστε να παράγουν έργα που ακούγονται παρόμοια.

Απέναντι σε Spotify και YouTube

Οι μουσικές εταιρείες γνωρίζουν ότι οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή νέων τραγουδιών και προσπαθούν να υιοθετήσουν την τεχνολογία, ενώ παράλληλα προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία αποτελούν τα πιο πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία.

Οι μεγαλύτερες υπηρεσίες στον τομέα της μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Spotify και YouTube, εργάζονται επίσης πάνω σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.