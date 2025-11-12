science
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
12.11.2025 | 16:44
Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Έρευνα: Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI – Απαισιόδοξοι οι ακροατές
AI 12 Νοεμβρίου 2025 | 14:32

Έρευνα: Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI – Απαισιόδοξοι οι ακροατές

Οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα της Ipsos έκριναν ότι η AI θα οδηγήσει σε κατώτερης ποιότητας, πιο κοινότοπα τραγούδια - Δύο στους τρεις ανησυχούν για τη δημιουργικότητα στη μουσική παραγωγή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

Spotlight

Ανησυχητικά είναι τα νέα για τη μουσική βιομηχανία, καθώς όπως έδειξε η πρόσφατη έρευνα της Ipsos για λογαριασμό της πλατφόρμας streaming (ροής δεδομένων) Deezer, είναι σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ ενός μουσικού κομματιού που έχει δημιουργηθεί κατά 100% μέσω AI και του αντίστοιχου που έχει γράψει άνθρωπος.

Τα μουσικά κομμάτια που είναι προϊόν AI αντιστοιχούν σε πολύ μικρό μέρος των ακροάσεων, λέει η Deezer

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα απέτυχαν να διακρίνουν τη διαφορά, ενώ πάνω από τους μισούς ακροατές εξέφρασαν φόβους ότι η διάδοση της AI στη μουσική παραγωγή θα οδηγήσει σε απώλεια δημιουργικότητας και κοινότυπα τραγούδια.

Στους 9.000 ανθρώπους που ρωτήθηκαν, «το 97% δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει ένα μουσικό κομμάτι που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη από κάποιο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους σε τεστ που έγινε στα τυφλά και περιελάμβανε δύο μουσικά κομμάτια AI και ένα πραγματικό», αποκάλυψε η γαλλική πλατφόρμα στρίμινγκ.

Η έρευνα

Η έρευνα της Ipsos διεξήχθη διαδικτυακά από τις 6 ως τις 10 Οκτωβρίου σε οκτώ χώρες: ΗΠΑ, Καναδάς, Βραζιλία, Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία και Ιαπωνία. Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες έκριναν επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τους καθοδηγήσει για να ανακαλύψουν νέα τραγούδια, αλλά εμφανίστηκαν πιο απαισιόδοξοι για τις συνέπειες της δημιουργίας μουσικής με εργαλεία AI.

Tο 51% από αυτούς έκρινε ότι η ΤΝ θα οδηγήσει στην εμφάνιση «κατώτερης ποιότητας, πιο κοινότοπων» τραγουδιών και σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εγκυμονεί κινδύνους να προκληθεί «απώλεια της δημιουργικότητας στη μουσική παραγωγή».

Τα αποτελέσματα αυτά «δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο κόσμος νοιάζεται για τη μουσική και ότι θέλει να ξέρει αν ακούει ένα κομμάτι που δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο ή από τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε σε ανακοίνωση ο γενικός διευθυντής της Deezer Αλέξις Λαντερνιέ.

Πολλή μουσική με AI, λίγες ακροάσεις

Η γαλλική επιχείρηση είναι μέχρι σήμερα η μοναδική πλατφόρμα μουσικής που επισημαίνει συστηματικά τους τίτλους που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη, με επισήμανση που τίθεται υπόψη των χρηστών.

Τον Ιανουάριο, η πλατφόρμα είχε ανακοινώσει ότι ένας τίτλος στους δέκα που παραδίδονταν στον ιστότοπό της σε μία μέρα ήταν στην πραγματικότητα αποκλειστικά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δέκα μήνες αργότερα, το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε στο «34% του συνόλου των τίτλων», δηλαδή σε σχεδόν 40.000 την ημέρα, επισήμανε η εταιρεία.

Ωστόσο παρά την αυξανόμενη αυτή συρροή, τα μουσικά κομμάτια που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης αντιστοιχούν – τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο – σε πολύ μικρό μέρος των ακροάσεων.

Η ξαφνική δημοτικότητα που απέκτησε τον Ιούνιο ένα συγκρότημα AI στην πλατφόρμα Spotify, το The Velvet Sundown, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, καθώς το δημοφιλέστερο τραγούδι του ξεπερνούσε τα τρία εκατομμύρια ακροάσεις.

Η κορυφαία στον τομέα σουηδική πλατφόρμα, στην οποία είχαν προσάψει επανειλημμένως έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο μέτρα για να ενθαρρύνει καλλιτέχνες και εκδότες μουσικής να δείχνουν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση εργαλείων AI.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;
AI 12.11.25

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;

Μία νέα μελέτη κατάφερε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει νέους ιούς που έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν βακτήρια, προκαλώντας ανησυχία αλλά και έκπληξη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος
Πρόβλημα η γραφειοκρατία 11.11.25

Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών και επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;
AI 05.11.25

Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται ιδιαίτερη βοηθητική από τους μαθητές και τους φοιτητές, αλλά τα πανεπιστήμια και τα σχολεία έχουν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 12.11.25

Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που φέρονται να περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία.

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου
Ελλάδα 12.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου

Ο ρασοφόρος αποκαλύπτεται πως δεν ήταν ούτε πατέρας της εκκλησίας, ούτε παλαιοημερολογίτης - Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, το 2001 χειροτονήθηκε διάκονος και σε ένα χρόνο, το 2002 καθαιρέθηκε

Σύνταξη
«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ

Από τις χαλαρές νύχτες της Ιμπίθα στην αυστηρή τάξη της Βαλδεμπέμπας – Πώς ο Αλόνσο προσπαθεί να ξαναγράψει τους κανόνες στη «βασίλισσα», προκαλώντας αντιδράσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά
Μίζες στην ενέργεια 12.11.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά

Βαθαίνει η κρίση για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρωθυπουργό Σβιριντένκο επιστολές παραίτησης δύο υπουργών και έστειλε μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν.

Σύνταξη
Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους
Ελλάδα 12.11.25

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών υπογραμμίζει πως δεν αρνήθηκε ποτέ τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, απαντώντας στις αιτιάσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»
Κατεβάζουν ρολά 12.11.25

Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»

«Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80
Τι εποχή 12.11.25

Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του Χόλιγουντ, που φημίζεται για τα γκρίζα του μαλλιά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της καριέρας του, το κούρεμα του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν πολύ διαφορετικό.

Σύνταξη
Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά: Ο Χαρίτσης ζητεί να εκφραστούν τα μέλη για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά: Ο Χαρίτσης ζητεί να εκφραστούν τα μέλη για τις συνεργασίες

Ο Αλέξης Χαρίτσης αμφισβητεί ότι η απόφαση απόρριψης της εισήγησής του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς για δημοψήφισμα μεταξύ των μελών για τις συνεργασίες εκφράζει και την πλειοψηφία των οργανωμένων μελών του κόμματος

Σύνταξη
Νέος σεισμός τώρα στην Κύπρο
Κόσμος 12.11.25

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο

Το επίκεντρο του νέου σεισμού στην Κύπρο, εντοπίζεται κοντά στην Πάφο. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

Σύνταξη
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί τη βία κατά των γυναικών: Σοκαριστικά στοιχεία από νέα έκθεση του ΟΗΕ
UN Spotlight 12.11.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί τη βία κατά των γυναικών: Σοκαριστικά στοιχεία από νέα έκθεση του ΟΗΕ

Η κλιματική κρίση αυξάνει τη βία κατά των γυναικών. Νέα έκθεση του ΟΗΕ αποκαλύπτει ότι κάθε 1°C ανόδου συνδέεται με έκρηξη ενδοοικογενειακής κακοποίησης και γυναικοκτονιών

Σύνταξη
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;
Συνταξιοδοτικό 12.11.25

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται πλέον σε περίπου 255.000 άτομα και αποτελούν σχεδόν το 1/10 του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων. Πού εργάζονται και ποιο ειναι το προφίλ τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia
Αυτοκίνητο 12.11.25

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia

Πώς μια μικρή συγκριτικά εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών βρέθηκε για ένα μήνα να αποτελεί επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πηγή ανησυχίας για την αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσσα Κοντογιάννη
Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024
Για το 2024 12.11.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα όσον αφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης - Ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία

Σημαντικές αυξήσεις (15,5% - 10,2%) καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με τη Eurostat - Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από ό,τι στο Λουξεμβούργο

Σύνταξη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος
Ο άλλος Τζον-Τζον 12.11.25

Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος

Ο θρύλος του Κάμελοτ των Κένεντι συνεχίζει να είναι κομμάτι της πολιτικής ιστορίας των ΗΠΑ με τον Τζακ Σλόσμπεργκ, τον μόνο άνδρα εγγονό του Τζον Φ. Κένεντι να διεκδικεί θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»
Διεθνής Οικονομία 12.11.25

Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»

Δεν είναι λίγοι οι νέοι που στρέφουν το βλέμμα τους στην φροντίδα παιδιών πλούσιων οικογενειών και βλέπουν τα εισοδήματά τους να εκτινάζονται και τις ανέσεις να αποκτούν άλλο νόημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι

Το πλήρες ιατρικό ιστορικό των Φακούντο Πελίστρι και Κάρολ Σφιντέρσκι έστειλε ο Παναθηναϊκός στις ομοσπονδίες των χωρών τους, ώστε να γίνει στους δύο προσφάτως τραυματίες παίκτες του, η καλύτερη δυνατή διαχείριση στους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Σύνταξη
Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr
Πολιτική 12.11.25

Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr

Ο εκπρόσωπος της Cognitera, έκανε λόγο για δύο εσφαλμένες κινήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βοηθούντος του συστήματος που είχε κενά, συνέβαλλε στο να δημιουργηθεί το τεράστιο μπάχαλο με τις επιδοτήσεις. Τα καρφιά στη Neuropublic.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο