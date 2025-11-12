Ανησυχητικά είναι τα νέα για τη μουσική βιομηχανία, καθώς όπως έδειξε η πρόσφατη έρευνα της Ipsos για λογαριασμό της πλατφόρμας streaming (ροής δεδομένων) Deezer, είναι σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ ενός μουσικού κομματιού που έχει δημιουργηθεί κατά 100% μέσω AI και του αντίστοιχου που έχει γράψει άνθρωπος.

Τα μουσικά κομμάτια που είναι προϊόν AI αντιστοιχούν σε πολύ μικρό μέρος των ακροάσεων, λέει η Deezer

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα απέτυχαν να διακρίνουν τη διαφορά, ενώ πάνω από τους μισούς ακροατές εξέφρασαν φόβους ότι η διάδοση της AI στη μουσική παραγωγή θα οδηγήσει σε απώλεια δημιουργικότητας και κοινότυπα τραγούδια.

Στους 9.000 ανθρώπους που ρωτήθηκαν, «το 97% δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει ένα μουσικό κομμάτι που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη από κάποιο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους σε τεστ που έγινε στα τυφλά και περιελάμβανε δύο μουσικά κομμάτια AI και ένα πραγματικό», αποκάλυψε η γαλλική πλατφόρμα στρίμινγκ.

Η έρευνα

Η έρευνα της Ipsos διεξήχθη διαδικτυακά από τις 6 ως τις 10 Οκτωβρίου σε οκτώ χώρες: ΗΠΑ, Καναδάς, Βραζιλία, Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία και Ιαπωνία. Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες έκριναν επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τους καθοδηγήσει για να ανακαλύψουν νέα τραγούδια, αλλά εμφανίστηκαν πιο απαισιόδοξοι για τις συνέπειες της δημιουργίας μουσικής με εργαλεία AI.

Tο 51% από αυτούς έκρινε ότι η ΤΝ θα οδηγήσει στην εμφάνιση «κατώτερης ποιότητας, πιο κοινότοπων» τραγουδιών και σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εγκυμονεί κινδύνους να προκληθεί «απώλεια της δημιουργικότητας στη μουσική παραγωγή».

Τα αποτελέσματα αυτά «δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο κόσμος νοιάζεται για τη μουσική και ότι θέλει να ξέρει αν ακούει ένα κομμάτι που δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο ή από τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε σε ανακοίνωση ο γενικός διευθυντής της Deezer Αλέξις Λαντερνιέ.

Πολλή μουσική με AI, λίγες ακροάσεις

Η γαλλική επιχείρηση είναι μέχρι σήμερα η μοναδική πλατφόρμα μουσικής που επισημαίνει συστηματικά τους τίτλους που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη, με επισήμανση που τίθεται υπόψη των χρηστών.

Τον Ιανουάριο, η πλατφόρμα είχε ανακοινώσει ότι ένας τίτλος στους δέκα που παραδίδονταν στον ιστότοπό της σε μία μέρα ήταν στην πραγματικότητα αποκλειστικά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δέκα μήνες αργότερα, το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε στο «34% του συνόλου των τίτλων», δηλαδή σε σχεδόν 40.000 την ημέρα, επισήμανε η εταιρεία.

Ωστόσο παρά την αυξανόμενη αυτή συρροή, τα μουσικά κομμάτια που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης αντιστοιχούν – τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο – σε πολύ μικρό μέρος των ακροάσεων.

Η ξαφνική δημοτικότητα που απέκτησε τον Ιούνιο ένα συγκρότημα AI στην πλατφόρμα Spotify, το The Velvet Sundown, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, καθώς το δημοφιλέστερο τραγούδι του ξεπερνούσε τα τρία εκατομμύρια ακροάσεις.

Η κορυφαία στον τομέα σουηδική πλατφόρμα, στην οποία είχαν προσάψει επανειλημμένως έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο μέτρα για να ενθαρρύνει καλλιτέχνες και εκδότες μουσικής να δείχνουν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση εργαλείων AI.