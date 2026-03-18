Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο χιονδρομικό κέντρο του Ένγκελμπεργκ στην Ελβετία, όταν η καμπίνα του τελεφερίκ έπεσε και κύλησε στην πλαγιά την Τετάρτη, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι 80 χλμ/ώρα, με ριπές στα 130 χλμ/ώρα.

Παριστάμενοι και διασώστες προσπαθούσαν για τριάντα λεπτά να επαναφέρουν στη ζωή τον μοναδικό επιβαίνοντα στο τελεφερίκ, χωρίς επιτυχία.

Βίντεο που δημοσίευσε η ελβετική εφημερίδα Blick δείχνει μια καμπίνα τελεφερίκ να κυλάει κατά μήκος της πλαγιάς ενός βουνού, αφού προφανώς αποσυνδέθηκε από το συρματόσχοινο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα αφορούσε στο «Titlis Xpress Gondola», ένα σύστημα τελεφερίκ με καμπίνες χωρητικότητας οκτώ επιβατών.