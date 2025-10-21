Το τελεφερίκ που συνετρίβη στη Λισαβόνα σκοτώνοντας 16 άτομα στις 3 Σεπτεμβρίου είχε ελαττωματικό καλώδιο, σύμφωνα με την επίσημη έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η έρευνα συνέστησε, επίσης, τα οχήματα της πόλης να παραμείνουν εκτός λειτουργίας έως ότου επιβεβαιωθεί η ασφάλειά τους.

Το ελαττωματικό καλώδιο που οδήγησε στην τραγωδία στη Λισαβόνα

Το ατύχημα, στο οποίο το γραφικό τελεφερίκ Elevador da Glória του 19ου αιώνα εκσφενδονίστηκε σε ένα κτίριο μετά από εκτροχιασμό, συγκλόνισε την πορτογαλική πρωτεύουσα και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια του δημοφιλούς αλλά παλαιού τουριστικού αξιοθέατου.

Το γραφείο διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων της Πορτογαλίας (GPIAAF) έγραψε σε μια σημείωση που δημοσιεύθηκε τρεις ημέρες μετά την τραγωδία ότι ένα καλώδιο που συνέδεε δύο καμπίνες αποσυνδέθηκε λίγο πριν το ατύχημα της 3ης Σεπτεμβρίου.

Η προκαταρκτική έκθεση του GPIAAF, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ανέφερε ότι το καλώδιο δεν πληρούσε τα πρότυπα που έχει θέσει ο φορέας μεταφορών της πόλης, CCFL, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

«Το καλώδιο δεν συμμορφωνόταν με τις προδιαγραφές που ισχύουν στο CCFL για χρήση στο τραμ Glória», αναφέρεται στην έκθεση των 35 σελίδων.

Τα άλλα τελεφερίκ της πόλης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από το ατύχημα και η GPIAAF δήλωσε ότι θα πρέπει να παραμείνουν εκτός λειτουργίας έως ότου οι επιθεωρητές επιβεβαιώσουν ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης «ικανά να ακινητοποιήσουν τις καμπίνες σε περίπτωση θραύσης του καλωδίου».

Τι ανέφερε η έρευνα

Ανάμεσα στα 16 άτομα που έχασαν τη ζωή τους ήταν τρεις Βρετανοί πολίτες, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, μία Γαλλίδα, ένας Ελβετός, ένας Αμερικανός και ένας Ουκρανός. Στο ατύχημα τραυματίστηκαν επίσης περίπου 20 άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις Βρετανοί.

Μεταξύ των Πορτογάλων θυμάτων ήταν τέσσερα μέλη του προσωπικού του ίδιου ιδρύματος κοινωνικής πρόνοιας, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στην κορυφή του απότομου παράδρομου που εξυπηρετεί το τελεφερίκ.

Το Glória άνοιξε για πρώτη φορά το 1885, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αντίβαρων για να προωθεί τα δύο βαγόνια του κατά μήκος της διαδρομής 265 μέτρων πάνω και κάτω από έναν απότομο λόφο.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η GPIAAF λίγες μέρες μετά το ατύχημα, μια τακτική επιθεώρηση το πρωί του ατυχήματος δεν εντόπισε τίποτα ασυνήθιστο στο καλώδιο που έσπασε.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο οδηγός του Glória είχε ενεργοποιήσει τα φρένα του τελεφερίκ, αλλά δεν κατάφεραν να σταματήσουν το βαγόνι χωρίς τη βοήθεια του συστήματος αντίβαρου.

Το όλο περιστατικό διήρκεσε μόλις 50 δευτερόλεπτα, πρόσθεσαν.

Η τελική έκθεση του γραφείου, η οποία θα περιλαμβάνει συστάσεις για την ασφάλεια, αναμένεται εντός του επόμενου έτους, αν και μια ενδιάμεση έκθεση θα μπορούσε να ενημερώσει το κοινό για την πρόοδο της έρευνας.