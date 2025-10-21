view
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
InShorts 21 Οκτωβρίου 2025 | 10:32
Eνσωμάτωση

Λισαβόνα: Η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους

Το επίσημο πόρισμα έγινε γνωστό από την τραγωδία στη Λισαβόνα, όπου τελεφερίκ συνετρίβη τον Σεπτέμβριο, με αποτέλσμα 16 άνθρωποι να πεθάνουν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Spotlight

Το τελεφερίκ που συνετρίβη στη Λισαβόνα σκοτώνοντας 16 άτομα στις 3 Σεπτεμβρίου είχε ελαττωματικό καλώδιο, σύμφωνα με την επίσημη έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η έρευνα συνέστησε, επίσης, τα οχήματα της πόλης να παραμείνουν εκτός λειτουργίας έως ότου επιβεβαιωθεί η ασφάλειά τους.

Το ελαττωματικό καλώδιο που οδήγησε στην τραγωδία στη Λισαβόνα

Το ατύχημα, στο οποίο το γραφικό τελεφερίκ Elevador da Glória του 19ου αιώνα εκσφενδονίστηκε σε ένα κτίριο μετά από εκτροχιασμό, συγκλόνισε την πορτογαλική πρωτεύουσα και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια του δημοφιλούς αλλά παλαιού τουριστικού αξιοθέατου.

Το γραφείο διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων της Πορτογαλίας (GPIAAF) έγραψε σε μια σημείωση που δημοσιεύθηκε τρεις ημέρες μετά την τραγωδία ότι ένα καλώδιο που συνέδεε δύο καμπίνες αποσυνδέθηκε λίγο πριν το ατύχημα της 3ης Σεπτεμβρίου.

Η προκαταρκτική έκθεση του GPIAAF, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ανέφερε ότι το καλώδιο δεν πληρούσε τα πρότυπα που έχει θέσει ο φορέας μεταφορών της πόλης, CCFL, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

«Το καλώδιο δεν συμμορφωνόταν με τις προδιαγραφές που ισχύουν στο CCFL για χρήση στο τραμ Glória», αναφέρεται στην έκθεση των 35 σελίδων.

Τα άλλα τελεφερίκ της πόλης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από το ατύχημα και η GPIAAF δήλωσε ότι θα πρέπει να παραμείνουν εκτός λειτουργίας έως ότου οι επιθεωρητές επιβεβαιώσουν ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης «ικανά να ακινητοποιήσουν τις καμπίνες σε περίπτωση θραύσης του καλωδίου».

Τι ανέφερε η έρευνα

Ανάμεσα στα 16 άτομα που έχασαν τη ζωή τους ήταν τρεις Βρετανοί πολίτες, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, μία Γαλλίδα, ένας Ελβετός, ένας Αμερικανός και ένας Ουκρανός. Στο ατύχημα τραυματίστηκαν επίσης περίπου 20 άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις Βρετανοί.

Μεταξύ των Πορτογάλων θυμάτων ήταν τέσσερα μέλη του προσωπικού του ίδιου ιδρύματος κοινωνικής πρόνοιας, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στην κορυφή του απότομου παράδρομου που εξυπηρετεί το τελεφερίκ.

Το Glória άνοιξε για πρώτη φορά το 1885, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αντίβαρων για να προωθεί τα δύο βαγόνια του κατά μήκος της διαδρομής 265 μέτρων πάνω και κάτω από έναν απότομο λόφο.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η GPIAAF λίγες μέρες μετά το ατύχημα, μια τακτική επιθεώρηση το πρωί του ατυχήματος δεν εντόπισε τίποτα ασυνήθιστο στο καλώδιο που έσπασε.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο οδηγός του Glória είχε ενεργοποιήσει τα φρένα του τελεφερίκ, αλλά δεν κατάφεραν να σταματήσουν το βαγόνι χωρίς τη βοήθεια του συστήματος αντίβαρου.

Το όλο περιστατικό διήρκεσε μόλις 50 δευτερόλεπτα, πρόσθεσαν.

Η τελική έκθεση του γραφείου, η οποία θα περιλαμβάνει συστάσεις για την ασφάλεια, αναμένεται εντός του επόμενου έτους, αν και μια ενδιάμεση έκθεση θα μπορούσε να ενημερώσει το κοινό για την πρόοδο της έρευνας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Business
Citi για Metlen: Ανεβάζει στα 52 ευρώ την τιμή στόχο της

Citi για Metlen: Ανεβάζει στα 52 ευρώ την τιμή στόχο της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός – Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»
Όπως αναμενόταν 21.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία - Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»

Η Σανάε Τακαΐτσι πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα

Σύνταξη
Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη
Music Stage 20.10.25

Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη

Η Klavdia επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Τι κλάπηκε 20.10.25

Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H διάρρηξη-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ – No Kings: Τεράστια πλήθη στις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – Συγκεντρώσεις σε εκατοντάδες πόλεις
No Kings 19.10.25

Τεράστιες συγκεντρώσεις κατά του Τραμπ στις ΗΠΑ - 7 εκατομμύρια Αμερκανοί διαδήλωσαν σε 2.700 πόλεις

Αμερικανοί από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ πλημμύρισαν τους δρόμους το Σάββατο, διαδηλώνοντας υπό το σύνθημα «No Kings» ενάντια στις πολιτικές και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά – Η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά της
Τι λέει η Τεχεράνη 18.10.25

Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά - Το Ιράν δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά του

Η συμφωνία, γνωστή ως κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ή ΚΟΣΔ, υπέγραψαν το 2015 το Ιράν με τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη

Μια ακόμη ηχηρή παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρας ο οποίος παίρνει θέση για την τροπολογία που περνάει η κυβέρνηση με το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 21.10.25

Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Ξεκάθαρη στάση κράτησε η Πολωνία προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για την ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία, προτρέποντάς τον να μην εισέλθει στον εναέριο χώρο της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Αλλαγές οφείλουν να εφαρμόσουν τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την διαφάνεια στο μισθολογικό κομμάτι, μετά τους νέους κανονισμούς που θεσπίστηκαν για την πάταξη της ανισότητας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο λαός, η νεολαία και οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών κρατούν το θέμα ψηλά, αχρηστεύουν κάθε μηχανισμό συγκάλυψης που στήνει η κυβέρνηση τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να φτιάξει μια «υγειονομική ζώνη απέναντι στον εχθρό - λαό»

Σύνταξη
ΔΟΕ: Καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό – «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»
Ελλάδα 21.10.25

Η ΔΟΕ καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό - «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) καταγγέλλει ότι Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου χτύπησε εκπαιδευτικό, κάνοντας μνεία και σε άλλα περιστατικά που εγείρουν ανησυχία

Σύνταξη
«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του
Σκάνδαλο 21.10.25

«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του

Το Μπάκιγχαμ προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν και την Τζουφρέ με τον βρετανικό Τύπο να θέτει ερωτήματα και να απαιτεί απαντήσεις

Σύνταξη
Σκάνδαλο στο Emirates: Η Ατλέτικο κατήγγειλε στην UEFA ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Σκάνδαλο στο Emirates: Η Ατλέτικο κατήγγειλε στην UEFA ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια

Έντονη διαμαρτυρία των «ροχιμπλάνκος» μετά την προπόνηση στο γήπεδο της Άρσεναλ – οι παίκτες του Σιμεόνε αναγκάστηκαν να φύγουν χωρίς να κάνουν ντους, εν μέσω βροχής και έκπληξης για τις συνθήκες σε ένα «γήπεδο πέντε αστέρων».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Τι αναφέρει η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Τι αναφέρει η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ παραθέτει τα άρθρα του Συντάγματος που παραβιάζονται με την κυβερνητική τροπολογία - Μεταξύ αυτών το άρθρο 11 που κατοχυρώνει το θεμελιώδες δικαίωμα της συνάθροισης ή του συνέρχεσθαι.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 21.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο