Σε εθνικό πένθος η Πορτογαλία μετά τον εκτροχιασμό το απόγευμα της Τετάρτης του τελεφερίκ στη Λισαβόνα που στοίχισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους, ενώ σε 23 ανέρχονται οι τραυματίες.

Μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το βαγόνι φαινόταν εκτός ελέγχου καθώς κατέβαινε με ταχύτητα λίγο μετά τις 6 μ.μ (τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια της ώρας αιχμής την Τετάρτη.

Τα Elevador da Glória όπως ονομάζονται τα κίτρινα και άσπρα βαγόνια είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα στη Λισαβόνα και χρονολογούνται από το 1800. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ξένοι υπήκοοι, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν αναγνωρίσει τα θύματα ούτε έχουν αποκαλύψει τις εθνικότητές τους.

Το τελεφερίκ Glória, που άνοιξε για πρώτη φορά το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915, είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία μεταφορών της Λισαβόνας, Carris.

Το σύστημα Glória αποτελείται από δύο τραμ που κινούνται παράλληλα και σύρονται από χαλύβδινα καλώδια: έτσι καθώς το ένα κατεβαίνει, το βάρος του τραβάει το άλλο προς τα πάνω. Μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι είδαν ένα από τα τελεφερίκ να κατεβαίνει τον λόφο, πριν συντριβεί σε ένα κτήριο όπου στρίβει ο δρόμος.

Το Elevador da Glória, που έχει χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο, μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Μεταφέρει τους επιβάτες σε μια σύντομη αλλά απότομη διαδρομή περίπου 260 μέτρων και συνδέει την πλατεία Restauradores στο κέντρο της Λισαβόνας με την διάσημη στους τουρίστες Bairro Alto, μια γειτονιά γνωστή για την έντονη νυχτερινή ζωή της.

Οι επισκέπτες συχνά σχηματίζουν ουρές για το τρίλεπτο ταξίδι, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη και την ευκαιρία να επιβιβαστούν σε ένα από τα αιωνόβια τραμ της Λισαβόνας κατά μήκος των πλακόστρωτων δρόμων. Η γραμμή χρησιμοποιείται επίσης καθημερινά από τους κατοίκους της περιοχής για να διασχίσουν τους απόκρημνους λόφους της πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Marcelo Rebelo de Sousa, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Εθνικό πένθος στη χώρα

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει ημέρα εθνικού πένθους για σήμερα Πέμπτη, ενώ το δημοτικό συμβούλιο της Λισαβόνας έχει κηρύξει τριήμερο δημοτικό πένθος για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Μέχρι στιγμής τα αίτια του εκτροχιασμού είναι άγνωστα, κάτι που σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από τη Δικαστική Αστυνομία, η οποία έχει ήδη αποκλείσει το σημείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

«Η Λισαβόνα πενθεί», δήλωσε ο δήμαρχος της Λισαβόνας Κάρλος Μοέδας, ο οποίος μετέβη στο σημείο μόλις πληροφορήθηκε το ατύχημα. «Πρόκειται για μια τραγωδία που δεν έχει συμβεί ποτέ στην πόλη μας. Είναι ώρα για δράση και βοήθεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την ανταπόκρισή τους μέσα σε λίγα λεπτά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια πολύ τραγική μέρα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι θα σχολιάσει το περιστατικό αργότερα «από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων».

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το τελεφερίκ, εντελώς διαλυμένο, να έχει πέσει πάνω σ’ ένα τοίχο και να βρίσκεται μέσα σ’ ένα σύννεφο καπνού, αφού κατά τα φαινόμενα δεν κατάφερε να πάρει τη στροφή στο κάτω μέρος του δρόμου στον οποίο κινούνταν.

Το τελεφερίκ Glória, που άνοιξε για πρώτη φορά το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915, είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία μεταφορών της Λισαβόνας, Carris

Μερικά μέτρα πιο κάτω, ένα άλλο τελεφερίκ είναι σταματημένο. Περαστικοί κοιτάζουν εμβρόντητοι το δυστύχημα που έχει μόλις συμβεί.

Όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της σύγκρουσης που σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους τις πρώτες βραδινές ώρες ο Τιάγκο Αουγκούστο, υπεύθυνος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, διευκρινίζοντας ότι ξένοι βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων, χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει την εθνικότητά τους.

Το τελεφερίκ αυτό, το οποίο μπορεί να μεταφέρει γύρω στους σαράντα επιβάτες (τους μισούς από τους οποίους ορθίους), είναι ένα μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν πολυάριθμοί τουρίστες που επισκέπτονται την πορτογαλική πρωτεύουσα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που το τραμ Glória εκτροχιάζεται. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Público στις 7 Μαΐου του 2018 είχε σημειωθεί ένα περιστατικό, αλλά εκείνη τη φορά το τρένο απλώς εκτροχιάστηκε και δεν ανατράπηκε, οπότε δεν υπήρξαν τραυματίες.

Διαγωνισμός για νέα σύμβαση

Όπως αναφέρει η Diario de Noticias, τον Μάιο του τρέχοντος έτους, το τελεφερικ τέθηκε σε «προσωρινή ακινητοποίηση» από τις 4 έως τις 7 του μήνα, «λόγω εργασιών συντήρησης».

Είχε επίσης υποβληθεί σε τουλάχιστον δύο άλλες εργασίες: μια τακτική συντήρηση το 2022 και μια ενδιάμεση επισκευή το 2024.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια είδηση της ψηφιακής εφημερίδας Eco, ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε τον περασμένο Απρίλιο για μια νέα σύμβαση συντήρησης ακυρώθηκε τελικά αυτό το μήνα.

Η σύμβαση που είχε η δημόσια εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα λεωφορεία και τα τελεφερίκ της Λισαβόνας, Carris με την εταιρεία MNTC έληξε στις 31 Αυγούστου και μια νέα εταιρεία – της οποίας το όνομα προσπαθεί να επιβεβαιώσει η Diario de Noticias – θα είχε προσληφθεί με άμεση συμφωνία από την 1η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την Carris δεν υπήρξε καμία διακοπή της υπηρεσίας.

Η τελευταία επισκευή πραγματοποιήθηκε το 2024

Η Carris δήλωσε επίσης ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης εφαρμόστηκαν και τηρήθηκαν» και ότι η τελευταία επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε πέρυσι. Σύμφωνα με την εταιρεία, η γενική συντήρηση, η οποία πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια, έλαβε χώρα το 2022, ενώ η τελευταία ενδιάμεση επισκευή, η οποία πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, πραγματοποιήθηκε το 2024.

«Τα μηνιαία και εβδομαδιαία προγράμματα συντήρησης, καθώς και η καθημερινή επιθεώρηση, έχουν τηρηθεί σχολαστικά», δήλωσε.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι «άνοιξε αμέσως έρευνα σε συνεργασία με τις αρχές για να προσδιορίσει την πραγματική αιτία του ατυχήματος».

Εν τω μεταξύ, ο Μανουέλ Λεάλ, ηγέτης του συνδικάτου Fectrans και STRUP, αποκάλυψε ότι οι εργαζόμενοι της Carris έχουν υποβάλει επανειλημμένες καταγγελίες σχετικά με την ανάγκη συντήρησης των τελεφερίκ, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Glória. Το συνδικάτο σημειώνει ότι η συντήρηση γίνεται από μια ιδιωτική εταιρεία και υποστηρίζει ότι η συντήρηση πρέπει να είναι και πάλι ευθύνη της Carris.

«Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ανέφεραν, στην πραγματικότητα, αυτές τις διαφορές όσον αφορά τη συντήρηση που πραγματοποιούσαν οι εργαζόμενοι της Carris πριν από μερικά χρόνια και τις διαφορές στη συντήρηση που πραγματοποιείται σήμερα, και συγκεκριμένα με διαδοχικές καταγγελίες από τους εργαζόμενους που εργάζονται εκεί σχετικά με το επίπεδο έντασης στα καλώδια στήριξης αυτών των ανελκυστήρων», δήλωσε στo πρακτορείο Lusa.