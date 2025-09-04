Τραγωδία στη Λισαβόνα: Ταυτοποιήθηκε το πρώτο θύμα από το δυστύχημα με τελεφερίκ

Ταυτοποιήθηκε το πρώτο θύμα από το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα, με τον αριθμό των νεκρών να αγγίζει, μέχρι στιγμής, τους 15.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Αντρέ Μάρκες (André Marques), εργαζόμενο του μέσου σταθερής τροχιάς.

Ο André Marques έλεγχε την άνοδο και την κάθοδο του τελεφερίκ καθώς αυτό διέσχιζε την πορτογαλική πρωτεύουσα, λίγα λεπτά πριν από το θανατηφόρο δυστύχημα ενώ ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το Sitra, το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Μεταφορές, το οποίο ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, καθώς και την καλύτερη ανάρρωση στους υπόλοιπους τραυματίες».

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 18.00 την Τετάρτη (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας), ώρα αιχμής για το τελεφερίκ που αποτελεί δημοφιλές αξιοθέατο για τους τουρίστες.

«Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την «τρελή» πορεία που διένυσε το τελεφερίκ, προτού ανατραπεί προκαλώντας το θάνατο 15 ανθρώπων.

«Καθώς το βαγόνι ετοιμαζόταν να σταματήσει, υπέστη μια μικρή ανατάραξη και οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα τρόμαξαν. Ήμασταν έτοιμοι να βοηθήσουμε. Αμέσως μετά, είδαμε το τελεφερίκ που ερχόταν από πάνω να κατεβαίνει ανεξέλεγκτα, χωρίς φρένα» δήλωσε στην πορτογαλική εφημερίδα Observador, η Τερέζα ντ’Αβό, που είδε καρέ – καρέ το δυστύχημα να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της.

«Όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε μακριά» είπε η Τερέζα ντ’Αβό, για να συμπληρώσει πως το τελεφερίκ Γκλόρια «Το τελεφερίκ έπεσε στο κτίριο με τρομακτική δύναμη και διαλύθηκε σαν χάρτινο κουτί. Χτύπησε με τεράστια σφοδρότητα».

Μία υπάλληλος καταστήματος κοντά στο τελεφερίκ, άκουσε έναν κρότο και την αναταραχή που ακολούθησε λίγα λεπτά μετά. Ήταν κάτι «ασυνήθιστο για μια τόσο ήσυχη πόλη όπως η Λισαβόνα» όπως αναφέρει. Ξαφνικά, μια τουρίστρια μπήκε στο κατάστημά, κάθισε και άρχισε να κλαίει. Τότε, η εργαζόμενη κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

«Η αστυνομία έφτασε σε λιγότερο από πέντε λεπτά και μας είπε να απομακρυνθούμε, ενώ τα πρώτα ασθενοφόρα άρχισαν να φτάνουν πέντε λεπτά αργότερα», είπε μία μάρτυρας. «Ένα από τα θύματα που είδα είχε κοψίματα σε όλο του το σώμα και ήταν καλυμμένο με αίμα. Πολλοί άνθρωποι φαινόταν να είναι αναίσθητοι».

