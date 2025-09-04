newspaper
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 09:55
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
Τραγωδία στη Λισαβόνα: Ταυτοποιήθηκε το πρώτο θύμα από το δυστύχημα με τελεφερίκ
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:58

Τραγωδία στη Λισαβόνα: Ταυτοποιήθηκε το πρώτο θύμα από το δυστύχημα με τελεφερίκ

Ο πρώτος νεκρός που ταυτοποιήθηκε στην Πορτογαλία, εργαζόταν στο τελεφερίκ.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Ταυτοποιήθηκε το πρώτο θύμα από το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα, με τον αριθμό των νεκρών να αγγίζει, μέχρι στιγμής, τους 15.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Αντρέ Μάρκες (André Marques), εργαζόμενο του μέσου σταθερής τροχιάς.

Ο André Marques έλεγχε την άνοδο και την κάθοδο του τελεφερίκ καθώς αυτό διέσχιζε την πορτογαλική πρωτεύουσα, λίγα λεπτά πριν από το θανατηφόρο δυστύχημα ενώ ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το Sitra, το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Μεταφορές, το οποίο ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, καθώς και την καλύτερη ανάρρωση στους υπόλοιπους τραυματίες».

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 18.00 την Τετάρτη (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας),  ώρα αιχμής για το τελεφερίκ που αποτελεί δημοφιλές αξιοθέατο για τους τουρίστες.

«Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την «τρελή» πορεία που διένυσε το τελεφερίκ, προτού ανατραπεί προκαλώντας το θάνατο 15 ανθρώπων.

«Καθώς το βαγόνι ετοιμαζόταν να σταματήσει, υπέστη μια μικρή ανατάραξη και οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα τρόμαξαν. Ήμασταν έτοιμοι να βοηθήσουμε. Αμέσως μετά, είδαμε το τελεφερίκ που ερχόταν από πάνω να κατεβαίνει ανεξέλεγκτα, χωρίς φρένα» δήλωσε στην πορτογαλική εφημερίδα Observador, η Τερέζα ντ’Αβό, που είδε καρέ – καρέ το δυστύχημα να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της.

«Όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε μακριά» είπε η Τερέζα ντ’Αβό, για να συμπληρώσει πως το τελεφερίκ Γκλόρια «Το τελεφερίκ έπεσε στο κτίριο με τρομακτική δύναμη και διαλύθηκε σαν χάρτινο κουτί. Χτύπησε με τεράστια σφοδρότητα».

Μία υπάλληλος καταστήματος κοντά στο τελεφερίκ, άκουσε έναν κρότο και την αναταραχή που ακολούθησε λίγα λεπτά μετά. Ήταν κάτι «ασυνήθιστο για μια τόσο ήσυχη πόλη όπως η Λισαβόνα» όπως αναφέρει. Ξαφνικά, μια τουρίστρια μπήκε στο κατάστημά, κάθισε και άρχισε να κλαίει. Τότε, η εργαζόμενη κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

«Η αστυνομία έφτασε σε λιγότερο από πέντε λεπτά και μας είπε να απομακρυνθούμε, ενώ τα πρώτα ασθενοφόρα άρχισαν να φτάνουν πέντε λεπτά αργότερα», είπε μία μάρτυρας. «Ένα από τα θύματα που είδα είχε κοψίματα σε όλο του το σώμα και ήταν καλυμμένο με αίμα. Πολλοί άνθρωποι φαινόταν να είναι αναίσθητοι».

Με πληροφορίες από Metro

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Economy
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της [γραφήματα[

Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της [γραφήματα[

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
Κόσμος 04.09.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που ευθύνονται για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη, φαίνεται ότι έχουν «πίσω» τους την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ
Κόσμος 04.09.25

Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ

Συνεχίζεται με δριμύτητα η προσπάθεια θυμάτων του Έπσταϊν, αλλά και πολιτικών, να προχωρήσει η δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων για την υπόθεση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»
Στη Νέα Υόρκη 04.09.25

Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή - «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε Citi Bike στη Νέα Υόρκη, και καταγράφηκε σε βίντεο - Τρεις αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, τον έσερναν και του έκαναν λαβές

Σύνταξη
Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;
Κόσμος 04.09.25

Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;

Το Ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, με τις περισσότερες οικογένειες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συνδεδεμένη συσκευή.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά
Economist 04.09.25

Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά

Οι πολιτικοί στην Ευρώπη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Μεγάλες οικονομίες είναι αντιμέτωπες με ύφεση, υψηλά χρέη. Και λαϊκιστικά κόμματα καραδοκούν να υφαρπάξουν την εξουσία. Είναι η λιτότητα λύση;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο
Ένας κόσμος που καίγεται 04.09.25

Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο

Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων, εντείνοντας την έλλειψη πόρων, ενώ οι συγκρούσεις επιταχύνουν την περιβαλλοντική καταστροφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ
Επί ποδός 04.09.25

«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ

Χαρακτηρίζοντας αυθαίρετα το Σικάγο «την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε ακόμη ένα προπύργιο των Δημοκρατικών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Φλόριντα τερματίζει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των μαθητών
Φλόριντα 04.09.25

Τερματίζουν τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ακόμη και των μαθητών

Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σχεδιάζει να βάλει η Φλόριντα, όπου τη σχολική χρονιά 2024-25, περίπου το 5,1% των παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία δεν έκανε ένα ή περισσότερα εμβόλια.

Σύνταξη
Ρωσία: «Εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία
Μαρία Ζαχάροβα 04.09.25

«Κίνδυνος» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία

«Απόλυτα απαράδεκτες» χαρακτήρισε η Μαρία Ζαχάροβα τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αποτελούν «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει πρόγραμμα προστασίας μεταναστών από τη Βενεζουέλα
Πρόγραμμα Μπάιντεν 04.09.25

Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στην προστασία μεταναστών από τη Βενεζουέλα

Η Κρίστι Νόεμ έκρινε πως πλέον οι πολίτες της Βενεζουέλας δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το πρόγραμμα προστασίας μεταναστών που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Σύνταξη
Ισημερινός: Πρώην υπουργός και βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου προέδρου
Ισημερινός 04.09.25

Διώξεις σε πρώην υπουργό και βουλευτή για τη δολοφονία υποψήφιου προέδρου

Πρώην υπουργός και άλλοτε μορφή-κλειδί της κυβέρνησης στον Ισημερινό καθώς και πρώην βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου για την προεδρία της χώρας.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 300 τόνους χημικών από την Κίνα με προορισμό την παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό
Παραγωγή ναρκωτικών 04.09.25

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν χημικά από την Κίνα με προορισμό το καρτέλ Σιναλόα

Κατασχέθηκαν δυο φορτία χημικών ουσιών που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί από την Κίνα στο καρτέλ Σιναλόα για την παραγωγή ναρκωτικών, ανέφεραν οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ελλάδα – Ισπανία: Η Εθνική θέλει να… ξορκίσει τον κακό της δαίμονα (vids)
Μπάσκετ 04.09.25

Ελλάδα – Ισπανία: Η Εθνική θέλει να… ξορκίσει τον κακό της δαίμονα (vids)

Την τρομακτική εις βάρος της παράδοση απέναντι στην Ισπανία θέλει να ανατρέψει η Εθνική Ελλάδας, σε ένα ματς που για πρώτη φορά «κατεβαίνει» αυτή ως το φαβορί! – Το 1-8 από το 2006, το συνολικό 27-9 και η μεγάλη ευκαιρία.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
Κόσμος 04.09.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που ευθύνονται για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη, φαίνεται ότι έχουν «πίσω» τους την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.
Πολιτική Γραμματεία 04.09.25

Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.

Παροχολογίας συνέχεια από την κυβέρνηση, ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα - Οι διαρροές για πακέτο ύψους 1,7 δισ.

Σύνταξη
Made in China? – Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου στη Βενετία αποκαλύπτει ένα μυστικό
Culture Live 04.09.25

Made in China? – Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου στη Βενετία αποκαλύπτει ένα μυστικό

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το εμβληματικό λιοντάρι της πλατείας του Αγίου Μάρκου δεν σφυρηλατήθηκε στην Ευρώπη, αλλά στην Κίνα της δυναστείας Τανγκ, πριν φτάσει στη Βενετία μέσω του Δρόμου του Μεταξιού.

Σύνταξη
Κρητική μαφία: Η οργάνωση και η δομή της οργάνωσης – Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και… ένστολοι
Ξεκινούν οι απολογίες 04.09.25

Η οργάνωση και η δομή της κρητικής μαφίας - Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και... ένστολοι

Η κρητική μαφία, λειτουργούσε με οργάνωση και δομή. Είχε τέσσερις αρχηγούς, υπαρχηγούς και πολυάριθμα μέλη. Οι κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά και τα όπλα

Σύνταξη
H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη
Έκθεση Κομισιόν 04.09.25

H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη

Το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η διαφθορά είναι πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα - διπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»
Editorial 04.09.25

Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα «γυρίσει» το κλίμα με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Όμως, η αναπτυξιακή αγωνία της χώρας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με παροχές ούτε με «δείκτες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
89η ΔΕΘ: Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ – Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο
Το πρόγραμμα Antinero 04.09.25

Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ - Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο εν όψει της 89ης ΔΕΘ

Στον σχεδιασμό έχουν μπει κι άλλες παρεμβάσεις που υπόσχονται να αναγεννήσουν τη Θεσσαλονίκη - Οι εργασίες της 89ης ΔΕΘ θα φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας
Τα Νέα της Αγοράς 04.09.25

Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ
Κόσμος 04.09.25

Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ

Συνεχίζεται με δριμύτητα η προσπάθεια θυμάτων του Έπσταϊν, αλλά και πολιτικών, να προχωρήσει η δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων για την υπόθεση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»
Eurobasket 2025 04.09.25

Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»

O Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας έκανε ειδική αναφορά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τους Νίκολα Γιόκιτς και Αλπερέν Σενγκούν.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία
«Μεγάλο γαλάζιο σκάνδαλο» 04.09.25

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία

Νέα σύννεφα πάνω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, φέρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση να εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ αναμένονται νέες αποκαλύψεις σε δεύτερη δικογραφία

Σύνταξη
Λυμπερόπουλος: «Θέλουν να κλέψουν τη δουλειά από τα ταξί» – 48ωρη απεργία λόγω των βαν
Απόφαση ΣΑΤΑ 04.09.25

Σε 48ωρη απεργία τα ταξί την Τρίτη - «Τα βαν θέλουν να μας κλέψουν τη δουλειά» λέει ο Λυμπερόπουλος

«Η κυβέρνηση είναι ευάλωτη στη διαπλοκή αλλά 'χασάπηδες' και 'φραπέδες' δεν υπάρχουν στον κλάδο μας να τους εξαγοράσετε» διαμήνυσε ο πρόεδρος του σωματείου των ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσή λίρα όπως... ένας μισθός

Η χρυσή λίρα ακολουθεί το ξέφρενο ράλι του χρυσού ως ένα παραδοσιακό ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
«Τελικός» για την Εθνική κόντρα στην Ισπανία – Τα σενάρια για την πρωτιά και τα δύο μονοπάτια μέχρι τον τελικό
Eurobasket 2025 04.09.25

«Τελικός» για την Εθνική κόντρα στην Ισπανία – Τα σενάρια για την πρωτιά και τα δύο μονοπάτια μέχρι τον τελικό

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων (4/9, 21:30) και μπορεί να τερματίσει από πρώτη μέχρι και τέταρτη ανάλογα το αποτέλεσμα με τη «φούρια ρόχα»

Σύνταξη
