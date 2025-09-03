Λισαβόνα: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από εκτροχιασμό Τραμ

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλα 20 τραυματίστηκαν, όταν το ιστορικό Τραμ Gloria στη Λισαβόνα, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, σύμφωνα με τις πορτογαλικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πλάνα από τον τόπο του δυστυχήματος έδειξαν το Τραμ, το οποίο μεταφέρει επιβάτες πάνω-κάτω σε μια πλαγιά της πορτογαλικής πρωτεύουσας, σχεδόν κατεστραμμένο και τους διασώστες να βγάζουν ανθρώπους από τα συντρίμμια.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν αρκετά θύματα, δεν γνωρίζουμε για θανάτους, αλλά μόλις τώρα φτάνουμε στον τόπο του ατυχήματος», δήλωσε ο Πάουλο Σούζα, επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Λισαβόνας.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη συντριβή του Τραμ.

🚨 BREAKING: Lisbon’s iconic Glória Funicular derailed and overturned near Avenida da Liberdade, resulting in at least 20 casualties, including serious injuries, according to the fire department. pic.twitter.com/SZYeyhnkK8 — American Press 🗽 (@americanspress) September 3, 2025

Lisbon, Portugal’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador da Glória, has derailed, leaving at least 20 injured.

pic.twitter.com/5YVzrKVnI1 — 🅽🅴🆁🅳🆈 (@Nerdy_Addict) September 3, 2025

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Πορτογάλου Προέδρου

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον επίσημο ιστότοπο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά για το ατύχημα που συνέβη σήμερα το απόγευμα με το Τραμ της Glória στη Λισαβόνα, ιδίως για τους θανάτους και τους σοβαρά τραυματίες, καθώς και για τους ελαφρώς τραυματίες», και εξέφρασε «τη λύπη και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».