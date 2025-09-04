Υπάρχουν 15 επιβεβαιωμένοι θάνατοι από τον εκτροχιασμό του τραμ Glória, στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Λισαβόνα, που συνέβη στις 6:05 μ.μ. την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, όταν τραμ εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με ένα κτίριο στην Οδό Γκλόρια, όπως αναφέρει η Diario de Noticias.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν πλέον απομακρυνθεί από τα συντρίμμια, οπότε ο τελικός απολογισμός εξακολουθεί να καταγράφει 18 τραυματίες, επτά από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, και 13 ελαφρώς τραυματίες, ένας από τους οποίους είναι παιδί.

Το νοσοκομείο Σάο Ζοσέ δέχτηκε εννέα τραυματίες, πέντε από τους οποίους ήταν σε σοβαρή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο γενικό πολυδύναμο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Η μονάδα αυτή δέχτηκε ένα τραυματισμένο παιδί τριών ετών, το οποίο βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, αλλά, ως προληπτικό μέτρο, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ντ. Εστεφανία, συνοδευόμενο από τον πατέρα του.

Η έγκυος μητέρα του παιδιού εισήχθη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο μαιευτήριο Alfredo da Costa.

Η κυβέρνηση κήρυξε εθνικό πένθος για την Πέμπτη, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος για τα θύματα του ατυχήματος.

Πορτογαλία: Η Λισαβόνα πενθεί λέει ο δήμαρχος

«Η Λισαβόνα πενθεί», δήλωσε ο Κάρλος Μοέντας, δήμαρχος της Λισαβόνας, ο οποίος έσπευσε στον τόπο του ατυχήματος μόλις έμαθε για το συμβάν.

«Είναι μια τραγωδία που δεν έχει ξανασυμβεί στην πόλη μας. Τώρα είναι η ώρα για δράση και βοήθεια. Ευχαριστώ όλους για την ανταπόκρισή τους μέσα σε λίγα λεπτά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια πολύ τραγική μέρα», πρόσθεσε, υποσχόμενος να σχολιάσει περαιτέρω την κατάσταση αργότερα «από σεβασμό προς τις οικογένειες» των θυμάτων.

Η εταιρεία Carris αναφέρει ότι η τελευταία επισκευή πραγματοποιήθηκε το 2024

Σε δήλωσή της, η δημόσια εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα λεωφορεία και τα τραμ της Λισαβόνας, Carris, εξέφρασε τη λύπη της για την ύπαρξη θυμάτων κατά τον εκτροχιασμό και ανακοίνωσε ότι άνοιξε έρευνα για να προσδιορίσει τα αίτια του ατυχήματος, διαβεβαιώνοντας ότι «παρακολουθεί την κατάσταση».

﻿<br />

Η Carris δήλωσε επίσης ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης εφαρμόστηκαν και τηρήθηκαν» και ότι η τελευταία επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε πέρυσι. Σύμφωνα με την εταιρεία, η γενική συντήρηση, η οποία πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια, έλαβε χώρα το 2022, ενώ η τελευταία ενδιάμεση επισκευή, η οποία πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, πραγματοποιήθηκε το 2024.

«Τα μηνιαία και εβδομαδιαία προγράμματα συντήρησης, καθώς και η καθημερινή επιθεώρηση, έχουν τηρηθεί σχολαστικά», δήλωσε.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι «άνοιξε αμέσως έρευνα σε συνεργασία με τις αρχές για να προσδιορίσει την πραγματική αιτία του ατυχήματος».

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που το τραμ Glória εκτροχιάζεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Público στις 17 Μαΐου 2018. Στις 7 Μαΐου του ίδιου έτους είχε σημειωθεί ένα περιστατικό, αλλά εκείνη τη φορά το τρένο απλώς εκτροχιάστηκε και δεν ανατράπηκε, οπότε δεν υπήρξαν τραυματίες.

﻿<br />

Η συντήρηση του τραμ έχει ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες

Εν τω μεταξύ, ο Μανουέλ Λεάλ, ηγέτης του συνδικάτου Fectrans και STRUP, αποκάλυψε ότι οι εργαζόμενοι της Carris έχουν υποβάλει επανειλημμένες καταγγελίες σχετικά με την ανάγκη συντήρησης των τραμ (σ.σ. πρόκειται για τεχνολογία ανάμεσα σε τραμ και τελεφερίκ), συμπεριλαμβανομένου αυτού της Glória. Το συνδικάτο σημειώνει ότι η συντήρηση γίνεται από μια ιδιωτική εταιρεία και υποστηρίζει ότι η συντήρηση πρέπει να είναι και πάλι ευθύνη της Carris.

«Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ανέφεραν, στην πραγματικότητα, αυτές τις διαφορές όσον αφορά τη συντήρηση που πραγματοποιούσαν οι εργαζόμενοι της Carris πριν από μερικά χρόνια και τις διαφορές στη συντήρηση που πραγματοποιείται σήμερα, και συγκεκριμένα με διαδοχικές καταγγελίες από τους εργαζόμενους που εργάζονται εκεί σχετικά με το επίπεδο έντασης στα καλώδια στήριξης αυτών των ανελκυστήρων», δήλωσε στo πρακτορείο Lusa.

Κατά την άποψη του Μανουέλ Λεάλ, η εκτροχία του ανελκυστήρα της Glória «δυστυχώς, […] απέδειξε ότι οι καταγγελίες των ίδιων των εργαζομένων ήταν σωστές και θα πρέπει να οδηγήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από ενδελεχή έρευνα των αιτίων, να επανεξετάσει την ανάθεση αυτής της συντήρησης σε ιδιώτες», επαναφέροντας τη συντήρηση στην ευθύνη της ποιότητας με την οποία οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια της Carris έχουν πάντα φροντίσει τη συντήρηση του τροχαίου υλικού.